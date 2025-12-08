Presidente de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander reprochó ataque a Jossimar Calvo y reveló cuál es su estado de salud: “Se está recuperando”

El gimnasta Yosimar Calvo y su esposa resultan afectados tras la detonación de un artefacto explosivo en la ciudad - crédito Carlos Durán Araújo/EFE

Los recientes ataques explosivos ocurridos en Cúcuta alteraron la cotidianidad y sembraron temor en Norte de Santander. Una de las víctimas indirectas de estos hechos fue el deportista Jossimar Calvo, cuyo vehículo resultó impactado por la detonación de un artefacto explosivo, mientras el gimnasta regresaba a su vivienda junto a su esposa.

Respecto a la situación de Calvo, Jairo Cadena, presidente de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, informó a La Fm que el atleta no sufrió lesiones de gravedad, aunque su entorno familiar sí vivió consecuencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La esposa del gimnasta presentó golpes en la cabeza”, precisó Cadena. A pesar de la magnitud de la explosión, Calvo logró salir ileso, y actualmente “se está recuperando ya emocionalmente”.

La noche del incidente, los ataques no se limitaron a una sola zona, según detalló Cadena, que afirmó que se produjeron “varias bombas y varios atentados” en distintos puntos de la ciudad.

La explosión en Cúcuta destruyó el automóvil del gimnasta Jossimar Calvo; él resultó herido junto con su esposa - crédito redes sociales

Explicó también que la posible intención de los artefactos era afectar infraestructuras como una torre de energía, más que a personas individuales, y que la afectación sufrida por Calvo habría sido consecuencia de un “hecho aislado”.

El dirigente de la liga describió el suceso: a las 11:00 p. m. del sábado 6 de diciembre, el deportista y su esposa transitaban en vehículo tras cenar en un centro comercial cercano. Al pasar por el anillo vial, una explosión dañó el pavimento y dejó secuelas materiales en el automóvil. Esta detonación coincidió con otros ataques ocurridos de forma simultánea en la ciudad, lo que generó apagones y afectó la infraestructura urbana.

Para Cadena, el clima de inseguridad que atraviesa la región se ha vuelto insostenible. “Situaciones como esta afectan al vendedor de tintos, o a quien transita temprano o tarde, sin relación con esos hechos violentos”, advirtió al medio radial.

La población cucuteña se ha visto obligada a tomar medidas drásticas, resguardándose en sus hogares desde las 6:00 p. m. por temor a nuevas detonaciones.

Durante la noche del sábado 6 de diciembre, Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos tras una explosión que afectó torres de energía en Cúcuta - crédito Colprensa - @jhonjacome/X

“La ciudadanía espera una intervención que permita evitar nuevas afectaciones y garantice tranquilidad durante las festividades de fin de año. La población desea poder pasar unas Navidades y un año nuevo en familia y sin problemas”, expresó el presidente de la liga.

Cadena hizo hincapié en la “situación crítica” que vive Norte de Santander en materia de seguridad y subrayó la urgencia de mayores acciones institucionales.

“Hechos como el registrado muestran la necesidad de atención institucional y de respaldo a los ciudadanos”, sostuvo, y añadió que es imperante que las autoridades fortalezcan su presencia en la región para prevenir nuevas afectaciones.

Así fue el atentado contra el gimnasta Jossimar Calvo

Jossimar Calvo, gimnasta colombiano y campeón panamericano, y su esposa resultaron heridos tras ser alcanzados por la onda explosiva de un atentado contra torres de energía en Cúcuta (Norte de Santander) durante la noche del 6 de diciembre. Ambos recibieron atención médica inmediata y se encuentran fuera de peligro.

Las imágenes difundidas muestran un automóvil rojo completamente destruido en medio de la vía, generando preocupación entre los vecinos - crédito @jhonjacome/X

El ataque, que provocó la caída de varias torres y la suspensión temporal del servicio eléctrico en sectores como Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino, generó interrupciones tanto en residencias como en comercios.

Cens Grupo EPM informó que el suministro ya fue restablecido en la mayoría de las zonas, mientras los equipos de mantenimiento continúan trabajando para normalizar por completo el servicio.

La explosión formó parte de una serie de hechos violentos que afectaron el área metropolitana de Cúcuta en pocas horas. Otros dos ataques ocurrieron en el CAI Morichal y en una patrulla en La Concordia, donde fueron asesinados dos policías y seis más resultaron heridos. La Policía Metropolitana de Cúcuta atribuyó los atentados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalando que serían represalias por operaciones de la fuerza pública contra esa estructura armada.

Imágenes difundidas tras la explosión mostraron un automóvil rojo completamente destruido en la vía, lo que generó incertidumbre entre la población. La Liga de Gimnasia de Norte de Santander confirmó que el atleta fue una de las víctimas del ataque.

Las autoridades mantienen operativos en los puntos críticos de la ciudad y continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. Organismos de seguridad trabajan en coordinación para proteger a los ciudadanos y evitar nuevos incidentes.