Colombia

Yeison Jiménez regresa a El Campín, nueva cita en Bogotá tras su lleno total y miles de fanáticos en espera

El ídolo de la música popular volverá al icónico estadio el 28 de marzo de 2026, tras su exitoso debut ante más de 40.000 asistentes y una demanda que agotó la boletería en tiempo récord

Yeison Jiménez cantará nuevamente en
El Campín el 28 de marzo de 2026

El cantante colombiano Yeison Jiménez, una de las mayores figuras de la música popular nacional, anunció su regreso al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para un nuevo concierto de gran formato, tras el éxito obtenido en su presentación anterior el pasado 26 de julio de 2025 ante más de 40.000 fanáticos.

La noticia fue confirmada por Instagram, donde se destacó la expectativa generada luego del “lleno total” alcanzado en el espectáculo anterior, donde miles de seguidores de Jiménez se quedaron sin boletería.

Este nuevo evento tendrá lugar el sábado 28 de marzo de 2026, fecha que promete repetir el fenómeno masivo de convocatoria entre seguidores del artista de Manzanares, Caldas, y los amantes de la música popular colombiana.

En la pasada edición, El Campín vibró con la presencia de artistas de renombre como el Charrito Negro, El Andariego, Fernando Burbano, e invitados internacionales, un ingrediente que podría repetirse para la próxima fecha.

El próximo concierto de Yeison
Jiménez tendrá inscripciones limitadas

El regreso de Jiménez representa una oportunidad para quienes, en la edición anterior, no lograron asistir debido a la rápida venta de boletas.

Sobre la boletería, actualmente Eventos Sírvalo Pues abrió un proceso de preregistro que permitirá a los fanáticos acceder a las primeras entradas con descuento especial.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del organizador, los interesados pueden encontrar el enlace de registro anticipado en el perfil oficial de Instagram de la compañía. Por ahora, el valor exacto de las boletas y la ubicación de las tribunas no se han hecho públicos.

Las expectativas para este segundo concierto de Yeison Jiménez en El Campín son altas, ya que el intérprete de éxitos como Aventurero y Tenías razón, sigue consolidando su posición como referente del género, demostrando que puede llenar grandes escenarios con una audiencia cada vez más fiel.

La cita será un evento imperdible para quienes siguen la trayectoria del músico y buscan vivir en directo una celebración del repertorio popular colombiano.

Yeison Jiménez tendrá nueva fecha
en El Campín

Yeison Jiménez reveló su crisis de salud en Bogotá tras consumir vitaminas vencidas y tranquiliza a sus seguidores

El cantante de música popular Yeison Jiménez compartió recientemente los detalles de un preocupante percance de salud sufrido en Bogotá tras haber culminado una exigente jornada musical.

El incidente ocurrió en la noche del sábado 29 de noviembre de 2025, después de finalizar dos presentaciones consecutivas en la capital, lo que generó inquietud entre sus seguidores y el público en general.

Según relató el propio artista, de 34 años, la descompensación lo obligó a recibir atención inmediata en una ambulancia, donde el personal médico logró estabilizarlo y asegurar su bienestar inicial.

El episodio fue motivo de alarma en redes sociales, dado el abrupto deterioro que experimentó Jiménez justo después de los conciertos.

Horas más tarde, el intérprete recurrió a sus historias de Instagram para explicar las causas reales del incidente y llevar tranquilidad a sus fans.

El intérprete sufrió malestar que inquietó a sus fans tras dos shows en la capital y confirmó que la consulta médica fue consecuencia de un error al consumir un suplemento caducado sin advertir la fecha de vencimiento - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Jiménez señaló que la crisis fue consecuencia del consumo accidental de unas vitaminas caducadas. Después de llegar de viaje a casa, tomó un suplemento sin advertir su vencimiento, lo que le provocó síntomas inusuales.

“Quiero dejar este saludito por aquí para las personas que están un poquito preocupadas. Lastimosamente, sí, me enfermé, tenía un tarro de vitaminas y cuando llegué de viajar me tomé unas vitaminas y simplemente, pues eso estaba pasado, no me fijé de la fecha. Lo cual no me siento bien del todo, aún siento la cara dormida, las manos y todo esto”, explicó Jiménez en su mensaje.

El cantante admitió no ser especialmente precavido con estos asuntos y responsabilizó su descuido: “No soy una persona muy cauta, siempre la embarro, no reviso nada de eso y la embarré personalmente”.

Pese a la mejoría, manifestó que la sensación de adormecimiento en el rostro y las extremidades persiste, motivo por el cual continuará monitoreando su estado de salud en los próximos días.

El percance de Jiménez se produce durante un año de intensa actividad profesional, marcado por una agenda completa de conciertos y lanzamientos.

Dos presuntos integrantes del Clan

Ibai Llanos se refirió a

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Petro celebró respaldo del Congreso

Incautan cocaína escondida en una
Karola Alcendra demuestra apoyo a

Luis Díaz recibe reducción de

