Santiago Botero habló del grupo de la Selección Colombia para el mundial 2026: “Nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente”

La reacción del aspirante presidencial se produjo tras el sorteo que definió los adversarios de la selección nacional, donde compartió un mensaje dirigido tanto a la afición como a uno de los rivales que enfrentará Colombia

La distribución de los grupos
La distribución de los grupos para la próxima Copa Mundial provocó opiniones de líderes políticos y deportistas, quienes analizaron las posibilidades de la selección nacional frente a sus contrincantes - crédito @santiago.botero

Colombia ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de 2026 después del sorteo de la fase de grupos realizado por la FIFA en Washington. El evento determinó la distribución de los 48 equipos en 12 grupos para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo colombiano tiene definidos los rivales, las fechas y las sedes de sus tres encuentros iniciales. Su primer partido será frente a Uzbekistán, seguido de los duelos ante Portugal y uno de los ganadores del repechaje.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 generó múltiples opiniones y debates, involucrando no solo a los aficionados sino también a figuras de la política colombiana. Uno de ellos fue el precandidato presidencial Santiago Botero, quien se refirió a los rivales de Colombia y expresó: “Los colombianos nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente SIIIUUUUUUUUUU”.

Santiago Botero acompañó su mensaje en redes sociales con un video dirigido a la afición y a los rivales de Colombia en el Mundial. En el material audiovisual, el precandidato presidencial hizo referencia al grupo que compartirá la selección nacional junto a Portugal y mencionó de manera directa al futbolista Cristiano Ronaldo, subrayando la confianza del equipo colombiano para la próxima cita mundialista.

Santiago Botero habló de Cristiano
Santiago Botero habló de Cristiano Ronaldo en su cuenta de X - crédito @Santibotero2026

Botero afirmó que Ronaldo estaría preocupado por enfrentar a Colombia y sugirió que la esperanza del portugués de ganar el título podría verse frustrada por la selección sudamericana.

“En el sorteo del Mundial, Colombia quedó en el grupo de Portugal. Ronaldo dice que está muy preocupado que porque le quedó Colombia en el grupo del Mundial. Si yo fuera de él, estaría igual de preocupado, porque él quería ganar el Mundial para retirarse y creo que le vamos a dañar esa caminada. Y le voy a decir: Los colombianos nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente”, opinó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño con respecto al desempeño que cree que puede tener la Selección Colombia en el mundial de 2026.

Santiago Botero habló en sus redes sociales del grupo de Colombia en el mundial - crédito @Santibotero2026

Por otro lado, relacionado con el tema, el humorista Piter Albeiro compartió su opinión en la red social X al criticar a quienes, siendo colombianos, han mostrado su preferencia por Cristiano Ronaldo y se han declarado indecisos sobre a qué selección apoyar en el enfrentamiento con Colombia.

El comediante hizo énfasis en que, aunque se puede admirar a un futbolista a nivel individual, existe una responsabilidad de respaldar siempre a la selección nacional, independientemente de las simpatías personales hacia figuras extranjeras.

“Yo he sido muy muy fan de Messi, de hecho tengo todas las camisetas del Barça que tuvo Messi PEROOOO en la final de la Copa América en la que estuve acá en Miami no tenía la más mínima duda que iba por COLOMBIA, una cosa es ser fan de un jugador y otra la obligación moral de siempre querer una alegría para mi país. Esos fan de CR7 confundidos tienen es pero huevo jajajajaja”, escribió el humorista en su cuenta de X.

Piter Albeiro también habló del
Piter Albeiro también habló del enfrentamiento de Colombia y Portugal en su cuenta de X - crédito @PITERALBEIRO

Tras la realización del sorteo el 5 de diciembre, la organización del Mundial confirmó el calendario preliminar y las locaciones donde Colombia disputará sus compromisos en la edición 2026. Con los adversarios y el grupo ya determinados, el equipo nacional puede comenzar a planear su participación teniendo claros tanto los escenarios como las fechas de sus encuentros.

De acuerdo con la información difundida por la federación internacional, el primer compromiso de Colombia en el Mundial 2026 está programado para el miércoles diecisiete de junio frente a Uzbekistán, selección que hará su primera aparición en esta competencia. El partido tendrá lugar en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, escenario que actualmente se encuentra en proceso de remodelación y también servirá como sede del partido inaugural del torneo.

En cuanto al resto de la fase de grupos, la selección nacional se enfrentará el martes veintitrés de junio al equipo procedente del repechaje internacional, en Houston, y el sábado veintisiete de junio a Portugal, en Guadalajara. La última parte de esta ronda llevará a Colombia a disputar sus encuentros en Miami y Atlanta, lo que implica que el conjunto permanecerá mayormente en la región occidental durante la primera fase para luego trasladarse a la costa este de Estados Unidos.

