La Segura respondió a la polémica por comentario sobre un vestido de $13 millones para un matrimonio: “Cómo voy a gastar esa plata”

La reciente controversia en redes sociales por el comentario de la influencer La Segura sobre el precio de un vestido para una boda ha puesto en primer plano la relación entre la vida pública de los influenciadores y la percepción de sus seguidores.

En un video dirigido a sus millones de fanáticos, Natalia Segura abordó directamente la polémica, buscando aclarar el sentido de sus palabras y el contexto en el que surgieron. “Algunas personas interpretan las cosas como quieren y buscan involucrarme en problemas, pero no lo voy a permitir”, afirmó La Segura a sus seguidores, marcando el tono de su respuesta.

La creadora de contenido relató que, durante la búsqueda de un atuendo para la boda de un amigo de su esposo y al que ella va acompañándolo como su pareja, se topó con un vestido cuyo precio ascendía a los 13 millones de pesos colombianos.

Su decisión de no comprarlo, acompañada del comentario de que el evento “no los valía”, generó una ola de críticas en redes sociales.

Ante la reacción, La Segura explicó: “Dije que no valía la pena comprarlo para ese evento, pero no me refería al evento en sí. Comenzaron a escribir que los novios podrían ver el video y pensar que su boda no tiene valor. Mi comentario no iba por ese lado”, aclaró, haciendo énfasis en que su vínculo con los protagonistas de la boda era distante.

La Segura profundizó en su razonamiento, señalando que su perspectiva sobre el gasto ha cambiado desde que se convirtió en madre.

“Antes era una persona que no pensaba en los gastos, usaba la tarjeta y el ahorro sin problemas, pero ahora no me compraría un vestido de ese valor a menos que yo misma me fuera a casar. Esa cantidad de dinero ni para la cuota inicial de un carro”, expresó, evidenciando una transformación en sus prioridades económicas.

A lo que agregó un mensaje de conciencia sobre el gasto y lujos innecesarios: “No por ser influencer tengo que hacer compras así”, remarcó, desmarcándose de la imagen de consumo ostentoso que a menudo se asocia a las figuras públicas en redes sociales.

La influenciadora también respondió a quienes le sugirieron simular desagrado por los vestidos para evitar polémicas. “Alguien me propuso que me midiera los vestidos y fingiera que no me gustaron, pero ya había dicho que eran hermosos desde que entré a la tienda. No era posible salir con una mentira después de haber elogiado tanto los vestidos. La verdad siempre triunfa”, sostuvo La Segura, defendiendo la autenticidad en su comunicación con el público.

En su mensaje, la creadora de contenido aprovechó para dirigirse a la asesora de la tienda: “A la asesora que me atendió, si ve el video, le pido disculpas porque la hice trabajar de más”, mostrando empatía hacia quienes participaron en la experiencia.

Finalmente, La Segura concluyó su intervención con un pedido claro: “Espero que haya quedado claro el tema del matrimonio. No quiero que me involucren en problemas. Tengo que llegar a esa boda con buena actitud y sin que malinterpreten mis palabras ni descontextualicen lo que dije”, reiterando su deseo de evitar nuevos malentendidos en torno a sus declaraciones.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos respaldaron sus declaraciones: “Así fuera el matrimonio de mi hermana no le meto 13 millones a un vestido!”; “Me encanta que seas razonable, en un mundo de consumismo y derroche es lo mejor que puedes hacer”; “tener que opinar del por qué no le gusta gastar 13 millones en un vestido, que ganas de joder de la gente”, entre otros.