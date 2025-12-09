Colombia

Este es el origen de los buñuelos en diciembre, según creadora de contenido: “Una costumbre que nos alegra la Navidad”

La mujer explicó en sus redes sociales que la tradición de comer buñuelos está en el territorio colombiano desde la época de la colonia

Guardar
La creadora de contenido explica que comer buñuelo es una tradición desde la época de la colonia - crédito @historiaconnatalia / Instagram

La tradición de comer buñuelos en diciembre se ha consolidado como uno de los rituales más arraigados de la Navidad en Colombia, según relató la creadora de contenido ‘Historia con Natalia’ a través de su cuenta de Instagram.

Esta costumbre, que hoy une a familias y amigos en torno a la mesa, tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX y ha sido reconocida como un símbolo de la celebración de Nochebuena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su explicación, ‘Historia con Natalia’ citó al historiador colombiano José María Groot, quien en 1856 publicó el libro Historias y cuadros de costumbre. En esta obra, Groot destacó que los buñuelos eran considerados el emblema de la época navideña.

Según la creadora, el historiador escribió: “Los buñuelos definitivamente eran el emblema de la época”, subrayando así la relevancia de este alimento en las festividades decembrinas.

El historiador José María Groot
El historiador José María Groot describió cómo era compartir buñuelos en la época de la colonia - crédito @historiaconnatalia / Instagram

Además, Groot documentó que en el barrio Egipto de Bogotá, las discusiones más intensas entre los vecinos giraban en torno a los buñuelos y empanadas que se consumían durante las celebraciones.

Historia con Natalia enfatizó que, para la sociedad de entonces, “las cuestiones de vida o muerte eran las cuestiones de buñuelos y empanadas que la gente comía en el barrio Egipto”, lo que evidencia la importancia social y cultural de estos alimentos en la vida cotidiana y festiva del país.

La tradición de los buñuelos en la Navidad colombiana hunde sus raíces en una compleja historia de mestizaje cultural y adaptación culinaria, donde la memoria colectiva y la nostalgia por tiempos pasados se entrelazan con la evolución de los ingredientes y las costumbres.

El escritor José Manuel Groot evocó en sus relatos la imagen de familias cruzando las calles en Nochebuena con bandejas repletas de buñuelos y empanadas, antes de asistir a misa y celebrar en comunidad, una escena que, según él, representaba una época de felicidad contrastada con los tiempos convulsos que le tocó vivir.

Los buñuelos colombianos provienen de
Los buñuelos colombianos provienen de la receta española - crédito mejorconsalud.as.com

En los registros históricos del siglo XVIII y XIX, como los de José Manuel Groot, se documenta que los buñuelos formaban parte de los amasijos y bandejas compartidas entre vecinos durante las festividades decembrinas, consolidándose como una costumbre comunitaria.

Groot, nacido en 1800, rememoraba aquellos días del virreinato, cuando la alegría de la niñez se asociaba al sabor de los buñuelos, en contraste con la posterior realidad de conflictos y revoluciones.

El origen de los buñuelos en Colombia se remonta a la llegada de los colonizadores españoles, quienes trajeron consigo la tradición mediterránea de las masas fritas, heredada a su vez de las cocinas árabe y sefardí.

Estas preparaciones, originalmente a base de trigo, debieron transformarse en el Nuevo Mundo ante la escasez de este cereal, lo que llevó a la incorporación de ingredientes locales como el maíz, la yuca y el queso costeño.

La receta original de los
La receta original de los buñuelos cambio tras adaptarse a los ingredientes disponibles en América - crédito sweetysalado.com

La técnica de fritura en aceite, fundamental en la elaboración de los buñuelos, se enriqueció con el aporte de las comunidades afrodescendientes, quienes introdujeron saberes culinarios africanos tras su llegada forzada como esclavizados al territorio neogranadino.

El consumo de buñuelos en diciembre se popularizó por diversas razones. Por un lado, factores económicos influyeron en su carácter festivo: el azúcar era un bien costoso, por lo que las golosinas y postres se reservaban para ocasiones especiales como la Navidad.

Además, algunas fuentes señalan que la costumbre de compartir buñuelos en esta época se relaciona con prácticas de comunidades religiosas europeas, que solían repartir este tipo de preparaciones entre los más necesitados durante la celebración del nacimiento del Niño Jesús.

Con el crecimiento demográfico y la consolidación de la Navidad como temporada comercial, la industrialización contribuyó a la masificación de los buñuelos en las festividades, transformando una tradición artesanal y comunitaria en el fenómeno de alcance nacional que disfrutamos hoy.

Temas Relacionados

BuñuelosComida navideñaNavidadNavidad en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe presentó nuevos nombres en la lista del Centro Democrático para elecciones a la Cámara

El expresidente colombiano (2002-2010) destacó la participación de todos los aspirantes de la colectividad para las elecciones legislativas en 2026

Álvaro Uribe presentó nuevos nombres

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

El presidente de la Federación Colombiana confirmó las sedes de los dos partidos amistosos en marzo de 2026, y analizó lo que será el grupo K con Portugal como rival a vencer

Ramón Jesurún confirmó las sedes

Las obras de Bogotá que serán habilitadas en 2026 y mejorarán el transporte aéreo y terrestre

El avance de varias obras en la ciudad plantea cambios para la movilidad y el desarrollo urbano en los próximos años

Las obras de Bogotá que

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

El creador de contenido destacó la visión que tuvo el comediante con la visibilidad del ‘reality’ para consolidar su propio proyecto, demostrando que el éxito puede llegar después de abandonar la competencia televisiva

Erick Pabón explicó por qué

Piden renuncia de Dumar Guevara, viceministro de la Igualdad, por insultos a hija de Petro: “El presidente habló con el Ministro Florián el mismo día”

La controversia estalló tras conocerse mensajes despectivos contra la hija y la exesposa del presidente Gustavo Petro, en medio de cuestionamientos a la gestión ministerial

Piden renuncia de Dumar Guevara,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G habría confirmado la

Karol G habría confirmado la ruptura con Feid tras la publicación de su documental ‘La premiere’: estas son las pistas

Karen Sevillano revela por qué se considera una ‘amiga cactus’: “Tengo mis detalles, pero no soy una amiga presente”

La Segura explicó por qué no usó un vestido de $13 millones en un matrimonio: “La verdad siempre triunfa

‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Deportes

Dos de los tres estadios

Dos de los tres estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026 integran el top 10 con mayor tasa de robos

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Figura de la selección Colombia salió del fútbol brasileño, a seis meses del Mundial

Inteligencia artificial predice las probabilidades de las 48 selecciones para ganar la Copa del Mundo: cómo le fue a Colombia

Reclasificación en la Liga BetPlay 2025: lo que necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026