Operario de aseo golpeó a dos mujeres, sin importar que una de ellas estaba embarazada

Hay indignación en el barrio Villa Olímpica, ubicado en Galapa (Atlántico), por la agresión cometida por un operario de Aqualia en contra de una mujer y su hija, que se encuentra en estado de embarazo. En medio del drama, los habitantes exigen mejoras en la recolección de residuos y respeto por parte de los trabajadores del servicio de aseo.

El hecho quedó grabado en video por una de las víctimas, que utilizó su celular para documentar el reclamo, sin esperar que el trabajador terminara golpeándolas. Ahora el material audiovisual se convirtió en una prueba para que la empresa inicie procesos disciplinarios, además de anunciar sanciones contra el empleado involucrado.

En la grabación, se escucha a la mujer y a su hija reclamarle al operario por la falta de recolección de basura durante una semana, asegurando que no es la primera vez que esta situación se presenta. Sin embargo, la reacción que tuvo el trabajador fue ampliamente rechazada por la comunidad, pues no dudó en golpear a las ciudadanas.

La hija relató el suceso en diálogo con Noticias Caracol: “Él ya se iba para, a montar al camión y él se devuelve corriendo y empuja a mi mamá y la zarandea toda y mi, y el celular sale volando. Y yo al ver eso, que le pegaron a mi mamá (...) y se le viene pa’ encima otra vez, yo me meto en la mitad. Y, y él enseguida entonces vino y me pegó un puño a mí en el ojo”, dijo la joven afectada entre lágrimas, pues en ese momento temió por la seguridad de su madre y su hijo, que aún lleva en el vientre.

La comunidad de Villa Olímpica mostró su rechazo a este tipo de conductas y reiteró la necesidad de un servicio eficiente. Y es que las afectadas señalaron que, ante la ausencia del camión recolector en su recorrido habitual, tuvieron que trasladar las bolsas de basura hasta la esquina donde se estaciona el vehículo.

Así lo confirmó una de las víctimas del ataque por parte del operario: “Tienen una semana que no pasan y la semana pasada fue igual”.

Ante la gravedad de la situación, se pronunció la gerente de Aqualia en la Costa Norte, Claudia Bahamón, que declaró a Noticias Caracol: “La compañía activó de inmediato los procesos disciplinarios internos para adoptar las medidas que correspondan desde el ámbito laboral”.

Del mismo modo, la empresa rechazó públicamente la agresión y aseguró que tomará las acciones necesarias contra el trabajador, debido a que se considera que otro episodio como este no puede presentarse en la región, pues no solo puso en riesgo la vida de las ciudadanas, sino del bebé que espera una de ellas.

Cabe mencionar que el altercado, que escaló de una discusión verbal a una agresión física, fue presenciado por varios vecinos y otros operarios, según reportaron medios locales, por lo que la comunidad y las mujeres agredidas insisten en la urgencia de recibir un mejor servicio de aseo y en la importancia de que los empleados respeten a los usuarios.

Entre los comentarios destacados en redes sociales se encuentran: “Ese hombre es un atrevido porque la señora en ningún instante le falto el respeto y él no tiene porque pegarle a ella, que lo lleve a las últimas consecuencias para que lo echen” y “Sea lo que sea no tenía por qué pegarle a esa señora denúncienlo y demándenlo por atrevido ese es su trabajo, qué les costaba recogerlas”.

En contraste, otra persona aseguró lo siguiente: “Uno, la señora: No es la manera de hacer un reclamo si ella se siente inconforme con el servicio q le están prestando debe de presentar una queja ante la empresa, la superintendencia y la personería municipal y si es caso recoger firmas con los habitantes del barrio. Pero tampoco tenemos que justificar la falta de respeto del señor (...) tuvo un comportamiento muy irregular y se merece una sanción tanto el como la empresa”.