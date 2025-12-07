Niño de 10 años resultó herido tras ataque de perro pitbull en conjunto residencial del Barranquilla

El video del hecho, registrado por una cámara de seguridad, impulsó a su familia a iniciar acciones legales. - crédito captura de pantalla

Un niño de 10 años resultó herido en el rostro tras ser atacado por un perro de raza pitbull en el edificio Río Alto, ubicado en el norte de Barranquilla. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del conjunto y ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando el menor se encontraba en los pasillos del piso 11 de la torre 1A.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al niño tocando la puerta del apartamento de un amigo cuando, segundos después, un perro pitbull sale de otro apartamento y se le abalanza. El menor intenta protegerse mientras el canino lo arrincona contra una columna. El ataque se prolonga durante aproximadamente 20 segundos, tiempo en el cual el animal logra morderlo en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la información entregada por su padre, Jaime Andrés Delgado, el niño había subido junto a otros dos amigos para buscar a un compañero con el que jugarían en la cancha sintética del conjunto residencial.

Las imágenes de seguridad muestran el instante en que el animal se abalanza sobre el niño, hecho que derivó en atención médica especializada y en el inicio de acciones legales por parte de la familia.

El perro salió del apartamento sin elementos de control

Según el relato del padre, una residente del edificio abrió la puerta de su apartamento mientras sostenía una bolsa en la mano, momento en el cual el perro salió al pasillo sin bozal, sin collar y sin ningún tipo de sujeción. Fue en ese instante cuando se produjo el ataque contra el niño, quien quedó expuesto en un espacio reducido del corredor.

En la grabación también se aprecia que la mujer intenta contener al animal, pero cae al piso y no logra detenerlo mientras el menor trata de resguardarse ingresando al apartamento del amigo con el que estaba hablando.

Lesiones y atención médica posterior

El niño sufrió heridas en la cara, la nariz, una mejilla y el mentón, incluyendo una laceración de más de cuatro centímetros y pérdida parcial de tejido en una zona del rostro. Tras el ataque, fue trasladado a la Clínica Portoazul, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico realizado por un cirujano plástico.

El menor permanece bajo cuidados especiales para evitar infecciones que puedan complicar su recuperación. La familia indicó que las lesiones podrían dejar cicatrices visibles debido a la profundidad y ubicación de las heridas.

Preocupación previa por la presencia del animal

De acuerdo con versiones conocidas entre los residentes, algunos vecinos ya habían expresado inquietudes sobre la presencia del perro en las zonas comunes del conjunto, especialmente debido a que se trata de una raza clasificada como potencialmente peligrosa, la cual está regulada por normas específicas sobre manejo y control.

La legislación vigente establece que los perros de razas potencialmente peligrosas deben emplear bozal y correa en áreas compartidas, contar con supervisión permanente y cumplir con requisitos de registro y responsabilidad por parte de sus propietarios.

Acciones legales anunciadas por la familia

El padre del menor informó que acudió a la Fiscalía y a Medicina Legal para realizar las diligencias correspondientes. Indicó además que iniciará acciones civiles contra la propietaria del animal debido a las lesiones ocasionadas y al impacto generado por la falta de medidas de control sobre el perro.

El proceso incluiría elementos relacionados con la mala tenencia de un animal catalogado como potencialmente peligroso, así como las consecuencias físicas, emocionales y estéticas que el hecho puede dejar en el menor.

Autoridades y administración revisan el caso

La administración del conjunto residencial y las autoridades competentes se encuentran evaluando las circunstancias del incidente, incluyendo la forma en que el perro salió al pasillo del edificio y el cumplimiento de las normas que regulan la presencia de animales de manejo especial en espacios residenciales cerrados.

También se espera información actualizada sobre la evolución del menor, quien continúa bajo observación médica y en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica inicial.

Debate sobre la tenencia en espacios cerrados

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión relacionada con la presencia de animales de razas fuertes en edificios y conjuntos residenciales. Según la normatividad, estos animales pueden vivir en este tipo de espacios, siempre que sus propietarios cumplan con regulaciones estrictas de seguridad, manejo y responsabilidad legal en caso de incidentes.