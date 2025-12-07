Este fue el balance que dejó el Black Friday 2025: récord en pagos digitales y más de un millón de transacciones por PSE

El Black Friday 2025 consolidó el crecimiento del comercio electrónico en Colombia con más de un millón de pagos digitales - crédito EFE

El Black Friday 2025 dejó un panorama claro para el comercio colombiano, las jornadas de descuentos ya no dependen únicamente de las ventas tradicionales y se convirtieron en un termómetro del avance digital del país. En esta edición, celebrada el 28 de noviembre, los pagos electrónicos volvieron a ser protagonistas, especialmente a través de PSE, que registró más de un millón de operaciones solo en la categoría de compras.

El balance general fue positivo tanto para comercios como para la industria tecnológica que soporta el ecosistema de pagos. De acuerdo con Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente Comercial de ACH Colombia, el comportamiento del mercado confirma que estas fechas se afianzan como una de las más relevantes para la actividad comercial. Según explicó a Infobae Colombia, el Black Friday se consolidó “como una de las jornadas más importantes para el comercio, con crecimiento en las compras digitales y una participación de los consumidores en diferentes categorías como tecnología, moda y hogar”.

De hecho, esta evolución no solo se evidenció en la cantidad de transacciones, también en la forma en que los usuarios eligieron pagar. La preferencia por métodos digitales, en especial por PSE, mostró que la confianza del consumidor ha cambiado respecto a años anteriores. Durante la jornada, el botón de pagos seguros en línea registró más de 1 millón de transacciones, lo que representó un crecimiento del 5% frente al Black Friday de 2024. Las cifras, entregadas por la compañía, confirman que los pagos electrónicos ya son un componente estructural del comercio digital en Colombia.

Jaramillo destacó el rol que ha tenido PSE en la transición del país hacia métodos de pago más modernos y orientados a la seguridad de la información financiera. En sus palabras, “PSE ha sido fundamental en la transformación digital de los pagos en Colombia. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo soluciones de pago seguras y eficientes que ayuden a los comercios a vender más y a los usuarios a comprar con confianza. Continuaremos innovando para facilitar la integración de PSE en múltiples canales y potenciar las ventas en el ecosistema digital”.

El desempeño también reflejó un comportamiento más informado por parte del consumidor, acostumbrado a planear sus compras con anticipación y a comparar precios entre diferentes plataformas. Para el vicepresidente, no es sorpresivo que Colombia responda tan bien a estas jornadas, pues “Colombia es un país que responde muy bien a las ofertas. Jornadas como Black Friday, Cyberlunes o Hot Sale han demostrado que los consumidores buscan activamente descuentos y planifican sus compras para aprovecharlos”.

Pese a los buenos resultados, la industria reconoce retos importantes. El crecimiento del comercio electrónico exige avances constantes en seguridad digital, un punto que sigue siendo prioritario. Como señaló Jaramillo, aunque hay avances en confianza y adopción, todavía “persiste la necesidad de seguir fortaleciendo la seguridad digital, desde todos los frentes, para prevenir fraudes”.

En cuanto a las recomendaciones para los usuarios, insistió en la importancia de adoptar buenas prácticas al comprar en línea, especialmente en fechas de alto tráfico digital. “La recomendación es comprar siempre en sitios oficiales, evitar enlaces sospechosos y verificar que la página tenga protocolos de seguridad”, dijo, al tiempo que enfatizó en el uso de métodos confiables como PSE. También recordó que es fundamental “nunca compartir datos personales por canales no seguros y revisar las políticas de devolución antes de pagar”.

ACH Colombia remarcó que el comportamiento del Black Friday 2025 ratifica la expansión del ecosistema de pagos digitales en el país. La jornada demostró que los consumidores se sienten cada vez más cómodos utilizando canales digitales y que las empresas integran de manera más natural soluciones que permiten agilizar y asegurar las transacciones.

Con estos resultados, el Black Friday reafirma su papel como motor del comercio electrónico en Colombia y como escenario clave para medir la evolución del consumo digital, la innovación financiera y la confianza de los usuarios.