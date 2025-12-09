Hidroituango llega al 93,4% de avance y acelera obras para operar a plena capacidad, así está el panorama

La recuperación de la zona sur de la casa de máquinas de Hidroituango marca un avance clave tras la emergencia de 2018 - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

La cuenta regresiva para completar Hidroituango entró en una etapa decisiva. Aunque la central ya aporta energía al sistema, los esfuerzos actuales están puestos en terminar la zona sur de la casa de máquinas, el sector que durante años concentró los mayores rezagos tras la emergencia de 2018. Esa franja, que había permanecido afectada por escombros, daños estructurales y material arrastrado por el río Cauca, es ahora el centro de las labores de recuperación.

Solo a mediados de este año EPM logró dejar ese espacio en condiciones “de punto cero”, como lo describe la empresa, un hito que implica haber terminado las tareas de limpieza profunda, estabilización de roca e inyecciones que permitían reforzar las cavidades afectadas. Con esa fase concluida, comenzaron las adecuaciones finales que permitirán instalar las cuatro turbinas restantes y completar la capacidad de diseño de la obra.

EPM completó la limpieza profunda y la estabilización de roca en la casa de máquinas, permitiendo iniciar el montaje de nuevas turbinas - crédito Colprensa

El avance global del proyecto llegó al 93,4%, una cifra que no solo marca el cierre de un ciclo de recuperación, sino que abre paso al montaje de las máquinas que duplicarán la producción actual. Hoy en día Hidroituango tiene una capacidad de 1.200 MW gracias a las cuatro unidades ubicadas en el ala norte; cuando las ocho estén en operación, alcanzará los 2.400 MW con los que fue concebida.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, insistió en que el trabajo de los últimos meses ha sido determinante. “Nos tocó en esta segunda parte volver a limpiar todo lo que quedó en la casa de máquinas de la parte sur, llena de escombros, roca y todas esas cosas. Estos años veníamos limpiando y organizando, haciendo inyecciones para volver a solidificar la roca y haciendo todos esos trabajos. Ya llegamos al punto cero; es decir, al punto en que ya empezamos a construir”, explicó.

La obra arrastra una de las contingencias más complejas del sector energético reciente. En abril de 2018, un derrumbe en la Galería Auxiliar de Desviación desencadenó el llenado prematuro del embalse, en momentos en que la presa, el vertedero y la casa de máquinas aún no estaban terminados. Con el agua del Cauca represándose y un riesgo inminente para las comunidades aguas abajo, EPM tomó la decisión de inundar la casa de máquinas para evitar una emergencia mayor.

El avance global de Hidroituango alcanza el 93,4%, acercando al proyecto a su capacidad total de generación eléctrica - crédito @EPMEstamosAhi/X

Ese episodio marcó un antes y un después en el cronograma. Aunque a finales de 2018 se habilitó el vertedero para restablecer el paso controlado del río, la casa de máquinas quedó completamente afectada. Fue solo hasta comienzos de 2019 cuando la empresa logró cerrar sus compuertas e iniciar el proceso de recuperación interna. Desde entonces, las labores se dividieron entre los frentes norte y sur, priorizando la zona que permitía adelantar el montaje de las primeras turbinas.

La recuperación del ala norte permitió que, a finales de 2022, la primera unidad se pusiera en marcha. En los meses siguientes se incorporaron las otras tres. Las cuatro unidades restantes, todas tipo Francis y de 300 MW cada una, se instalarán en la zona sur, donde los trabajos avanzan con un cronograma ya definido.

Según el plan actualizado, las unidades 5, 6 y 7 entrarían en operación en el segundo semestre de 2027, mientras que la octava se encendería durante el primer trimestre de 2028. EPM insiste en que la presa se mantiene estable y que los monitoreos no revelan riesgos estructurales. “La presa está estable. Las infiltraciones son las menores de todas las presas que tiene EPM”, señaló Maya.

EPM proyecta que Hidroituango y otros proyectos aportarán 2.100 MW adicionales al sistema energético colombiano antes de 2030 - crédito EPM

Las obras finales fueron adjudicadas en octubre de 2023 al consorcio Yellow River–Schrader Camargo, con una inversión aproximada de un billón de pesos y un plazo de ejecución de 1.125 días calendario. Si todo marcha como está previsto, Hidroituango estará plenamente operativa en 2028 y, junto con otros proyectos en marcha, EPM espera aportar 2.100 MW adicionales al país antes de 2030.