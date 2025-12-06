Pasajeros de Transmilenio se unieron para atrapar a sujeto que habría intentado robar a una usuaria en Bogotá: “Llena de inseguridad”

El caso se presentó en la troncal Caracas de Transmilenio, mismo corredor vial por el que se adelantan las obras de la primera línea del Metro de Bogotá - crédito Santiago Arias / Colprensa

La percepción de inseguridad en Bogotá volvió a dejar un nuevo episodio que se compartió a través de un video en redes sociales, y en el que la tarde del viernes 5 de diciembre de 2025 quedó el registro de un presunto intento de hurto por parte de un habitante en situación de calle.

El caso se presentó dentro de uno de los articulado del sistema de transporte masivo Transmilenio (en la troncal de avenida Caracas), y en una de las troncales que se ha visto afectada como parte de las obras que se adelantan en varios puntos de la ciudad, sumado a los trabajos de la primera línea del Metro de Bogotá.

En la grabación se puede observar cómo uno de los funcionarios de seguridad de las obras, además de un uniformado adscrito al Grupo de Transporte Masivo dispuesto por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), colaboran luego de que los mismos usuarios que iban dentro del bus rojo se unieron para atrapar al presunto delincuente.

Sumado a lo anterior, y luego de alertar al conductor, este se encargo de informar por el sistema de intercomunicación dispuesto en el articulado lo que estaba ocurriendo, y esto posibilitó la oportuna reacción de las autoridades.

“Vea, esta persona aquí nos iba a robar aquí en el Transmilenio. Por favor, entre todos, por favor, tenemos que aprender a ser solidarios, tenemos que aprender a dejar el miedo, la indiferencia”, señaló en el video que grabó con su celular uno de los pasajeros que ayudó a reportar los hechos.

El ciudadano aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a quienes usan el servicio de transporte, y que no sean indiferentes frente a problemáticas que se presenten dentro de los mismos buses.

“Hubieran podido matar a ese muchacho allá y todos aquí, como si no nos fuera a tocar a nosotros el día de mañana. No ve que esta ciudad está totalmente llena de inseguridad y llena de ladrones, pero nosotros somos los responsables por el miedo y por la cobardía y por la indiferencia”, argumentó el usuario.

Al final el ciudadano cerró diciendo: “Por eso es que estamos jodidos en este país”.

Encuesta ‘Bogotá cómo vamos’ reveló incremento en la percepción de inseguridad

La ciudad de Bogotá registró el nivel más alto de percepción de inseguridad desde 2008, mientras la aprobación a la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán desciende a su punto más bajo en la etapa pospandemia.

Así lo destacó la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2025 elaborada por la organización Bogotá Cómo Vamos, cuyos resultados fueron presentados en la Universidad Javeriana con la presencia del mandatario local, indicó El Nuevo Siglo.

De acuerdo con el estudio basado en una muestra de 1.520 encuestados, el 62% de los habitantes de Bogotá afirma sentirse inseguro en la ciudad y el 43 % comparte esa percepción en sus barrios.

Los principales temores de la ciudadanía se centran en:

Los atracos callejeros (72,7%).

La drogadicción (21,4%).

Asaltos a viviendas (19,4%).

Presencia de pandillas (18,6%).

Robos a comercios (17,4%).

La EPC advierte sobre un posible fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales, y con ello plantea la necesidad de una mayor efectividad en la investigación y el ámbito judicial.

Dentro del análisis destaca el comportamiento de la población joven. El grupo de 18 a 25 años exhibe el optimismo más alto respecto al futuro de la capital, con un 59% creyendo que la ciudad avanza por un buen camino.

No obstante, es también el segmento que siente mayor insatisfacción y que declara enfrentarse a más riesgos, barreras laborales y violencia.

El 42 % de los jóvenes se muestra dispuesto a denunciar delitos, cifra mayor respecto a otros grupos de edad.

Pese a la percepción de inseguridad en aumento, el dato de victimización disminuyó en comparación con el año anterior, y se redujo también el porcentaje de quienes denunciaron.

Los motivos principales para no reportar hechos delictivos incluyen desconfianza en las instituciones, ausencia de resultados tras denuncias pasadas y temor a represalias.