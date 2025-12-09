Deportes

Inteligencia artificial predice las probabilidades de las 48 selecciones para ganar la Copa del Mundo: cómo le fue a Colombia

El análisis de IA otorga a la selección española la mayor probabilidad de conquistar el Mundial 2026, y relega a la vigente campeona Argentina al cuarto puesto en la lista de favoritos

Guardar
La selección Colombia buscará mejorar
La selección Colombia buscará mejorar su participación, lograda en Brasil 2014 - crédito Luisa González / REUTERS

Colombia ya conoce el destino en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa 2026: estará en el grupo K junto a Portugal y Uzbekistán.

Las expectativas son altas de cara a lo que será la séptima participación de la Tricolor en la historia, por lo que la Federación de Fútbol, los jugadores, cuerpo técnico y empresas estadísticas comenzaron a hablar sobre las posibilidades que tendrán las 48 selecciones en ganar el Mundial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una máquina de Inteligencia Artificial
Una máquina de Inteligencia Artificial entregó las probabilidades de que las 48 selecciones ganen la Copa del Mundo - crédito @OptaAnalyst / X

El 1 de diciembre de 2025, el superordenador de Opta ha situado a España como la principal candidata a conquistar el próximo Mundial de fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México durante junio y julio de 2026.

Según el análisis de esta herramienta de Inteligencia Artificial, la selección dirigida por Luis de la Fuente encabeza la lista de favoritos entre los cuarenta y ocho equipos nacionales que participarán en la competición, con una probabilidad del 17% de levantar el trofeo, el doble de opciones que la vigente campeona, Argentina, que se encuentra con el 8,7% de probabilidades.

En el ranking elaborado por Opta, Francia e Inglaterra completan el podio de selecciones con mayores posibilidades de lograr el título, situándose inmediatamente detrás de España. Para encontrar a la mejor clasificada fuera del continente europeo, hay que descender hasta la cuarta posición, donde aparece Argentina, que buscará revalidar su corona y sumar su cuarta estrella mundial.

Por los lados de Colombia, se encuentra en el top-10 del análisis, por detrás de Noruega, con el 2% de probabilidades, y por encima de países como Bélgica, Uruguay, México, Croacia y Marruecos (selecciones semifinalistas en Qatar 2022).

El periodista Christian Martin detalló la lista que sacó Opta - crédito @dsports / Instagram

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Copa del Mundo 2026OptaColombia-Deportes

Más Noticias

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay 2025: esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo verdolaga solo puede aspirar a la fase previa y depende de Deportes Tolima para volver a disputar el torneo de clubes más importante de Suramérica

Así va la reclasificación en

Técnico (e) del América de Cali sacó pecho tras eliminar a Nacional, pese a no jugar la final de la Liga BetPlay: “Espectacular”

El equipo dirigido por Álex Escobar mostró carácter y eliminó a su máximo rival en un partido cargado de emociones, en el estadio Pascual Guerrero

Técnico (e) del América de

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

Las instancias finales de los principales torneos nacionales ya tienen fechas y sedes establecidas, con encuentros que enfrentarán a Junior y Tolima por la liga, y a Nacional e Independiente Medellín por la copa

La Dimayor anunció fechas de

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

La eliminación del conjunto verdolaga en la fase final del torneo colombiano ha generado una ola de críticas hacia la dirigencia y el plantel, mientras la afición exige cambios estructurales en el club

La afición de Atlético Nacional

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

La escuadra ‘paisa’ enfrentó una jornada con sabor amargo. Aunque su rival de patio logró el triunfo sobre el cuadro barranquillero, el equipo dirigido por Diego Arias no realizó la tarea.

Atlético Nacional sin la estrella
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Segura respondió a la

La Segura respondió a la polémica por comentario sobre un vestido de $13 millones para un matrimonio: “Cómo voy a gastar esa plata”

‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Deportes

Así va la reclasificación en

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay 2025: esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Técnico (e) del América de Cali sacó pecho tras eliminar a Nacional, pese a no jugar la final de la Liga BetPlay: “Espectacular”

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla