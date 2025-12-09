Consejo Gremial prepara propuesta de contrarreformas para atajar las políticas del Gobierno Petro: en qué consisten

El Consejo Gremial Nacional elabora un documento para pedir la derogación de políticas económicas del gobierno de Gustavo Petro - crédito Fenavi

El Consejo Gremial Nacional prepara un documento que recopilará las medidas consideradas “negativas” por los gremios de la producción, con el objetivo de que el próximo presidente derogue aquellas políticas implementadas durante el gobierno de Gustavo Petro que, a su juicio, han afectado el desarrollo económico del país.

Esta estrategia, según explicó Camilo Sánchez Ortega, presidente saliente del Consejo Gremial y de Andesco, busca influir en la agenda de los candidatos presidenciales de 2026 y revertir lo que consideran un rumbo equivocado en materia económica y regulatoria.

En el contexto de la inminente elección de un nuevo presidente para el Consejo Gremial, prevista para el miércoles 10 de diciembre, Sánchez detalló a Portafolio que el documento en elaboración incluirá aportes de cada gremio, identificando los artículos y normativas que consideran perjudiciales.

“Estamos haciendo un documento donde cada gremio del Consejo Gremial está entregando cuáles artículos han sido nefastos y han sido negativos, para poder, desde la próxima presidencia y con los candidatos, hacer las propuestas para avanzar rápidamente. Es decir, poder derogar todo lo que haya sido negativo”, afirmó Sánchez.

Entre los temas prioritarios mencionó la salud, la política tributaria y la necesidad de restablecer la regla fiscal como ejes para “enderezar” la economía.

Sánchez expresó su confianza en que las elecciones de 2026 marcarán un cambio de dirección para Colombia, similar a lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos.

Según sus palabras, “va a haber una recomposición como está sucediendo en los países latinoamericanos donde se dieron cuenta que no era simplemente decir que hay que bajar tarifas o que lo que hay que hacer es regalar cosas, por el estilo del asistencialismo, sino que se necesita recuperar el camino”.

Añadió: “Tenga la certeza que Colombia no repite errores dos veces y estoy seguro de que vamos a estar unidos todos para poder tener el mejor candidato para recuperar el tiempo perdido”.

El proceso de sucesión en el Consejo Gremial se desarrolla en un ambiente de alta tensión entre el sector empresarial y el Ejecutivo. Dos candidatas lideran las planchas para la presidencia: Natalia Gutiérrez de Acolgen y Luz Stella Murgas de Naturgas. Todo indica que Gutiérrez, acompañada por Andrés Velasco de Asofondos como candidato a la vicepresidencia, cuenta con el respaldo mayoritario de los gremios.

El nuevo liderazgo enfrentará el desafío de navegar un escenario político polarizado, con menos de un año para el fin del actual gobierno y el inicio de la campaña electoral. Sánchez anticipó que el Consejo Gremial intensificará el diálogo con los aspirantes presidenciales para revisar y proponer ajustes a las políticas que consideran desajustadas. “Seguiremos trabajando como hasta ahora y nos meteremos a fondo a revisar con los candidatos a la Presidencia cómo recomponer lo que, desde nuestra perspectiva, el actual Gobierno ha desajustado”, declaró.

En su balance de gestión, Sánchez subrayó que la defensa de los intereses empresariales se ha realizado sin buscar una confrontación directa con el Gobierno, pero sí con firmeza técnica. Rechazó la idea de mantener una relación superficial basada en gestos simbólicos.

“Aquí uno no puede desinformar a los colombianos sacándose una foto simplemente para decir que hay relaciones. Las relaciones nuestras son muy transparentes. Nosotros presentamos propuestas, proyectos articulados. Nosotros somos amigos de la institucionalidad. Defendemos los intereses y no necesitamos simplemente tomarnos fotos para decir que estamos bien con el Gobierno”, indicó el dirigente gremial.

El presidente saliente destacó que el trabajo gremial se ha enfocado en reuniones puntuales con ministerios como Hacienda, Minas y Agricultura, en las que se han expuesto preocupaciones y respaldado iniciativas favorables, al tiempo que han buscado desmontar la narrativa de que los empresarios solo buscan rentabilidad.

“Han demostrado en todo este siglo pasado y lo que va del actual que siempre estamos generando empleo, desarrollo, paz y seguridad; que si se cometen errores se tienen que cambiar, pero lo que no podemos es dar saltos al vacío simplemente tratando de decir que todo lo anterior fue malo y que lo bueno viene”, sostuvo.

Sánchez lamentó que, a su juicio, “ya pasó casi todo este Gobierno y no se vio que se diera el cambio beneficioso para los hogares colombianos”.

Insistió en que el empresariado no debe ser visto como un adversario: “Ese fue el error del presidente Petro, poner al empresariado como si fuera el enemigo, cuando somos los que estamos haciendo las inversiones y somos los que estamos creyendo en el país”. Además, reclamó reglas de juego claras y una reducción de la corrupción, al calificar al actual como “uno de los gobiernos más corruptos de la historia”.

A pesar de lo que describió como un “bloqueo” por parte del Ejecutivo, Sánchez resaltó la labor del Consejo Gremial en la defensa de la institucionalidad, trabajando con el Congreso, las cortes, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría.

También enfatizó la participación desde las regiones para impulsar proyectos y la importancia de la técnica sobre la ideología: “Desde la diferencia pudimos mostrarle al Gobierno que la técnica es más importante que la ideología. Que aquí defendimos el empresariado que es el que ha mantenido viva la economía, que genera el empleo... No somos los esclavistas; por el contrario, son las personas que están generando la riqueza y la potencialidad en todo el territorio colombiano”.

El panorama gremial se ve marcado por relevos en sectores clave. Recientemente, Sandra Fonseca dejó la dirección ejecutiva de Asoenergía, mientras que en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) asumió la exministra Consuelo Araújo en reemplazo de Juan Martín Caicedo Ferrer.

En Confecámaras, Nicolás Botero-Páramo sucedió a Julián Domínguez tras su paso por Fedeseguridad. Otros líderes, como Jaime Alberto Cabal de Fenalco y Bruce Mac Master de la Andi, continúan enfrentando tensiones con el Gobierno, fijando posiciones críticas y respondiendo a los señalamientos del presidente Petro.

Un caso reciente fue la decisión de Fenalco de retirarse de la mesa de concertación del salario mínimo, tras el anuncio gubernamental de un reajuste para 2026 superior a los dos dígitos.