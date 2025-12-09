Colombia

J Balvin le reclamó a Valentina Ferrer que desde que está con ella no le volvieron a decir “papacito” en los conciertos

El cantante colombiano y la modelo argentina protagonizaron un intercambio lleno de ironía y cariño, y que revela cómo la fama y el amor han transformado la forma en que el público se dirige a él

El paisa lamentó que sus fans ya no lo consideren atractivo - crédito @letengoelchisme/IG

La dinámica entre J Balvin y Valentina Ferrer revela una intimidad marcada por el humor y la complicidad de acuerdo con las recientes publicaciones en redes sociales, incluso, cuando abordan temas de inseguridad y nostalgia en su relación.

Durante una conversación informal en su vivienda de Nueva York, la modelo argentina compartió con sus seguidores una opinión con franqueza sobre un comentario que lanzó el artista urbano.

“Estoy con Josecito y dice que... Desde que está conmigo, o sea, hace ocho años, ¿qué le dejaron de decir, papacito?”, aludiendo al apodo cariñoso que el público solía dedicar al artista.

El reguetonero colombiano se reencontró
El reguetonero colombiano se reencontró con Daddy Yankee en su presentación - crédito @jbalvin/IG

El propio J Balvin confirmó ese sentimiento de añoranza por la atención de sus seguidoras: “Papacito, bizcocho”, enumeró el cantante, recordando los sobrenombres que recibía en sus conciertos antes de iniciar su relación con Ferrer.

La conversación, teñida de ironía, continuó con Balvin reconociendo: “Marica, todas las cosas me decían en los conciertos, desde que nos conocimos”, evidenciando el cambio en la interacción con su público desde el inicio de su vida en pareja.

Ferrer, lejos de esquivar el tema, propuso una solución lúdica: “Bueno, digan en este concierto. Digan en este concierto, papacito hermoso, precioso”, sugirió, invitando a los asistentes a retomar los halagos hacia el artista.

Desde que el paisa está
Desde que el paisa está con la modelo argentina dejó de recibir ciertos halagos de sus fans - crédito REUTERS/Jeenah Moon

Sin embargo, Balvin expresó su resignación: “Nunca más. No, no, no, no. Me bajaste la ilusión”, admitió, atribuyendo a su pareja la responsabilidad de ese cambio en la percepción del público.

La conversación derivó en un intercambio de reproches y bromas, con Ferrer exclamando: “No me rompas los huevos. A mí, mirá, no me cambié los planes. Pero no, ahora soy la culpable”, mientras Balvin asentía: “Cien por ciento”.

Ferrer, sorprendida por la revelación, confesó: “Desde hace ocho años. Yo ni lo sabía y me vine a enterar hoy y estoy repreocupada”.

El diálogo cerró con un tono de complicidad y humor, cuando Ferrer, entre risas, concluyó: “Como pollo con la mano”, y Balvin, fiel a su estilo, remató: “Si no les nace, no lo digan, pues, que no se puede”.

El artista abrió su corazón
El artista abrió su corazón para hablar de su proceso de salud mental durante estos años - crédito @jbalvin/IG

Los comentarios no tardaron en aparecer y rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer: “Claramente, le está tomando el pelo porque los dos están divinos desde que llegó Río a sus vidas”; “no es inseguridad, es el hecho de que Balvin es un artista y le hace falta el cariño que años atrás tenían sus seguidoras”; “ya estás entrado en años bro, pero lo cierto es que como el vino, te pones mucho mejor con el paso del tiempo”, entre otros.

Por qué lloró detrás del escenario en Medellín

En plena tarima y ante miles de fanáticos, J Balvin no contuvo las lágrimas al ver un mensaje sorpresa en pantalla de su pareja, Valentina Ferrer, y su hijo, Río, que no pudieron viajar porque la modelo argentina enfrenta un proceso de documentación que le impide salir de ese país.

La aparición virtual de su familia emocionó profundamente al intérprete, quien, incapaz de ocultar sus sentimientos, dejó fluir el llanto ante el público, recibiendo de inmediato el apoyo afectuoso de los presentes.

El paisa no pudo contener las lágrimas de la emoción que le generó culminar 7 horas de concierto - crédito @vibrabalvin/IG

Al final del concierto, tras ese célebre episodio, el reguetonero se tomó un momento para recomponerse junto a su equipo. En la grabación que circula en plataformas digitales, se lo observa respirando hondo y secándose el rostro antes de regresar al escenario para despedir a los asistentes.

“Una noche inolvidable, llena de emociones reales. Un concierto hecho con amor, hecho por la gente de Medellín. Bailarines colombianos, un equipo increíble y 7 horas de pura vibra y corazón. Los amo, Medellín, con mi alma”, expresó el propio cantante al describir la experiencia.

