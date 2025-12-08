Colombia

Plazos y requisitos para reclamar una herencia en Colombia: guía legal y consecuencias de no iniciar la sucesión

Sin la formalización del trámite, los bienes permanecen en situación irregular y no pueden ser vendidos ni cedidos, lo que puede traer complicaciones legales y financieras para quienes resultan beneficiarios

Guardar
Los trámites sucesorales requieren documentación
Los trámites sucesorales requieren documentación legal para asegurar la correcta adjudicación de los bienes del fallecido. - crédito Freepik

El plazo para reclamar una herencia en Colombia es de 10 años. Así lo dispone el artículo 1326 del Código Civil, que regula la acción de petición de herencia y los alcances de la sucesión. Cuando una persona fallece, la ley otorga a sus herederos este término para iniciar el trámite y formalizar la transferencia de bienes, derechos y obligaciones. Si no se inicia la sucesión en ese periodo, el derecho a reclamar puede prescribir y los bienes quedarían fuera del alcance legal de los herederos omitidos.

La sucesión por causa de muerte es el mecanismo legal que otorga destino a los bienes y pertenencias de una persona fallecida. Así lo explica el artículo 1008 del Código Civil, que distingue entre sucesión a título universal (cuando se transmiten todos los bienes, derechos y obligaciones) y sucesión a título singular (cuando se adjudican bienes o derechos específicos del patrimonio).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Si existe testamento, los bienes deben ser repartidos según la voluntad escrita del fallecido. De no haber testamento, la ley determina el orden de los herederos legítimos: hijos, padres, cónyuge o compañero permanente, hermanos, sobrinos y, subsidiariamente, el Estado colombiano por medio del ICBF.

La falta de acuerdo entre
La falta de acuerdo entre los llamados a heredar puede prolongar el proceso y obligar a la vía judicial. - crédito Pexels

¿Qué sucede si no se inicia la sucesión en 10 años?

Cuando transcurre el plazo legal de 10 años desde el fallecimiento sin que se inicie la sucesión, los bienes se encuentran en un riesgo jurídico considerable. La prescripción puede ser alegada por quienes hayan poseído o administrado los bienes durante ese tiempo, lo que significa que el poseedor podría conseguir la titularidad legal y definitiva de la herencia a su favor. Si ningún heredero reclama y quien controla los bienes consigue la prescripción adquisitiva ante la autoridad judicial, los demás herederos pierden el derecho a solicitar la repartición.

Existen excepciones: si quienes controlan los bienes aceptan el proceso de partición después del vencimiento del plazo, puede realizarse la sucesión. La prescripción solo se aplica si alguna parte la alega expresamente en el trámite; el juez no puede declararla de oficio.

No hay multas ni sanciones, pero sí pérdida patrimonial

A diferencia de otros trámites legales, la ley colombiana no impone multas ni sanciones económicas por no iniciar la sucesión. Sin embargo, la consecuencia es de tipo patrimonial: los bienes no se pueden vender ni legalizar mientras permanezcan ilíquidos y tampoco es posible realizar trámites notariales o fiscales.

Además, pueden acumularse deudas asociadas a los inmuebles o activos. Por ello, la sucesión es una diligencia necesaria y pertinente para garantizar la administración y disposición legal del patrimonio heredado.

Mientras no se formalice la
Mientras no se formalice la partición, las propiedades no pueden transferirse ni comercializarse legalmente. - crédito Pixabay

Quiénes pueden iniciar el trámite

No es obligatorio que todos los herederos estén de acuerdo para comenzar la sucesión. Basta con que uno de ellos tenga la voluntad de iniciar la acción civil de petición de herencia para que el trámite avance. Así lo respalda el artículo 1321 del Código Civil.

Si existen desacuerdos, el caso se dirime ante la autoridad judicial competente, quien podrá nombrar un curador cuando haya herederos ausentes o en conflicto.

El proceso de sucesión puede ser notarial o judicial:

  • Vía notarial: Se adelanta cuando todos los interesados están de acuerdo y presentan la documentación requerida ante un notario, quien eleva la partición y adjudicación de bienes a escritura pública. El plazo habitual oscila entre pocos meses, dependiendo de la complejidad y del cumplimiento de los requisitos.
  • Vía judicial: En caso de desacuerdos o de ausencia de alguno de los herederos, el proceso es adelantado por un juzgado de familia y puede durar más de un año.

Documentación y pasos esenciales

Para formalizar la sucesión, los interesados deben aportar:

  • Diligencia de inventarios y avalúos.
  • Trabajo de partición y adjudicación.
  • Copia auténtica del registro civil de defunción.
  • Copia del registro civil de matrimonio, si aplica.
  • Escrituras y certificados de libertad y tradición de los inmuebles.
  • Comprobantes de pago de impuestos y paz y salvo.

Tras la revisión de los documentos, el notario o juez autoriza la adjudicación y se realiza el traspaso legal de los bienes.

El proceso de sucesión también
El proceso de sucesión también contempla la distribución de las deudas pendientes del titular fallecido. - crédito Adobe Stock

Heredar bienes y deudas

La herencia incluye activos y pasivos; al aceptar una herencia también se asumen las deudas del fallecido. Es posible rechazar la sucesión o aceptar “a beneficio de inventario”, lo que permite que las deudas se cubran solo con los bienes heredados.

En definitiva, el plazo de 10 años para reclamar la herencia en Colombia inicia desde la muerte del causante, pudiendo modificarse en casos específicos (como menores de edad o personas incapaces legalmente), en los que la cuenta comienza cuando exista capacidad jurídica para actuar.

No iniciar la sucesión dentro del plazo conlleva la pérdida de derechos hereditarios sobre los bienes y aboca a los interesados a escenarios de conflicto, iliquidez patrimonial y riesgo de prescripción a favor de terceros o del Estado.

Temas Relacionados

plazo para reclamar herenciaproceso de herenciaprescripción de bienesrequisitos para heredartrámite notarial herenciasucesión en ColombiaHerenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Daniel Oviedo advierte tres “minas quita patas” para el próximo presidente en 2026 y pide un rumbo lejos de los extremos

El candidato presidencial señaló que el electorado permanece dividido, con una mayoría indecisa que no respalda al oficialismo, pero tampoco se ha alineado con una alternativa clara

Juan Daniel Oviedo advierte tres

Caso de envenenamiento con talio en Bogotá: así identificaron a Zulma Guzmán y por qué Interpol la busca en 180 países

El abogado Fabio Humar destacó que el análisis de mensajes, grabaciones y testimonios muestra un vínculo claro de la mujer con las víctimas y los hechos ocurridos en la capital

Caso de envenenamiento con talio

En video: Incendio estructural en Medellín durante el Día de las Velitas dejó seis heridos y un perro fallecido

Los lesionados fueron atendidos por los equipos de emergencia y se determinó que las quemaduras presentadas eran leves, mientras que quienes sufrieron inhalación de humo recibieron asistencia médica oportuna y se encuentran fuera de peligro

En video: Incendio estructural en

El desgarrador testimonio del padre de niña reclutada y muerta en bombardeo en Guaviare: “Ella me pide ayuda y no pude sacarla”

Caren Cubillos, una niña de 13 años reclutada por una disidencia de las Farc y fallecida en el operativo militar, expone el impacto del conflicto armado y la ausencia estatal en comunidades indígenas del Amazonas, según el testimonio de su familia

El desgarrador testimonio del padre

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 8 de diciembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G invitó a sus

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”