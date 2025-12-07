Colombia

Pipe Bueno se vuelve viral tras los audios expuestos por Luisa Fernanda en los que le hace una comprometedora petición: “Siempre es lo mismo”

La influenciadora compartió mensajes de voz de su pareja en los que el cantante expresa reclamos y relata anécdotas familiares, generando miles de comentarios y elogios en redes sociales

Luisa Fernanda W publicó en
Luisa Fernanda W publicó en Instagram audios inéditos de Pipe Bueno, mostrando el lado más divertido de su pareja - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La influenciadora Luisa Fernanda W compartió recientemente con sus seguidores audios privados enviados por su pareja, el cantante Pipe Bueno, que generaron numerosas reacciones en redes sociales.

La publicación se realizó a través de la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, donde acumula más de 19 millones de seguidores y suele publicar aspectos cotidianos de su vida familiar y profesional.

En el video Luisa Fernanda W decidió incluir varios mensajes de voz que le envió Pipe Bueno. En uno de estos audios, el artista de música popular expresa un reclamo tras una invitación que, según él, fue rechazada por la influenciadora en la que le insinuaba hacer tener relaciones íntimas. “No amor, no me jodás, siempre me haces la misma, que vamos a un restaurante, que después vamos a hacer el amor o alguna cosa y después ‘no que estoy con los niños, que me dio sueño’, no me salgás con esas pues”, se escucha decir a Pipe Bueno en la grabación.

La empresaria y creadora de contenido compartió los cómicos mensajes que le envía su pareja - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Además, la influenciadora agregó un segundo audio en el que Pipe Bueno relata una anécdota sobre su hijo menor, Domenic, quien pidió llevar su perrito a la habitación. “Pipe Bueno y sus cosas… jajajaja te amo”, escribió Luisa Fernanda W como pie de foto del video, profundizando la complicidad mostrada en la interacción.

La publicación generó miles de “me gusta” y comentarios entre los usuarios, quienes destacaron el sentido del humor del cantante y la cercanía de la pareja. Algunos confesaron sentir envidia por la relación y señalaron que los audios de Pipe Bueno “les dan mil años de vida”.

Mientras tanto, Luisa Fernanda W continúa publicando contenido sobre su vida familiar, tips de belleza, outfits y su experiencia viviendo en México. Por su parte, Pipe Bueno se encuentra promocionando su sencillo “El retiro” y se prepara para sus presentaciones de fin de año en Colombia.

“Ajjajaajjaajjaajaj qué personaje Pipe Bueno 😂 caramelo escaso", “Estuvo suave pa lo que he escuchado 😂😂😂😂“, ”Lu ven , una pregunta… exactamente en tus oraciones que pediste", “los audios de Pipe dan mil años de vida”, dicen algunas de las reacciones en el post.

En otro audio, Pipe Bueno
En otro audio, Pipe Bueno compartió una anécdota sobre su hijo menor y el perrito familiar, provocando más risas entre los fans - crédito @luisafernandaW/IG

La exposición de los audios, además de entretener a sus seguidores, puso de manifiesto la espontaneidad y comunicación de la pareja, que goza de popularidad en las plataformas digitales.

Luisa Fernanda W sorprende a Pipe Bueno con un retiro espiritual y la reacción del cantante causa furor en redes

En medio de la interacción diaria que comparten con sus seguidores, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno protagonizaron recientemente un momento viral tras la entrega de un particular regalo de la influenciadora a su pareja.

En la grabación, Pipe Bueno se dirigió a sus fans para compartir la noticia, entre el asombro y el humor. “Bueno, aquí les va la noticia y ustedes me van a decir si les parece… lo digo con respeto y con amor, pero quiero compartirlo. Es si les parece una maldad de mi mujer o si ella me está haciendo algo con mucho amor. Compárteles ese hermoso regalo”, comentó el artista, invitando a Luisa Fernanda W a exponer de qué se trataba la sorpresa.

Pipe Bueno recibe un inesperado
Pipe Bueno recibe un inesperado regalo de Luisa Fernanda W y se pierde el concierto de Grupo Frontera en Bogotá - crédito @pipebueno/IG

La empresaria explicó con naturalidad la intención detrás del regalo: “No, mi amor. O sea, yo te estoy haciendo este regalo con muchísimo amor. Le acabo de regalar a Pipe un retiro. Y este retiro me parece hermoso, amor, porque es para que vayas, reflexiones, tengas un fin de semana más sano, sin licor, también sin celular, como para que te relajes un poco de las redes sociales”.

La reacción del cantante fue de total sorpresa, especialmente porque el retiro coincidía con el show de Grupo Frontera en Bogotá. “Ustedes saben que el sábado es Grupo Firme en Bogotá”, declaró con ironía, mientras Luisa Fernanda W insistía en los beneficios del plan espiritual: “Imagínese, qué mejor que estar en un retiro reflexionando de la vida”.

El curioso retiro que Luisa Fernanda W le regaló a Pipe Bueno justo cuando Grupo Frontera llega a Bogotá - crédito @pipebueno/IG

A pesar de su desconcierto inicial, el intérprete de Cupido falló aceptó el regalo con buena actitud, al reconocer los desafíos personales y laborales que enfrenta en diciembre. “Si esto me llegó en este momento… porque la verdad es que para mí es un mes duro, es un mes donde hay mucho consumo de licor, más con la música que canto, y uno viene con el peso de todo el año y se desfoga ahorita en diciembre. Entonces lo voy a recibir con amor y, pues te amo, mi vida”, aseguró Pipe Bueno.

