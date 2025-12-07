Luz Stella Murgas apunta a liderar el Consejo Gremial Nacional: cuenta con el apoyo de varias organizaciones atacadas por el Gobierno Petro

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas fue postulada para la presidencia del Consejo Gremial Nacional - crédito @NaturgasCol/X

La nominación de Luz Stella Murgas como candidata a la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026, respaldada por diez gremios empresariales, se produce en un contexto que los firmantes consideran determinante para el futuro del país y del sector productivo.

Según la carta enviada por la SAC, Andi, ACM, Acopi, Federación Nacional de Cafeteros, Asobancaria, Cotelco, PorkColombia, Acoplástricos y Fenavi, el próximo año estará marcado por el cierre de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, así como por debates cruciales sobre el relevo político, lo que exige una dirección gremial más firme y estratégica.

El sector empresarial sostuvo que el debate político bajo la actual administración estuvo marcado por tensiones - crédito X

“El 2026 será un año decisivo para el país y para el sector empresarial que representamos. La culminación de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, y los debates propios de la transición política configuran un entorno donde la voz del Consejo Gremial Nacional deberá sermás firme, estratégica y coordinada que nunca. Es un momento que exige liderazgo constructivo, claridad de propósito y una defensa técnica, rigurosa y unificada del papel del sector productivo en la sociedad”, puntualiza el comunicado.

Los gremios consideran que a lo largo de la administración del presidente Gustavo Petro, el debate político estuvo caracterizado por un intercambio tenso entre el Gobierno nacional y los sectores productivos. De acuerdo con la misiva, el actual Gobierno cuestionó sectores como el gas natural, el petróleo y la minería, mientras que se registró un deterioro de la seguridad en los territorios y un aumento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Luz Stella Murgas apunta a liderar el Consejo Gremial Nacional: cuenta con el apoyo de varias organizaciones atacadas por el Gobierno Petro - crédito X

“En los últimos tres años hemos visto cómo el debate público ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno Nacional y distintos sectores productivos, actividades como el gas natural, el petróleo y la minería han recibido cuestionamientos desde instancias oficiales, al tiempo que el deterioro de la seguridad en los territorios y las tensiones diplomáticas con nuestro principal socio comercial han introducido incertidumbre en sectores estratégicos”, señalaron los gremios.

A pesar de estas circunstancias adversas, los empresarios mantienen su compromiso con la defensa de los intereses legítimos del empresariado, que abarcan el empleo, la inversión, la innovación y la generación de oportunidades para la población colombiana.

“Quienes han liderado el CGN han debido enfrentar un escenario complejo, representando con responsabilidad nuestros principios ante el Estado y ante la opinión pública. Su labor ha sido fundamental para reivindicar la importancia de la seguridad jurídica, para preservar la confianza empresarial y para defender la legitimidad del trabajo gremial en la democracia”, subrayaron.

Otros postulados al Consejo Gremial Nacional

Consejo Gremial Nacional busca nueva mesa directiva para 2026 - crédito Consejo Gremial Nacional

La postulación de Katherine Gutiérrez como presidenta y Andrés Mauricio Velasco Martínez como vicepresidente del Consejo Gremial marca un nuevo capítulo para el empresariado colombiano, que reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del sector, incluyendo el empleo, la inversión y la innovación.

El respaldo a esta dupla se fundamenta en la necesidad de un liderazgo capaz de impulsar agendas técnicas y coordinar procesos intergremiales, en un contexto que exige colaboración constante con el Gobierno nacional y el Congreso de la República. Los gremios insisten en que la coyuntura actual requiere un empresariado unido, con visión de largo plazo, para fortalecer la interlocución y consolidar posiciones comunes en favor del bienestar, el empleo formal y el crecimiento económico sostenible.

La trayectoria de Gutiérrez incluye cargos como viceministra del Interior, viceministra de Minas, presidenta de la Agencia Nacional de Minería y presidenta de Acolgen, lo que le otorga experiencia en dirección estratégica y conocimiento regulatorio, elementos considerados relevantes en un momento de transformación económica y empresarial. El documento de apoyo subraya que lidera un sector esencial para el funcionamiento de toda la economía y que su liderazgo permitiría continuar una línea de trabajo plural y representativa entre todos los sectores que integran el Consejo Gremial.

Por su parte, la carta resalta la formación académica y experiencia técnica de Velasco, que ha sido profesor de macroeconomía en distintas universidades y ha ocupado cargos como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, subgerente de Sistemas de Pago del Banco de la República y viceministro Técnico de Hacienda. La combinación de ambos perfiles se presenta como una propuesta que integra trayectoria política, técnica y gremia