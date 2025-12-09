Celebración de la Noche de las Velitas en Bogotá dejó 23 lesionados por pólvora: distrito insiste que estos elementos no son inofensivos

El consumo de alcohol estuvo presente en diez de los adultos lesionados y se reportó un caso de negligencia en el cuidado infantil - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Durante la tradicional celebración de la Noche de las Velitas en Bogotá, la capital registró 23 personas lesionadas con pólvora entre la noche del 7 de diciembre y la mañana del 8 de diciembre, a las que se sumaron cuatro casos nuevos en el transcurso del día, con corte a las 4:00 p. m., del 8 de diciembre.

El balance total alcanza 24 personas afectadas en lo que va del mes, con un impacto especial en la población infantil: siete de los lesionados son menores de 18 años, y entre ellos, cuatro tienen menos de cinco años, según datos entregados por la Secretaría Distrital de Salud.

Las autoridades sanitarias reportan que, de los afectados, 14 personas se encuentran hospitalizadas, incluyendo seis menores de edad. El análisis de los casos revela la presencia de factores de riesgo asociados, como el consumo de bebidas alcohólicas, que estuvo presente en diez de los lesionados adultos.

Además, se registró la lesión de un menor que estaba bajo el cuidado de un adulto en estado de embriaguez. Este panorama refuerza la advertencia reiterada por la Secretaría de Salud sobre la mezcla peligrosa entre pólvora y alcohol durante las festividades.

Los incidentes se distribuyeron por diferentes localidades de la ciudad. Los sectores con más casos reportados fueron Usme (5 lesionados) y Engativá (5), seguidos por Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), mientras que Chapinero, Usaquén, Kennedy y Puente Aranda registraron un lesionado cada una. El desglose de las lesiones detalla que hubo 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 daños oculares y 3 amputaciones. Del total de afectados, 11 resultaron heridos por manipulación directa de artefactos pirotécnicos y 10 por ser simples observadores.

Las cifras evidencian una disminución en la cantidad de lesionados en comparación con el mismo periodo de años anteriores. En 2022 se presentaron 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el 8 del mismo mes, mientras que en 2023 se reportaron 20 casos el 7 y 16 el 8 de diciembre. A pesar del descenso, las autoridades resaltan que cada caso supone una afectación física, emocional y económica significativa tanto para las víctimas como para sus familias.

El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, enfatizó la gravedad de las consecuencias del uso de pólvora: “Recordemos que no existe pólvora inofensiva. Una chispa puede desencadenar una tragedia en segundos. Las consecuencias van desde quemaduras de diverso grado, hasta amputaciones o daños irreversibles en la visión y secuelas de por vida”. Fernández añadió que, además de las lesiones físicas, deben considerarse las repercusiones emocionales y económicas para los hogares afectados.

En el marco de la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora, la Secretaría de Salud mantiene activa la alerta preventiva y destaca la necesidad de acudir a los servicios de salud en caso de accidente, enfatizando la atención oportuna en menores de edad. El subsecretario reiteró el llamado a los padres y cuidadores para cumplir la normativa, denunciar la manipulación de pólvora en espacios públicos y proteger especialmente a los niños y niñas.

La entidad entregó una serie de recomendaciones claves en caso de sufrir quemaduras o lesiones por pólvora: evitar el uso de cremas, ungüentos o remedios caseros y no aplicar productos naturales como sábila, aceites o café, dado que estos pueden contaminar la herida y complicar su cicatrización.

Recomiendan además no cubrir la lesión con algodón, esparadrapo ni microporo, sino con un paño limpio o una gasa mojada, y nunca reventar las ampollas ocasionadas por la quemadura. Se indica no ingerir líquidos ante quemaduras profundas o de tercer grado, ya que estas lesiones requieren manejo profesional y hay riesgo de infección si no reciben atención adecuada.

La Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a celebrar las festividades con alternativas seguras como luces, música y unión familiar, insistiendo en la importancia de prevenir el uso de pólvora para evitar más lesiones y tragedias irreversibles en el marco de las celebraciones decembrinas.