La Fiscalía imputó cargos a policía por el robo a joyería de Bucaramanga que terminó con uno de sus compañeros muerto

El señalado no aceptó los cargos imputados por el ente judicial - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario contra el subintendente Richard José Sierra Bravo, acusado de colaborar con un grupo delincuencial en el asalto a una joyería en Bucaramanga (Santander) durante la jornada del 29 de noviembre de 2025.

En medio del violento hecho, un miembro de la Policía Nacional que intentó impedir el robo, identificado como el intendente Fredy Leal, resultó herido de gravedad y falleció mientras recibía atención médica, por lo que las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para determinar qué fue lo que pasó y capturar a los responsables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las primeras averiguaciones de los expertos permitieron determinar que el uniformado que fue vinculado al proceso habría facilitado la acción criminal al alertar a los asaltantes sobre las rutinas de patrullaje en la zona, lo que permitió coordinar el momento exacto del ataque.

El subintendente debe responder ante las autoridades tras ser vinculado al caso - crédito Fiscalía

Según la información revelada por el ente acusador, durante el domingo 7 de diciembre de 2025, los elementos probatorios recolectados muestran que Sierra Bravo habría comenzado a realizar labores de vigilancia para seleccionar el establecimiento a robar desde octubre.

Además, es señalado por los investigadores de haber recibido un teléfono móvil de los delincuentes, que se utilizó para efectuar una llamada grupal y coordinar el ingreso de los criminales al local.

De acuerdo con la acusación, el subintendente presuntamente avisó a los integrantes del grupo sobre el instante preciso para ejecutar el asalto, lo que derivó en el enfrentamiento en el que perdió la vida su compañero, por lo que la acción ha sido ampliamente rechazada en la región y en todo el territorio nacional.

El funcionario es señalado de participar en la planeación y ejecución del asalto, que resultó en la muerte de un agente - crédito Dijín

Cargos imputados al subintendente

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander imputó cargos a Sierra Bravo por los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pese al material probatorio presentado, el procesado no aceptó los cargos.

Entre la evidencia recolectada por el equipo de investigadores de la Fiscalía se encuentra la entrega y uso del celular para coordinar el atraco, así como las vigilancias previas realizadas por el subintendente, según el comunicado oficial de la entidad.

Entre tanto, la comunidad lamenta la muerte del intendente Fredy Leal, que intentó frustrar el robo y fue atacado con armas de fuego, lo que se convirtió en un caso más de la violencia desmedida que azota a varias regiones del territorio nacional.

¿Quién era el policía asesinado?

De acuerdo con medios locales, la trayectoria de Fredy Leal Briceño estuvo marcada por una dedicación inquebrantable a la Policía Nacional de Colombia y un compromiso constante en la lucha contra el crimen organizado.

Su muerte no solo deja un vacío en su familia, compuesta por su esposa, también integrante de la Sijin, y su hijo de 11 años, sino que representa una pérdida significativa para la seguridad de la región, donde su labor era ampliamente reconocida.

En el último tramo de su carrera, Leal Briceño se desempeñaba como investigador judicial en la Sijín, donde enfrentaba a las bandas delincuenciales que operan en Bucaramanga y su área metropolitana. Sus compañeros lo describieron como un policía que asumía riesgos en operaciones delicadas, siempre motivado por el bienestar de la ciudadanía.

La ceremonia se desarrolló en la capilla La Resurrección del Cementerio Las Colinas, en Bucaramanga (Santander) - rédito @andreitali09/TikTok | Radio Policía Bucaramanga 91.7 / Facebook

Desde su ingreso a la Policía en 2002, Leal Briceño acumuló cerca de 60 cursos y certificaciones nacionales e internacionales en áreas como investigación criminal, operaciones especiales y derechos humanos. Además, recibió 20 condecoraciones por su valentía en la lucha contra estructuras criminales, lo que consolidó su reputación como un referente dentro de la institución.

Más allá de su vida profesional, Leal Briceño era conocido por su afición a las mascotas, en especial a los perros pastores alemanes, y por el orgullo que sentía por su tierra santandereana.