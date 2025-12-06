Por qué Miguel Polo Polo dejó plantadas a las madres de Soacha que esperaban sus disculpas: “Se burla”

Blanca Monroy expresó lamentó que el representante no asistiera al acto simbólico - créditoMafapo/Instagram

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo no asistió al acto de reinstalación de la exposición Mujeres con las botas bien puestas, que tuvo lugar en el Patio Rafael Núñez del Congreso de la República, el 5 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo previsto, el evento se esperaba como parte del cumplimiento de la Sentencia T-375 de 2022 de la Corte Constitucional, relacionada con el derecho a la memoria de las víctimas representadas por la Asociación de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y la Fundación Rinconesarte Internacional, que establece que el acto de verificación de la exposición debía realizarse con la participación de las partes y el acompañamiento institucional del Congreso, a través de la Secretaría General.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A propósito, de acuerdo con un comunicado publicado este viernes, el representante explicó que mantiene plena disposición para cumplir con la orden de la Corte Constitucional respecto al encuentro con las integrantes de Mafapo en el Patio Rafael Núñez, como lo estipula la sentencia de tutela.

El congresista explicó las razones de su usencia y pidió coordinar otra fecha para el acto de disculpas públicas - crédito @JhonatanPelaez/X

El pronunciamiento añadió que el Congreso habilitó el homenaje a las víctimas de los falsos positivos entre el 5 y el 17 de diciembre de 2025, plazo dentro del cual debe efectuarse el acto de disculpas públicas.

Esta comunicación fue notificada a Polo Polo el 4 de diciembre por los juzgados, junto con otras solicitudes que, según el comunicado, fueron atendidas en la mañana del 5 de diciembre.

El representante justificó su ausencia indicando que necesitaba responder al requerimiento judicial y organizar la logística de su inscripción como candidato al Congreso en la próxima legislatura, actividad prevista para esa misma tarde. Asimismo, indicó a través de su equipo legal que, de haberse concertado previamente la fecha y la hora, como lo dispone la Corte Constitucional, la situación habría sido diferente.

“Miguel Polo Polo no asistió hoy al Patio Rafael Núñez debido a que había que contestar el requerimiento de los juzgados, además, se encuentra organizando la logística para su inscripción como candidato al Congreso en la próxima legislatura, programada para esta tarde. De haberse concertado la fecha y hora como lo dispone la Corte Constitucional, el escenario sería otro”, indicó puntualmente el comunicado.

Del mismo modo, el representante destacó que la reinstalación de la obra Mujeres con las botas bien puestas era responsabilidad del Congreso en coordinación con Mafapo y la Fundación Rinconesarte Internacional.

El político cartagenero sostuvo que no estaba acordado apoyar en la reinstalación de la exposición - crédito Fotomontaje Infobae (@mafapocolombia/Instagram-Cristian Bayona/Colprensa)

Sostuvo que su única obligación era informar si contaba con las botas que previamente se habían retirado, lo cual afirmó que cumplió. El documento citó que, según el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de tutela, Polo Polo debe ofrecer disculpas solemnes a las víctimas de Mafapo por la afectación causada, reconociendo el valor simbólico, artístico y reparador de la exposición, pero argumentó que, puesto que la reinstalación de la obra no había sido realizada por las entidades encargadas, aún no era posible cumplir con esa orden judicial.

La representación legal del parlamentario invitó a las integrantes de Mafapo a coordinar una fecha dentro del periodo de exposición para realizar el acto de disculpas públicas.

Madres expresaron su tristeza a esta nueva “falla” del parlamentario

En respuesta, Blanca Monroy, una de las madres integrantes de Mafapo, que perdió a su hijo Julián Oviedo Monroy en los hechos conocidos como falsos positivos, expresó su descontento ante la ausencia del representante e hizo un llamado a los posibles votantes de Polo Polo, a que tomen una decisión diferente.

Las madres de Soacha aseguraron que Miguel Polo Polo se burla de las víctimas - crédito Fotomontaje Infobae (JEP y Mariano Vimos/Colprensa)

Monroy afirmó: “Es una falla muy grande, porque él hizo algo de botar las botas. La memoria no se bota, la memoria se cuida. Y hoy que estamos esperando a que él viniera nos presentara una excusa ante todo Colombia, no lo hizo. Y yo pienso que si este señor se va a volver a lanzar, estas personas que quieren votar por una persona que no cumple la palabra, que se burla de las víctimas, no es una persona que sea bien llegada al Congreso Nacional de Colombia”.

Y agregó: “Entonces, yo personalmente, me dirijo a estas personas: votar por una persona que no tiene en su corazón amor, empatía por las víctimas, no merecen estar en un congreso”.