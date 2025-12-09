Inteligencia artificial predice las probabilidades de las 48 selecciones para ganar la Copa del Mundo: cómo le fue a Colombia

La selección Colombia buscará mejorar su participación, lograda en Brasil 2014 - crédito Luisa González / REUTERS

Colombia ya conoce el destino en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa 2026: estará en el grupo K junto a Portugal y Uzbekistán.

Las expectativas son altas de cara a lo que será la séptima participación de la Tricolor en la historia, por lo que la Federación de Fútbol, los jugadores, cuerpo técnico y empresas estadísticas comenzaron a hablar sobre las posibilidades que tendrán las 48 selecciones en ganar el Mundial.

Una máquina de Inteligencia Artificial entregó las probabilidades de que las 48 selecciones ganen la Copa del Mundo - crédito @OptaAnalyst / X

El 1 de diciembre de 2025, el superordenador de Opta ha situado a España como la principal candidata a conquistar el próximo Mundial de fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México durante junio y julio de 2026.

Según el análisis de esta herramienta de Inteligencia Artificial, la selección dirigida por Luis de la Fuente encabeza la lista de favoritos entre los cuarenta y ocho equipos nacionales que participarán en la competición, con una probabilidad del 17% de levantar el trofeo, el doble de opciones que la vigente campeona, Argentina, que se encuentra con el 8,7% de probabilidades.

En el ranking elaborado por Opta, Francia e Inglaterra completan el podio de selecciones con mayores posibilidades de lograr el título, situándose inmediatamente detrás de España. Para encontrar a la mejor clasificada fuera del continente europeo, hay que descender hasta la cuarta posición, donde aparece Argentina, que buscará revalidar su corona y sumar su cuarta estrella mundial.

Por los lados de Colombia, se encuentra en el top-10 del análisis, por detrás de Noruega, con el 2% de probabilidades, y por encima de países como Bélgica, Uruguay, México, Croacia y Marruecos (selecciones semifinalistas en Qatar 2022).

El periodista Christian Martin detalló la lista que sacó Opta - crédito @dsports / Instagram