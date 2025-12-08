Chef Leonor Espinosa criticó la gestión de Petro y advirtió sobre la crisis de gobernabilidad: “Bastante corrupto”

La chef colombiana Leonor Espinosa anuncia su candidatura a la Cámara de Representantes en Bogotá por el Partido Liberal - crédito Colprensa

La reconocida chef colombiana Leonor Espinosa decidió dar un paso hacia la política, postulándose para la Cámara de Representantes en Bogotá por el Partido Liberal, motivada por su convicción de que la gastronomía puede ser una herramienta de transformación social y desarrollo económico.

En una entrevista con Semana, Espinosa expuso su visión sobre la situación actual de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, al que calificó como un periodo de “falta de gobernabilidad” y “bastante corrupto”, y advirtió sobre las consecuencias de la inestabilidad ministerial y la polarización política.

En su análisis sobre el estado del país, Espinosa sostuvo: “Yo creo que en Colombia vamos a encontrar un país casi moribundo, y un país bastante polarizado, un país violento y un país que requiere de cuidados intensivos para salir adelante”.

La chef remarcó que, aunque la corrupción ha sido un problema recurrente en distintas administraciones, las expectativas generadas por el proyecto político de Petro no se han materializado, lo que, a su juicio, ha profundizado la crisis institucional y social.

La empresaria explicó que su aspiración política surge de “una convicción profunda, que la gastronomía debe ser una política pública para generar empleo, fortalecer la economía, impulsar el turismo, proteger los saberes y poder mejorar la calidad de vida de miles de familias que viven de producir la cadena productiva gastronómica”, dijo.

Espinosa, con una trayectoria consolidada en proyectos sociales, busca que el sector gastronómico sea reconocido legislativamente como motor de desarrollo, brindando oportunidades concretas a productores, cocineros y emprendedores.

Leonor Espinosa propone la gastronomía como política pública para impulsar el desarrollo económico y social en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Al referirse a su preparación para el nuevo reto, Espinosa confesó: “Voy con esa inocencia e ignorancia como si fuera para un matadero”, aludiendo al salto de la cocina al Congreso. Subrayó que su motivación proviene de la experiencia adquirida en iniciativas sociales en diversas regiones de Colombia, lo que, según ella, le otorga una perspectiva distinta y un compromiso genuino con el país.

Espinosa también reflexionó sobre el papel del Congreso saliente y la necesidad de renovación en la representación política. Consideró que en ocasiones ha faltado conciencia sobre la responsabilidad de construir nación y que existen espacios para que nuevas voces aporten desde una mirada no contaminada.

En palabras citadas por Semana, afirmó: “La razón por la cual también estoy aquí es porque podría aportar, partiendo que no soy una persona contaminada y que le aporta mucho al país”.

De cara al futuro, la chef manifestó su esperanza en que la próxima legislatura esté marcada por la llegada de figuras comprometidas con el bienestar colectivo.

“Ojalá este Congreso nuevo se caracterice por unas nuevas voces y se caracterice por personas que realmente quieren construir país”, expresó Espinosa en la entrevista, aunque reconoció que persiste el desafío de erradicar prácticas que obstaculizan el progreso nacional.

Partido Liberal designa a Leonor Espinosa como líder de su lista a la Cámara por Bogotá

Leonor Espinosa es designada como cabeza de lista del Partido Liberal para la Cámara de Representantes por Bogotá en 2026 - crédito Partido Liberal Colombiano/Facebook

Leonor Espinosa fue designada como cabeza de lista del Partido Liberal para la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones legislativas de 2026.

La chef, reconocida internacionalmente y propietaria del restaurante Leo, asumirá este nuevo rol político tras una destacada trayectoria en el ámbito gastronómico.

En 2022, Espinosa fue reconocida como la mejor chef mujer del mundo por la lista The World’s 50 Best Restaurants y ese mismo año figuró entre las 50 mujeres poderosas de América Latina según Forbes.

Su trabajo ha estado enfocado en la gastronomía sostenible y en la promoción de ingredientes de la biodiversidad colombiana, especialmente de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

La reconocida chef Leonor Espinosa asume un nuevo rol político tras su exitosa carrera en la gastronomía internacional - crédito leoescocina/Instagram

La chef expresó su compromiso al asumir la candidatura: “Es un honor asumir este compromiso con la convicción de que, desde la gastronomía, podemos impulsar políticas públicas que generen empleo digno, fortalezcan la economía, protejan nuestros saberes y mejoren la calidad de vida de quienes producen, transforman y comparten alimentos”.

En declaraciones para Blu Radio, Espinosa afirmó: “Yo puedo seguir siendo la creativa del restaurante y todo lo que hago a través de la cocina, es política de cierta manera. Entonces, es un oficio que llevo inherente a mí, cohabita en mí”.

La decisión del Partido Liberal se da mientras las colectividades definen sus listas para los comicios de 2026. Además, el partido nombró a Lidio García como cabeza de lista al Senado.