Colombia

Operario de aseo golpeó a dos mujeres, sin importar que una de ellas estaba embarazada

La agresión se desató después de un reclamo por la recolección de residuos en Atlántico

Guardar
Esta situación ya está siendo evaluada por la empresa encargada - crédito Facebook

Hay indignación en el barrio Villa Olímpica, ubicado en Galapa (Atlántico), por la agresión cometida por un operario de Aqualia en contra de una mujer y su hija, que se encuentra en estado de embarazo. En medio del drama, los habitantes exigen mejoras en la recolección de residuos y respeto por parte de los trabajadores del servicio de aseo.

El hecho quedó grabado en video por una de las víctimas, que utilizó su celular para documentar el reclamo, sin esperar que el trabajador terminara golpeándolas. Ahora el material audiovisual se convirtió en una prueba para que la empresa inicie procesos disciplinarios, además de anunciar sanciones contra el empleado involucrado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la grabación, se escucha a la mujer y a su hija reclamarle al operario por la falta de recolección de basura durante una semana, asegurando que no es la primera vez que esta situación se presenta. Sin embargo, la reacción que tuvo el trabajador fue ampliamente rechazada por la comunidad, pues no dudó en golpear a las ciudadanas.

El sujeto será sometido a
El sujeto será sometido a un proceso disciplinario por la gravedad del asunto - crédito Aqualia

La hija relató el suceso en diálogo con Noticias Caracol: “Él ya se iba para, a montar al camión y él se devuelve corriendo y empuja a mi mamá y la zarandea toda y mi, y el celular sale volando. Y yo al ver eso, que le pegaron a mi mamá (...) y se le viene pa’ encima otra vez, yo me meto en la mitad. Y, y él enseguida entonces vino y me pegó un puño a mí en el ojo”, dijo la joven afectada entre lágrimas, pues en ese momento temió por la seguridad de su madre y su hijo, que aún lleva en el vientre.

La comunidad de Villa Olímpica mostró su rechazo a este tipo de conductas y reiteró la necesidad de un servicio eficiente. Y es que las afectadas señalaron que, ante la ausencia del camión recolector en su recorrido habitual, tuvieron que trasladar las bolsas de basura hasta la esquina donde se estaciona el vehículo.

Así lo confirmó una de las víctimas del ataque por parte del operario: “Tienen una semana que no pasan y la semana pasada fue igual”.

Ante la gravedad de la situación, se pronunció la gerente de Aqualia en la Costa Norte, Claudia Bahamón, que declaró a Noticias Caracol: “La compañía activó de inmediato los procesos disciplinarios internos para adoptar las medidas que correspondan desde el ámbito laboral”.

Del mismo modo, la empresa rechazó públicamente la agresión y aseguró que tomará las acciones necesarias contra el trabajador, debido a que se considera que otro episodio como este no puede presentarse en la región, pues no solo puso en riesgo la vida de las ciudadanas, sino del bebé que espera una de ellas.

Los habitantes denuncian problemas con
Los habitantes denuncian problemas con el aseo - crédito Cuartoscuro

Cabe mencionar que el altercado, que escaló de una discusión verbal a una agresión física, fue presenciado por varios vecinos y otros operarios, según reportaron medios locales, por lo que la comunidad y las mujeres agredidas insisten en la urgencia de recibir un mejor servicio de aseo y en la importancia de que los empleados respeten a los usuarios.

Entre los comentarios destacados en redes sociales se encuentran: “Ese hombre es un atrevido porque la señora en ningún instante le falto el respeto y él no tiene porque pegarle a ella, que lo lleve a las últimas consecuencias para que lo echen” y “Sea lo que sea no tenía por qué pegarle a esa señora denúncienlo y demándenlo por atrevido ese es su trabajo, qué les costaba recogerlas”.

Las autoridades piden respeto por
Las autoridades piden respeto por parte de los operadores de aseo - crédito Alcaldía de Bogotá

En contraste, otra persona aseguró lo siguiente: “Uno, la señora: No es la manera de hacer un reclamo si ella se siente inconforme con el servicio q le están prestando debe de presentar una queja ante la empresa, la superintendencia y la personería municipal y si es caso recoger firmas con los habitantes del barrio. Pero tampoco tenemos que justificar la falta de respeto del señor (...) tuvo un comportamiento muy irregular y se merece una sanción tanto el como la empresa”.

Temas Relacionados

AqualiaBarrio Villa OlímpicaGalapaAtlánticoRiñaPeleaMujer golpeadaDenunciaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Documental de Karol G sorprende a sus fanáticos alrededor del mundo

La famosa artista sigue sorprendiendo con su trabajo a todos aquellos que han seguido su carrera

EN VIVO | Documental de

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Esta selección reúne emoción, fantasía y aventura para todo tipo de espectadores

Las 10 películas más vistas

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las series más vistas en

Salario mínimo de 2026: así sería el efecto dominó para los colombianos si se da el “salario digno” que busca el Gobierno

La cascada de recálculos sobre productos y servicios anticipa retos inéditos para la economía familiar y comercial con el nuevo sueldo básico

Salario mínimo de 2026: así

Arriendos en 2026 en Colombia tendrían esta subida de precio por cifra que confirmó el Dane sobre el IPC de 2025

La fórmula legal para calcular el incremento de los cánones residenciales cambiará de nuevo la planificación de millones de familias

Arriendos en 2026 en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Documental de

EN VIVO | Documental de Karol G sorprende a sus fanáticos alrededor del mundo

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”