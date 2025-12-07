Colombia

Petro criticó a Miguel Polo Polo por rectificación al director de la UNP por asesinato de Miguel Uribe: “¿Ahora tienen que retractarse?”

El representante de oposición al Gobierno Petro rectificó en su cuenta de X la información que vinculaba a Augusto Rodríguez con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Miguel Polo Polo, congresista de Colombia; Augusto Rodríguez, director de la UNP - crédito Juan Cano/Presidencia/Catalina Olaya/Colprensa/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, publicó una rectificación en su cuenta de X después de participar en una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, dirigida por la magistrada Cristina Lombana y con la presencia de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Rectifico que no me consta que el señor Augusto Rodríguez tenga, de manera directa, las manos manchadas de sangre por la muerte del senador Miguel Uribe”, señaló el congresista.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro cuestionó desde su cuenta de X el momento en que el congresista de oposición “se llenaba la boca” al implicar a Augusto Rodríguez en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que promovió el proceso.

¿Cómo así? No sé llenaba la boca diciendo que Augusto Rodríguez, de la UNP, estaba comprometido en la muerte del senador Uribe Turbay y ahora tienen que retractarse? (sic)“, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro cuestionó a Miguel
Gustavo Petro cuestionó a Miguel Polo Polo por su rectificación con Augusto Rodríguez - crédito @petrogustavo/X

Qué dijo Miguel Polo Polo

En su cuenta de X, el representante Miguel Polo Polo rectificó la información sobre las más de veinte solicitudes del senador Miguel Uribe Turbay, al afirmar que tuvo conocimiento de ellas a través del abogado Víctor Mosquera, entrevistas y medios de comunicación, y no de forma directa, por lo que aclaró que no le consta dicha información.

“De acuerdo con la audiencia de conciliación realizada en la Corte Suprema de Justicia ante la honorable magistrada Cristina Lombana y el querellante Augusto Rodríguez, me permito rectificar que la información sobre las más de veinte solicitudes de protección del senador Miguel Uribe la conocí por declaraciones de su abogado, Víctor Mosquera, en entrevistas y en diversas fuentes noticiosas; no de manera directa, por lo cual no me consta dicha información”, precisó Miguel Polo Polo.

Además, señaló que, respecto a la supuesta retirada de la camioneta del concejal Andrés Barrios, también conoció esa información a través de entrevistas del cabildante en medios de comunicación.

“Asimismo, frente a la presunta retirada de la camioneta asignada al concejal Andrés Barrios, aclaro que supe de ello por entrevistas concedidas por el mismo concejal en medios nacionales, y no por conocimiento propio”, aseveró el representante de oposición al Gobierno Petro.

Por tal motivo, Miguel Polo Polo señaló en su publicación que “rectifico que no me consta que el señor Augusto Rodríguez tenga, de manera directa, las manos manchadas de sangre por la muerte del senador Miguel Uribe".

Rectificación de Miguel Polo Polo
Rectificación de Miguel Polo Polo publicada en su cuenta oficial de X - crédito @MiguelPoloP/X

Detalles de lo ocurrido

Rodríguez denunció a Polo Polo por haberlo señalado como uno de los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Uribe fue atacado el 7 de junio de 2025, en un acto político en Bogotá y falleció el 11 de agosto tras permanecer internado más de dos meses.

De acuerdo con personas cercanas a Uribe y su equipo jurídico, el entonces candidato solicitó en reiteradas ocasiones a la UNP un refuerzo en su esquema de seguridad debido a amenazas. Las versiones indican que, presuntamente, esas solicitudes no fueron atendidas. Rodríguez, por medio de su defensor Alejandro Carranza, rechazó que existiera negligencia por parte de la UNP.

No existió una sola denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas amenazas contra la integridad del senador Miguel Uribe Turbay antes del atentado en su contra”, puntualizó el abogado del director de la UNP.

Miguel Polo Polo señaló en
Miguel Polo Polo señaló en su momento a Augusto Rodríguez de tener las manos manchadas de sangre por el asesinato de Miguel Uribe - crédito Miguel Polo Polo/Facebook/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

No obstante, tanto Polo Polo como otros dirigentes lo responsabilizaron públicamente, por lo que la defensa de Rodríguez pidió que dichos políticos mostraran pruebas ante la Corte. “Si (Miguel) Polo Polo o (Hernán) Cadavid tienen esas solicitudes, que las traigan, que las muestren. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias ante la Corte”, sostuvo Carranza.

Así las cosas, y tras llegar a un acuerdo con Rodríguez, Polo Polo aclaró que no le consta que el director de la UNP tenga “de manera directa, las manos manchadas de sangre por la muerte del senador Miguel Uribe”.

