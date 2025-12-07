Colombia

Polo Polo tuvo que rectificar acusación contra Augusto Rodríguez por asesinato de Miguel Uribe: “Manos manchadas de sangre”

El congresista aclaró que no le consta que Augusto Rodríguez sea responsable del crimen cometido contra el precandidato

Miguel Polo Polo señaló en
Miguel Polo Polo señaló en su momento a Augusto Rodríguez de tener las manos manchadas de sangre por el asesinato de Miguel Uribe - crédito Miguel Polo Polo/Facebook y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo emitió una rectificación pública tras asistir a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, presidida por la magistrada Cristina Lombana, y en presencia del querellante Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El funcionario denunció al congresista por señalarlo como uno de los responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El aspirante a la Presidencia fue víctima de un ataque armado el 7 de junio de 2025, mientras lideraba un evento político en Bogotá. El 11 de agosto, tras un poco más de dos meses de hospitalización, falleció.

Según afirmaron políticos cercanos a Uribe y sus abogados, en varias oportunidades solicitó a la UNP que le fuera reforzado su esquema de seguridad por amenazas que estaba recibiendo. Sin embargo, presuntamente, las peticiones no fueron tenidas en cuenta. Rodríguez, a través de su abogado Alejandro Carranza, negó que la entidad haya sido negligente.

El precandidato Miguel Uribe fue
El precandidato Miguel Uribe fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

No existió una sola denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas amenazas contra la integridad del senador Miguel Uribe Turbay antes del atentado en su contra”, precisó el defensor del director de la UNP en su momento.

Pese a las aclaraciones que hizo el funcionario sobre el tema, Miguel Polo Polo y otros políticos lo acusaron de tener responsabilidad en la tragedia. En consecuencia, Carranza aseguró que tendrían que presentar evidencias ante la Corte. “Si (Miguel) Polo Polo o (Hernán) Cadavid tienen esas solicitudes, que las traigan, que las muestren. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias ante la Corte”, precisó.

En este contexto, Polo Polo se pronunció, tras haber conciliado con el director de la UNP, aclarando que no le consta que Rodríguez tenga “de manera directa, las manos manchadas de sangre por la muerte del senador Miguel Uribe”, refiriéndose a una afirmación que había realizado previamente y que fue objeto de la querella.

El director de la UNP
El director de la UNP aseguró que no hay denuncias sobre amenazas contra Miguel Uribe previo al ataque - crédito UNP

En la misma declaración, el congresista precisó que la información sobre las más de 20 solicitudes de protección del senador Miguel Uribe no provino de su conocimiento directo; la obtuvo a través de declaraciones del abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses de la familia del precandidato asesinado, en entrevistas y en diversas fuentes noticiosas. Polo Polo indicó que, por tanto, no puede dar fe de la veracidad de ese dato ni responsabilizar a Augusto Rodríguez de lo sucedido.

Aunado a ello, respecto a la supuesta retirada de la camioneta de seguridad asignada por la UNP al concejal Andrés Barrios, Polo Polo indicó que su conocimiento sobre el hecho se basó en entrevistas ofrecidas por el propio Barrios a medios nacionales, y no en información de primera mano. De este modo, el representante rectificó públicamente las afirmaciones previas, en cumplimiento de lo acordado durante la audiencia judicial.

El representante Miguel Polo Polo
El representante Miguel Polo Polo hizo una rectificación sobre acusaciones contra Augusto Rodríguez - crédito @MiguelPoloP/X

Augusto Rodríguez explicó qué pasó con el esquema de Miguel Uribe

En conversación con El País América, el director de la entidad aclaró que el día del atentado contra Miguel Uribe, el precandidato solo tenía a su disposición dos escoltas, pese a que contaba con un esquema de protección “robusto”. Esto, debido a que, al parecer, “tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”.

Miguel Uribe Turbay habría tomado
Miguel Uribe Turbay habría tomado decisiones que debilitaron su esquema de seguridad - crédito X

Según explicó, el senador decidió fraccionar el equipo de protección que tenía, compuesto por cuatro policías y tres escoltas de la UNP, para que algunos de ellos protegieran a su familia y los otros a él. “No se puede descuidar al protegido para atender a su familia”, señaló el funcionario.

Además, reveló que el aspirante se negó a que se le otorgaran relevos en su esquema, algo que era necesario para que alguno de los hombres de protección descansara. “Él no aceptó ese apoyo. Prefirió que los escoltas se rotaran entre ellos, lo que implicaba que siempre había como mínimo una persona menos, y se negó a que cubriéramos ese faltante”, dijo.

