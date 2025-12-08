Bala perdida mató a una niña de 8 años en Huila, en medio de un ataque sicarial

Autoridades de Isnos confirman que el objetivo del ataque era Juan Carlos Alvarado, de veintitrés años, quien falleció junto a una menor por bala perdida- crédito Camila Díaz/Colprensa

En el municipio de Isnos, al sur del Huila, el ambiente en la celebración de la Noche de las Velitas se vio abruptamente interrumpido cuando una menor de ocho años murió como víctima de una bala perdida, un hecho que también resultó en la muerte de Juan Carlos Alvarado, un joven de 23 años.

Este lamentable episodio ocurrió en la zona urbana, donde, de acuerdo con las declaraciones oficiales, dos hombres que se movilizaban en motocicleta perpetraron el ataque.

De acuerdo con información revelada por el secretario de Gobierno de Isnos, Fabián Cuéllar: “Desde la administración municipal lamentamos profundamente los hechos suscitados, donde dos sujetos en una motocicleta, sin mediar palabra, propinan varios impactos de bala contra la humanidad del señor Juan Carlos Alvarado".

El funcionario detalló que “lastimosamente, una de las balas impacta en la humanidad de la niña de ocho años de edad”.

La menor perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital local, según información referida por las autoridades.

En respuesta a la escalada de violencia, Cuéllar extendió un pedido al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental para que se refuercen las capacidades de seguridad en el municipio.

El funcionario solicitó mayores recursos tecnológicos para la Policía y el incremento de la presencia de la fuerza pública, y anunció que este martes tendría lugar un consejo de seguridad destinado a analizar los eventos recientes.

Por su parte, el comandante de la Policía en Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, informó que equipos de la Sijín trabajan en la recolección de pruebas y registros de cámaras de vigilancia, con el objetivo de identificar y capturar a los implicados en el ataque.

El oficial indicó que este hecho enluta a dos familias del sur del departamento y recalcó el compromiso de las autoridades para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

Niña de 12 años murió por una bala perdida en su vivienda en medio de un ataque sicarial

Residentes de Baranoa, en el departamento del Atlántico, vivieron días de consternación tras el fallecimiento de una niña de 12 años por impactos balísticos durante un ataque armado.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, dos hombres resultaron gravemente heridos cuando desconocidos abrieron fuego en el barrio La Primavera en la noche del jueves 18 de septiembre de 2025.

Mientras los agresores dirigían el tiroteo contra esos individuos, uno de los proyectiles atravesó una vivienda en el sector La Costeña, lesionando a la menor.

La menor, según reportes de medios locales, se hallaba dentro de su casa cuando la bala traspasó la estructura. De inmediato, sus familiares la trasladaron al centro de salud más cercano.

Posteriormente, profesionales médicos del hospital de Baranoa consiguieron estabilizarla después de que sufriera un paro cardiorrespiratorio. El informe indicó que “a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por médicos en un hospital de mayor complejidad, la menor falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas”.

Respecto a los otros afectados, las autoridades han revelado que ambos hombres heridos permanecen bajo atención sanitaria, aunque todavía no se han dado a conocer sus identidades ni su estado clínico específico. El atentado, según la información preliminar, tenía como blanco principal a estos dos hombres y no a los habitantes de las viviendas circundantes.

El lamentable suceso generó alarma y tristeza en la población local, especialmente porque la víctima se encontraba en su hogar al momento del incidente. Las autoridades del municipio han iniciado las investigaciones para determinar la motivación de los hechos y establecer la identidad de quienes perpetraron el ataque.