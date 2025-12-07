Golpe a la guerrilla campesina Los Cabuyos: Capturan en Medellín a “El Flaco”

Alias El Flaco, cabecilla de Los Cabuyos, es señalado como responsable de desplazamientos masivos en Briceño - crédito Sergio Acero/ Colprensa

La detención de alias El Flaco, identificado como cabecilla de la estructura Los Cabuyos, representa un golpe significativo en el contexto de la violencia que afecta el departamento de Antioquia.

De acuerdo con informació revelada por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, la operación tuvo lugar en Medellín y destacó la participación de las fuerzas de seguridad en la localización y captura de este individuo.

Alias El Flaco está directamente vinculado a los recientes desplazamientos masivos que han sacudido la región, donde 2.personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en el municipio de Briceño durante el 2025.

Noticia en desarrollo...