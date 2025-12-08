102 lesionados por pólvora en Colombia durante la temporada: reporte preliminar previo al cierre de la celebración del 7 de diciembre

La cifra de lesionados por pólvora en Colombia disminuye un 58,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el INS - crédito Freepik

El Instituto Nacional de Salud (INS) presentó el 7 de diciembre de 2025 un nuevo informe sobre la vigilancia intensificada de lesiones provocadas por pólvora pirotécnica y fósforo blanco, en el que se notifican 102 casos de lesionados en todo el territorio nacional durante la actual temporada festiva.

De acuerdo con la entidad nacional, dicha cifra representa una disminución del 58,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 244 personas afectadas por este tipo de incidentes. Según con el reporte, entre los casos contabilizados, 20 corresponden a menores de 18 años.

El INS especificó que de estos menores, 5 se encontraban acompañados de adultos bajo el efecto del alcohol al momento de la lesión. La institución señaló que hasta la fecha no se ha reportado ningún fallecimiento relacionado directamente con lesiones por pólvora pirotécnica en lo que va de la temporada. Pero en el consolidado de 2025 figura una muerte asociada a este tipo de accidentes.

El Instituto Nacional de Salud reporta 102 casos de lesiones por pólvora pirotécnica y fósforo blanco en la temporada festiva 2025 - crédito Instituto Nacional de Salud

Porcentajes destacados del reporte aluden a la severidad y distribución de las lesiones. El 88,2% de las personas resultaron con quemaduras, un 23,5% presentaron laceraciones, 12,7% contusiones, 2,9% sufrieron amputaciones, 6,9% daño ocular y 1% lesiones abdominales. El daño auditivo no registró afectados. En cuanto al grado de quemaduras, el 54,4% fueron de segundo grado y el 44,6% de tercer grado, sin reportes de lesiones de primer grado en el informe analizado.

Zonas con mayor número de afectados

El informe del INS desglosó la procedencia de las personas quemadas por departamento y distrito especial, estableciendo que las regiones con más casos son:

Antioquia: 38 afectados

Valle del Cauca: 12

Norte de Santander: 6

Cauca: 5

Atlántico: 4

Caldas: 4

Córdoba: 4

Boyacá: 3

Magdalena: 3

Risaralda: 3

Santander: 3

Cundinamarca: 2

Nariño: 2

Quindío: 2

Sucre: 2

Barranquilla: 1

Bogotá, D.C.: 1

Bolívar: 1

Caquetá: 1

Casanare: 1

Chocó: 1

Huila: 1

Meta: 1

Tolima: 1

Antioquia lidera los departamentos con mayor número de casos de quemaduras por pólvora, seguido por Valle del Cauca y Norte de Santander - Colprensa

En cuanto a los municipios y departamentos restantes, tales como Amazonas, Arauca, Cartagena, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Santa Marta, Suaitá, Vaupés y Vichada, el reporte indicó que no se han notificado casos para la temporada.

Actividad y tipo de artefacto involucrado

El 54,4% de los incidentes ocurrieron mientras la víctima manipulaba directamente la pólvora; un 42,6% se encontraba como observador y el 1% durante el transporte, mientras que el 2% se catalogó en la categoría “otro”. El desagregado por objeto causante señala como más frecuentes los siguientes artefactos:

Tote: 25,5%

Voladores: 23,5%

Cohetes: 21,6%

Mechas: 10,8%

Luz de bengala: 3,9%

Otros: 14,7%

El informe del INS aclaró que “el fósforo blanco presente en totes, martinicas y triqui traque puede causar intoxicaciones, quemaduras químicas y lesiones permanentes, especialmente en niñas y niños”. Además, subrayó la responsabilidad de los adultos en la protección de los menores frente a la exposición a estos materiales.

Llamado de las autoridades

El Ministerio de Salud y el INS insisten en la prohibición del uso de pólvora por parte de niños y adolescentes durante las celebraciones - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El Ministerio de Salud y el INS reiteraron la importancia de evitar el uso de pólvora durante las celebraciones, remarcando la necesidad de mantenerse alejado de todo tipo de artefactos pirotécnicos, incluso en pequeñas cantidades. Ambas entidades solicitaron que sea únicamente el personal autorizado quien manipule estos elementos y prohibieron enfáticamente el acceso de niños, niñas y adolescentes a la pólvora, recordando que es fundamental reportar cualquier uso irregular o venta no autorizada ante las autoridades correspondientes.

El mensaje oficial enfatiza la prioridad de las celebraciones en familia, libres de riesgos y accidentes, al tiempo que instó a autoridades locales a reforzar los controles para una comercialización y uso responsables, y unas fiestas decembrinas sin lesionados por pólvora.

Las recomendaciones destacan que la pólvora puede causar quemaduras graves, lesiones irreversibles y emergencias. El llamado central del Ministerio es a proteger la vida y la integridad personal, priorizando siempre la prevención, la denuncia y el autocuidado durante las festividades.