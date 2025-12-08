Colombia

102 lesionados por pólvora en Colombia durante la temporada: reporte preliminar previo al cierre de la celebración del 7 de diciembre

Las instituciones responsables de la salud pública insisten en la importancia de mantener a los menores alejados de materiales pirotécnicos y en la necesidad de denunciar cualquier manipulación no autorizada

Guardar
La cifra de lesionados por
La cifra de lesionados por pólvora en Colombia disminuye un 58,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el INS - crédito Freepik

El Instituto Nacional de Salud (INS) presentó el 7 de diciembre de 2025 un nuevo informe sobre la vigilancia intensificada de lesiones provocadas por pólvora pirotécnica y fósforo blanco, en el que se notifican 102 casos de lesionados en todo el territorio nacional durante la actual temporada festiva.

De acuerdo con la entidad nacional, dicha cifra representa una disminución del 58,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 244 personas afectadas por este tipo de incidentes. Según con el reporte, entre los casos contabilizados, 20 corresponden a menores de 18 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El INS especificó que de estos menores, 5 se encontraban acompañados de adultos bajo el efecto del alcohol al momento de la lesión. La institución señaló que hasta la fecha no se ha reportado ningún fallecimiento relacionado directamente con lesiones por pólvora pirotécnica en lo que va de la temporada. Pero en el consolidado de 2025 figura una muerte asociada a este tipo de accidentes.

El Instituto Nacional de Salud
El Instituto Nacional de Salud reporta 102 casos de lesiones por pólvora pirotécnica y fósforo blanco en la temporada festiva 2025 - crédito Instituto Nacional de Salud

Porcentajes destacados del reporte aluden a la severidad y distribución de las lesiones. El 88,2% de las personas resultaron con quemaduras, un 23,5% presentaron laceraciones, 12,7% contusiones, 2,9% sufrieron amputaciones, 6,9% daño ocular y 1% lesiones abdominales. El daño auditivo no registró afectados. En cuanto al grado de quemaduras, el 54,4% fueron de segundo grado y el 44,6% de tercer grado, sin reportes de lesiones de primer grado en el informe analizado.

Zonas con mayor número de afectados

El informe del INS desglosó la procedencia de las personas quemadas por departamento y distrito especial, estableciendo que las regiones con más casos son:

  • Antioquia: 38 afectados
  • Valle del Cauca: 12
  • Norte de Santander: 6
  • Cauca: 5
  • Atlántico: 4
  • Caldas: 4
  • Córdoba: 4
  • Boyacá: 3
  • Magdalena: 3
  • Risaralda: 3
  • Santander: 3
  • Cundinamarca: 2
  • Nariño: 2
  • Quindío: 2
  • Sucre: 2
  • Barranquilla: 1
  • Bogotá, D.C.: 1
  • Bolívar: 1
  • Caquetá: 1
  • Casanare: 1
  • Chocó: 1
  • Huila: 1
  • Meta: 1
  • Tolima: 1
Antioquia lidera los departamentos con
Antioquia lidera los departamentos con mayor número de casos de quemaduras por pólvora, seguido por Valle del Cauca y Norte de Santander - Colprensa

En cuanto a los municipios y departamentos restantes, tales como Amazonas, Arauca, Cartagena, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Santa Marta, Suaitá, Vaupés y Vichada, el reporte indicó que no se han notificado casos para la temporada.

Actividad y tipo de artefacto involucrado

El 54,4% de los incidentes ocurrieron mientras la víctima manipulaba directamente la pólvora; un 42,6% se encontraba como observador y el 1% durante el transporte, mientras que el 2% se catalogó en la categoría “otro”. El desagregado por objeto causante señala como más frecuentes los siguientes artefactos:

  • Tote: 25,5%
  • Voladores: 23,5%
  • Cohetes: 21,6%
  • Mechas: 10,8%
  • Luz de bengala: 3,9%
  • Otros: 14,7%

El informe del INS aclaró que “el fósforo blanco presente en totes, martinicas y triqui traque puede causar intoxicaciones, quemaduras químicas y lesiones permanentes, especialmente en niñas y niños”. Además, subrayó la responsabilidad de los adultos en la protección de los menores frente a la exposición a estos materiales.

Llamado de las autoridades

El Ministerio de Salud y
El Ministerio de Salud y el INS insisten en la prohibición del uso de pólvora por parte de niños y adolescentes durante las celebraciones - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El Ministerio de Salud y el INS reiteraron la importancia de evitar el uso de pólvora durante las celebraciones, remarcando la necesidad de mantenerse alejado de todo tipo de artefactos pirotécnicos, incluso en pequeñas cantidades. Ambas entidades solicitaron que sea únicamente el personal autorizado quien manipule estos elementos y prohibieron enfáticamente el acceso de niños, niñas y adolescentes a la pólvora, recordando que es fundamental reportar cualquier uso irregular o venta no autorizada ante las autoridades correspondientes.

El mensaje oficial enfatiza la prioridad de las celebraciones en familia, libres de riesgos y accidentes, al tiempo que instó a autoridades locales a reforzar los controles para una comercialización y uso responsables, y unas fiestas decembrinas sin lesionados por pólvora.

Las recomendaciones destacan que la pólvora puede causar quemaduras graves, lesiones irreversibles y emergencias. El llamado central del Ministerio es a proteger la vida y la integridad personal, priorizando siempre la prevención, la denuncia y el autocuidado durante las festividades.

Temas Relacionados

Lesiones por pólvora Instituto Nacional de Salud Ministerio de Salud Colombia Antioquia Pirotecnia PrevenciónReporte lesionados pólvora NiñosSiete de velitasColombia-Noticias

Más Noticias

La Fiscalía imputó cargos a policía por el robo a joyería de Bucaramanga que terminó con uno de sus compañeros muerto

El uniformado es señalado de facilitar información a un grupo criminal que perpetró el robo

La Fiscalía imputó cargos a

Gobierno Petro retó a la oposición a demostrar por qué los nuevos impuestos afectan a los que ganan menos: “Parecen preocupados”

El estancamiento de la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República tiene enfrentados al Ejecutivo y a diferentes partidos políticos

Gobierno Petro retó a la

Crece el temor en zonas rurales por nuevas presiones de la facción de ‘Iván Mordisco’: las comunidades denuncian nuevas amenazas

Ollas, pailas, plásticos y utensilios aparecen en la lista de elementos obligados para quienes deban asistir a la manifestación de las disidencias de las Farc

Crece el temor en zonas

Milagro de inicio de Navidad: El Cocuy se vistió de blanco, una nevada de este tipo no se registraba hace años

Los paisajes dejaron postales inolvidables, pues sorprendieron a aquellos que visitaban la montaña

Milagro de inicio de Navidad:

Exministro advirtió, de nuevo, que el país camina hacia un desastre financiero en manos de Petro: “Usted nos tiene en un escenario de derroche”

José Manuel Restrepo respondió al presidente y advirtió que el gasto descontrolado y el canje de deuda podrían llevar a Colombia a niveles históricos de déficit e intereses

Exministro advirtió, de nuevo, que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G invitó a sus

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”