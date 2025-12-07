Colombia

Luz Stella Murgas apunta a liderar el Consejo Gremial Nacional: cuenta con el apoyo de varias organizaciones atacadas por el Gobierno Petro

El sector empresarial expuso que el debate político bajo la actual administración estuvo marcado por tensiones

Guardar
Luz Stella Murgas, presidenta de
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas fue postulada para la presidencia del Consejo Gremial Nacional - crédito @NaturgasCol/X

La nominación de Luz Stella Murgas como candidata a la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026, respaldada por diez gremios empresariales, se produce en un contexto que los firmantes consideran determinante para el futuro del país y del sector productivo.

Según la carta enviada por la SAC, Andi, ACM, Acopi, Federación Nacional de Cafeteros, Asobancaria, Cotelco, PorkColombia, Acoplástricos y Fenavi, el próximo año estará marcado por el cierre de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, así como por debates cruciales sobre el relevo político, lo que exige una dirección gremial más firme y estratégica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El sector empresarial sostuvo que
El sector empresarial sostuvo que el debate político bajo la actual administración estuvo marcado por tensiones - crédito X

“El 2026 será un año decisivo para el país y para el sector empresarial que representamos. La culminación de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, y los debates propios de la transición política configuran un entorno donde la voz del Consejo Gremial Nacional deberá sermás firme, estratégica y coordinada que nunca. Es un momento que exige liderazgo constructivo, claridad de propósito y una defensa técnica, rigurosa y unificada del papel del sector productivo en la sociedad”, puntualiza el comunicado.

Los gremios consideran que a lo largo de la administración del presidente Gustavo Petro, el debate político estuvo caracterizado por un intercambio tenso entre el Gobierno nacional y los sectores productivos. De acuerdo con la misiva, el actual Gobierno cuestionó sectores como el gas natural, el petróleo y la minería, mientras que se registró un deterioro de la seguridad en los territorios y un aumento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Luz Stella Murgas apunta a
Luz Stella Murgas apunta a liderar el Consejo Gremial Nacional: cuenta con el apoyo de varias organizaciones atacadas por el Gobierno Petro - crédito X

“En los últimos tres años hemos visto cómo el debate público ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno Nacional y distintos sectores productivos, actividades como el gas natural, el petróleo y la minería han recibido cuestionamientos desde instancias oficiales, al tiempo que el deterioro de la seguridad en los territorios y las tensiones diplomáticas con nuestro principal socio comercial han introducido incertidumbre en sectores estratégicos”, señalaron los gremios.

A pesar de estas circunstancias adversas, los empresarios mantienen su compromiso con la defensa de los intereses legítimos del empresariado, que abarcan el empleo, la inversión, la innovación y la generación de oportunidades para la población colombiana.

“Quienes han liderado el CGN han debido enfrentar un escenario complejo, representando con responsabilidad nuestros principios ante el Estado y ante la opinión pública. Su labor ha sido fundamental para reivindicar la importancia de la seguridad jurídica, para preservar la confianza empresarial y para defender la legitimidad del trabajo gremial en la democracia”, subrayaron.

Otros postulados al Consejo Gremial Nacional

Consejo Gremial Nacional busca nueva
Consejo Gremial Nacional busca nueva mesa directiva para 2026 - crédito Consejo Gremial Nacional

La postulación de Katherine Gutiérrez como presidenta y Andrés Mauricio Velasco Martínez como vicepresidente del Consejo Gremial marca un nuevo capítulo para el empresariado colombiano, que reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del sector, incluyendo el empleo, la inversión y la innovación.

El respaldo a esta dupla se fundamenta en la necesidad de un liderazgo capaz de impulsar agendas técnicas y coordinar procesos intergremiales, en un contexto que exige colaboración constante con el Gobierno nacional y el Congreso de la República. Los gremios insisten en que la coyuntura actual requiere un empresariado unido, con visión de largo plazo, para fortalecer la interlocución y consolidar posiciones comunes en favor del bienestar, el empleo formal y el crecimiento económico sostenible.

La trayectoria de Gutiérrez incluye cargos como viceministra del Interior, viceministra de Minas, presidenta de la Agencia Nacional de Minería y presidenta de Acolgen, lo que le otorga experiencia en dirección estratégica y conocimiento regulatorio, elementos considerados relevantes en un momento de transformación económica y empresarial. El documento de apoyo subraya que lidera un sector esencial para el funcionamiento de toda la economía y que su liderazgo permitiría continuar una línea de trabajo plural y representativa entre todos los sectores que integran el Consejo Gremial.

Por su parte, la carta resalta la formación académica y experiencia técnica de Velasco, que ha sido profesor de macroeconomía en distintas universidades y ha ocupado cargos como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, subgerente de Sistemas de Pago del Banco de la República y viceministro Técnico de Hacienda. La combinación de ambos perfiles se presenta como una propuesta que integra trayectoria política, técnica y gremia

Temas Relacionados

Consejo Gremial NacionalLuz Stella MurgasGobierno PetroEmpresariosAndiGustavo PetroGremiosColombia-Colombia

Más Noticias

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea durante el concierto de Grupo Firme en El Campín, Bogotá

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea

Prosperidad Social podría tenerlo en cuenta para los subsidios de diciembre: así puede verificar si es beneficiario

Prosperidad Social iniciará en diciembre la entrega de varios subsidios dirigidos a hogares vulnerables, jóvenes, adultos mayores y familias con niños pequeños. Si tiene la encuesta del Sisbén IV actualizada y cumple los requisitos de cada programa, podría ser tenido en cuenta como beneficiario. Aquí le explicamos cómo saber si califica

Prosperidad Social podría tenerlo en

Petro lanzó pulla a Trump al cuestionar bombardeos a lanchas; recordó caso de un colombiano desaparecido: “Era un hombre pobre”

El presidente de Colombia aseguró que están disfrazando a ciudadanos de “narcoterroristas”

Petro lanzó pulla a Trump

Militares en retiro pidieron explicaciones al Ejército por presuntas irregularidades en ascensos y afectación a su salud mental y economía

Los integrantes retirados del Curso N.° 74 de Suboficiales radicaron una solicitud formal ante la Dirección de Personal de la institución por trato desigual y decisiones administrativas que consideran inconsistentes

Militares en retiro pidieron explicaciones

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Previo a la última fecha de los cuadrangulares, el conjunto Rojiblanco no solo tendrá de baja a un jugador importante por lesión, sino por una calamidad familiar

Tragedia en el Junior de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Piqué sorprenden con

Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Deportes

Tragedia en el Junior de

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Estos son los estadios donde la selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League