Colombia

Este fue el balance que dejó el Black Friday 2025: récord en pagos digitales y más de un millón de transacciones por PSE

El desempeño reafirmó la transformación del comercio en Colombia, donde las compras por internet, la seguridad digital y la planificación del consumidor marcan la tendencia

Guardar
El Black Friday 2025 consolidó
El Black Friday 2025 consolidó el crecimiento del comercio electrónico en Colombia con más de un millón de pagos digitales - crédito EFE

El Black Friday 2025 dejó un panorama claro para el comercio colombiano, las jornadas de descuentos ya no dependen únicamente de las ventas tradicionales y se convirtieron en un termómetro del avance digital del país. En esta edición, celebrada el 28 de noviembre, los pagos electrónicos volvieron a ser protagonistas, especialmente a través de PSE, que registró más de un millón de operaciones solo en la categoría de compras.

El balance general fue positivo tanto para comercios como para la industria tecnológica que soporta el ecosistema de pagos. De acuerdo con Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente Comercial de ACH Colombia, el comportamiento del mercado confirma que estas fechas se afianzan como una de las más relevantes para la actividad comercial. Según explicó a Infobae Colombia, el Black Friday se consolidó “como una de las jornadas más importantes para el comercio, con crecimiento en las compras digitales y una participación de los consumidores en diferentes categorías como tecnología, moda y hogar”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

PSE lideró las transacciones electrónicas
PSE lideró las transacciones electrónicas durante el Black Friday, registrando un aumento del 5% frente a 2024 - crédito Shutterstock

De hecho, esta evolución no solo se evidenció en la cantidad de transacciones, también en la forma en que los usuarios eligieron pagar. La preferencia por métodos digitales, en especial por PSE, mostró que la confianza del consumidor ha cambiado respecto a años anteriores. Durante la jornada, el botón de pagos seguros en línea registró más de 1 millón de transacciones, lo que representó un crecimiento del 5% frente al Black Friday de 2024. Las cifras, entregadas por la compañía, confirman que los pagos electrónicos ya son un componente estructural del comercio digital en Colombia.

Jaramillo destacó el rol que ha tenido PSE en la transición del país hacia métodos de pago más modernos y orientados a la seguridad de la información financiera. En sus palabras, “PSE ha sido fundamental en la transformación digital de los pagos en Colombia. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo soluciones de pago seguras y eficientes que ayuden a los comercios a vender más y a los usuarios a comprar con confianza. Continuaremos innovando para facilitar la integración de PSE en múltiples canales y potenciar las ventas en el ecosistema digital”.

El desempeño también reflejó un comportamiento más informado por parte del consumidor, acostumbrado a planear sus compras con anticipación y a comparar precios entre diferentes plataformas. Para el vicepresidente, no es sorpresivo que Colombia responda tan bien a estas jornadas, pues “Colombia es un país que responde muy bien a las ofertas. Jornadas como Black Friday, Cyberlunes o Hot Sale han demostrado que los consumidores buscan activamente descuentos y planifican sus compras para aprovecharlos”.

La confianza de los consumidores
La confianza de los consumidores colombianos en los pagos digitales se reflejó en la preferencia por métodos seguros como PSE - crédito iStock

Pese a los buenos resultados, la industria reconoce retos importantes. El crecimiento del comercio electrónico exige avances constantes en seguridad digital, un punto que sigue siendo prioritario. Como señaló Jaramillo, aunque hay avances en confianza y adopción, todavía “persiste la necesidad de seguir fortaleciendo la seguridad digital, desde todos los frentes, para prevenir fraudes”.

En cuanto a las recomendaciones para los usuarios, insistió en la importancia de adoptar buenas prácticas al comprar en línea, especialmente en fechas de alto tráfico digital. “La recomendación es comprar siempre en sitios oficiales, evitar enlaces sospechosos y verificar que la página tenga protocolos de seguridad”, dijo, al tiempo que enfatizó en el uso de métodos confiables como PSE. También recordó que es fundamental “nunca compartir datos personales por canales no seguros y revisar las políticas de devolución antes de pagar”.

ACH Colombia remarcó que el comportamiento del Black Friday 2025 ratifica la expansión del ecosistema de pagos digitales en el país. La jornada demostró que los consumidores se sienten cada vez más cómodos utilizando canales digitales y que las empresas integran de manera más natural soluciones que permiten agilizar y asegurar las transacciones.

El Black Friday se posicionó
El Black Friday se posicionó como una de las jornadas más importantes para el sector comercial y tecnológico del país - crédito Ministerio TIC

Con estos resultados, el Black Friday reafirma su papel como motor del comercio electrónico en Colombia y como escenario clave para medir la evolución del consumo digital, la innovación financiera y la confianza de los usuarios.

Temas Relacionados

Black FridayComercio electrónicoACHCompras en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

El estallido, ocurrido en las inmediaciones de una sede policial en el sur del departamento, dejó a dos personas lesionadas y provocó un incendio que afectó varias edificaciones

Atentado terrorista en Cauca: este

Este es el deplorable estado del edificio contiguo a la Calle del Sabor, que obligó a trasladarla de lugar

El evento popular pasará a realizarse a la calle 11, entre carreras tercera y cuarta, tras una decisión conjunta de la alcaldía y empresarios, que priorizaron la integridad del público

Este es el deplorable estado

Petro volvió a pedir a los militares de Estados Unidos no seguir las órdenes de Trump sobre bombardeos en el Caribe: “Van contra la humanidad”

El jefe de Estado señaló que la política antidrogas del país norteamericano no es la solución para frenar el narcotráfico

Petro volvió a pedir a

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea durante el concierto de Grupo Firme en El Campín, Bogotá

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea

Prosperidad Social podría tenerlo en cuenta para los subsidios de diciembre: así puede verificar si es beneficiario

Prosperidad Social iniciará en diciembre la entrega de varios subsidios dirigidos a hogares vulnerables, jóvenes, adultos mayores y familias con niños pequeños. Si tiene la encuesta del Sisbén IV actualizada y cumple los requisitos de cada programa, podría ser tenido en cuenta como beneficiario. Aquí le explicamos cómo saber si califica

Prosperidad Social podría tenerlo en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Piqué sorprenden con

Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Deportes

Cucho Hernández marcó gol con

Cucho Hernández marcó gol con el Betis, pero no se salvó de la goleada del Barcelona: así fue la anotación

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Estos son los estadios donde la selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”