Colombianos en el extranjero ya pueden inscribirse para votar en 2026: ahora podrán hacerlo online

El sistema de inscripción en línea busca aumentar la participación electoral de los 4,7 millones de colombianos en el exterior - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó una nueva herramienta de biometría facial destinada a facilitar el proceso de actualización del puesto de votación para los colombianos residentes en el exterior.

Esta innovación busca simplificar el trámite para aquellos ciudadanos que han cambiado su lugar de residencia o que actualmente no figuran en el censo electoral, permitiéndoles así participar en las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, durante la presentación de la plataforma, el propósito central de esta iniciativa es “que los colombianos que residen fuera del país, que se estima son unos 4,7 millones, cambien su puesto de votación de forma fácil, rápida y segura“. Penagos agregó que de este modo, se espera incrementar la participación de los connacionales en el exterior en los procesos electorales, un indicador históricamente bajo en las jornadas colombianas realizadas fuera del país.

La Registraduría Nacional implementa biometría facial para facilitar la actualización del puesto de votación de colombianos en el exterior - crédito Johan Largo/Infobae

Destacó también que “las votaciones en el exterior inician el lunes previo a las elecciones y la invitación es a que ejerzan su derecho al voto con anticipación”. La inscripción podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2026 accediendo a la plataforma en https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ o a través del portal www.registraduria.gov.co.

El proceso comienza escaneando el código QR titulado ‘Inscripción en el exterior’, ubicado en la página inicial de la entidad. El código dirige a la sección específica en la cual se desarrolla el trámite para actualizar el puesto de votación.

Un aspecto clave señalado por la registraduría es el periodo de inscripción: los ciudadanos que completen el proceso hasta el 8 de enero de 2026 estarán habilitados para votar tanto en las elecciones legislativas como en la elección presidencial. Quienes realicen la inscripción luego de esa fecha y hasta el 31 de marzo, solo podrán participar en la elección del presidente.

La autenticación biométrica facial y la prueba de vida garantizan la seguridad y la identidad en el proceso de inscripción electoral - crédito Reuters

El procedimiento de inscripción se estructura en varias etapas. Inicialmente, el ciudadano debe ingresar su número de cédula de ciudadanía. Seguidamente, completará los datos de residencia (país, ciudad y dirección), seleccionará el puesto de votación, e ingresará los medios de contacto (correo electrónico, teléfono fijo y móvil) junto con datos personales relativos a nivel educativo, discapacidad y etnia. Posteriormente, la plataforma solicita la autenticación biométrica facial mediante un dispositivo móvil, que incluye la ejecución de una prueba de vida (liveness detection) del usuario.

De acuerdo con lo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los datos recogidos en el proceso se transmiten de forma cifrada y son validados frente a una base de más de 60 millones de fotografías, garantizando así tanto la plena identidad del inscrito como la seguridad del trámite.

Completado el proceso, el ciudadano recibirá en su correo electrónico el resultado de la inscripción. Si el procedimiento no tiene éxito, la persona podrá formalizar la inscripción de modo presencial en el consulado de Colombia que le corresponda, para lo cual deberá portar cualquiera de estos documentos: la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital (ya sea física o virtual en el dispositivo móvil), o el pasaporte colombiano vigente.

Se recomienda a quienes deseen inscribirse consultar previamente su lugar actual de votación en el sitio https://consultacenso.registraduria.gov.co/consultar/, digitando el número de cédula. El sistema indicará si el ciudadano forma parte o no del censo electoral y, en caso afirmativo, mostrará el puesto registrado.

La Registraduría ofrece una red de puestos de votación en más de 90 países para facilitar el voto de los colombianos en el exterior - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría mantiene una extensa red de puestos de votación en el exterior para facilitar la participación de los colombianos, dispersos en más de 90 países. Entre las ciudades habilitadas como puntos para ejercer el voto se incluyen Accra y Dakar en África; Berlín, Hamburgo y Francfort en Alemania; Buenos Aires, Mendoza y Córdoba en Argentina; Canberra, Melbourne y Sydney en Australia; así como múltiples consulados, ciudades y localidades en Estados Unidos, España, Canadá, Brasil, México, Ecuador, Venezuela y otros países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Estos puestos de votación permiten a los colombianos en el exterior participar en las jornadas electorales, las cuales inician el lunes anterior a la fecha de las elecciones oficiales en Colombia, asegurando la inclusión de los ciudadanos fuera del país en los procesos democráticos de 2026.