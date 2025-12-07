Libertad de Rodolfo Palomino estaría en ‘veremos’: magistrado de la Corte Suprema que lo sentenció ahora envió petición para evitar su salida

El general (r) Palomino se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, que está dentro del complejo que hace parte del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), ubicado en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá - crédito archivo Diego Pineda / Colprensa

El destino penitenciario del general en retiro Rodolfo Palomino quedó definido tras la reciente condena en su contra: deberá cumplir la pena de siete años y un día de prisión en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, según informó el Inpec.

Sin embargo, el trámite del alto mando retirado, y ahora condenado por tráfico de influencias, que intenta retomar su libertad provisional mientras se confirma su sentencia en segunda instancia, estaría en vilo por cuenta de una nueva jugada del magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala Especial de Primera Instancia y que además fue ponente de la sentencia.

Según se conoció, Caldas requirió a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que declarara improcedente la solicitud del general Palomino. En un documento de cinco páginas, Caldas explicó que la tutela solo procede como mecanismo excepcional cuando el afectado no dispone de otras vías de defensa judicial.

Según el magistrado, el caso de Palomino no encajaba en ese supuesto, ya que existen “otros recursos por la vía ordinaria a los que el hoy condenado puede acudir”.

