Partidos políticos apuestan por los ‘influencers’ para las elecciones del Congreso en 2026: a qué se debe este fenómeno

Los influenciadores digitales se consolidan como protagonistas en la estrategia electoral de los partidos políticos en Colombia para 2026 - crédito Captura de Pantalla Instagram

El auge de los influenciadores digitales en la política colombiana se consolida como una estrategia central de los partidos para las elecciones del Congreso de 2026, en un intento por captar el voto joven y aprovechar el alcance masivo de las redes sociales.

Este fenómeno ya ha permitido la llegada de varios creadores a varios escenarios de la política colombiana. El más relevante fue el de Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, que fue el tercer candidato más elegido al Senado en los comicios legislativos de 2022.

De igual manera, se contempla la llegada de Daniel Briceño y Ángelo Schiavenato al Concejo de Bogotá, así como el de José Luis Marín Mora, conocido popularmente como Aquinoticias, que fue elegido como concejal de Medellín.

La influencia de las redes sociales redefine la política colombiana y convierte a los influencers en protagonistas de la contienda electoral - crédito Captura de Pantalla Instagram

Ahora, para la campaña electoral de 2026, las colectividades políticas apuestan por la popularidad en línea como un factor determinante para la obtención de curules en el recinto de la democracia nacional.

En ese sentido, Infobae Colombia consultó con politólogos frente a la inclusión de esta población en los comicios electorales, así como la forma en la que estos actores podrán influir en la decisión de los colombianos para que sean representados en el recinto legislativo.

Fenómeno de influencers en la política

Bibiana Ortega, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, indicó a este medio de comunicación que la llegada de los actores digitales a la escena política obedece a las tendencias que se han generado en el mundo.

“La participación de influencers y creadores de contenidos en la lista del Congreso es el resultado de un proceso social y político que hemos vivido y consolidado en los últimos años en Colombia. De hecho, Jota Pe Hernández es un gran ejemplo de ello hace cuatro años. Entiendo que por esa vía él llegó también al poder y ha hecho una tarea destacada en el Congreso”, aseguró Ortega.

Imagen de referencia - Los influencers han encontrado en las redes sociales una forma económica de hacer sus campañas - crédito Agencia Andina

Así mismo, recalcó que el lenguaje utilizado por ellos ha influido en la percepción de la sociedad colombiana, por lo que no descarta que puedan ser elegidos en las elecciones del año entrante.

“Muchos de estos jóvenes se han vuelto en líderes de opinión por el consumo masivo de redes sociales y de reels de la mayoría de la población, quienes con un lenguaje, quizás menos técnico y más efectivo o claro o sencillo, llegan a un mayor porcentaje de ciudadanos, quienes optan informarse por allí más que por los medios tradicionales (...) me parece que mucha de la información política se está moviendo por las redes sociales y me parece un resultado natural que estos líderes de opinión aparezcan como unos candidatos y una posibilidad clara de las listas que los presentan”, sostuvo.

También aseveró que, gracias a su activismo en las redes sociales, se evitan destinar montos económicos para impulsar su campaña.

“Es una forma también económica de hacer campaña política para quienes ya están reconocidos y que tienen miles de seguidores, pues ya tienen una forma segura para hacer campaña. Me parece un recurso válido que utilizan las listas quienes incluyeron ese tipo de personas, porque eso también representa la sociedad y el Congreso debería representar eso que somos, múltiples miradas, opciones y puntos de vista que hay en el país”, concluyó.

Por su parte, Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, explicó a Infobae Colombia que los creadores de contenido han ganado ventaja frente a los dirigentes políticos tradicionales, al considerar que conocen el espectro político y saben llegar a las emociones de los ciudadanos.

“Ese dominio de la atención —el recurso más escaso de la era digital— les otorga una ventaja estratégica frente a campañas tradicionales, además de representar un modelo más económico y eficiente para alcanzar votantes. Quien comprenda este cambio estructural, llegará mejor posicionado a la competencia”, comentó.

Expertos consideran que los creadores de contenido han ganado ventaja frente a los dirigentes políticos tradicionales - crédito Presidencia de la República

A su vez, Falkonerth recalcó que la presencia de estos nuevos actores no solo redefine los canales, sino el ecosistema político.

“Ingresan perfiles jóvenes, disruptivos, con estilos comunicativos que oxigenan la discusión pública y amplían la arena de participación. El alcance que logran en horas, un político clásico tardaría semanas en conseguirlo, y eso transforma la forma en que se construye reputación, agenda y movilización”, afirmó.

No obstante, el analista político detalló que este fenómeno también puede generar una “sobreexposición de discursos superficiales”, por lo que invitó a la ciudadanía a analizar las propuestas de cada candidato.

“La novedad no está en la plataforma, sino en nuestra capacidad de distinguir entre influencia responsable e influencia oportunista, una tarea cada vez más urgente en una democracia que se juega gran parte de su futuro en las pantallas”, puntualizó.

Imagen de referencia - Expertos consideran que la llegada de los influencers obedece a una falta de representación de los intereses de los colombianos - crédito Registraduría Nacional

De igual manera, el politólogo e investigador Alejandro Chala manifestó a este medio de comunicación que la presencia de los creadores de contenido en las listas al Congreso responden a la falta de representación para la sociedad colombiana.

“Hay un ‘vacío de representación’, y cuando me refiero a eso, me refiero al hecho de que realmente no hay programas políticos y no hay como elementos programáticos tan fuertes a nivel local, regional y nacional que impulsen la formación de cuadros políticos y que lleven precisamente a que, de alguna u otra manera, representen opciones electorales en el futuro”, aseguró.

Así mismo, el experto manifestó que los partidos políticos, al incluir a este grupo social, “se adscribe o se piensa que es solamente formación ideológica”.

“Estos liderazgos que pueden surgir desde allí como cuadros políticos, pues terminan siendo opacados por la capacidad de movilización de votos que genera la influencia en redes sociales o el pertenecer a una estructura”, agregó.

Adicional a ello, Alejandro Chala recalcó que la llegada de los creadores de contenido ha reducido el debate político.

“Al no haber unas discusiones formadas sobre diferentes temas dentro de los partidos que no tienen programas políticos específicos, pues prácticamente el influenciador va apalancado en sus seguidores y, hasta cierto punto, pone en tensión la discusión que existe entre la representación del partido que hace en el Congreso o la representación que el propio senador o candidato o representante a la Cámara elegida hacia sus votantes”, precisó.

Felipe Saruma oficializa su ingreso a la política como candidato a la Cámara de Representantes - crédito @felipesaruma/ Instagram

Influencers que están en las listas al Congreso

Entre los casos más recientes destaca el humorista Felipe Saruma, cuyo nombre real es Andrés Felipe Camargo González, siendo incluido en la lista de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por Atlántico.

Saruma cuenta con más de once millones de seguidores en Instagram y cinco millones en TikTok, lo que lo convierte en uno de los candidatos con mayor presencia digital.

De otro lado, se contempla la presencia de Walter Rodríguez, conocido como Wally Opina, que buscará una curul en el Senado, en representación del Pacto Histórico.

Rodríguez, que cuenta con más de 500,000 seguidores en plataformas como X y YouTube, obtuvo 137.821 votos en la consulta interna del 26 de octubre de 2025, solamente superado por Pedro Flórez y Wilson Arias.

Wally fue uno de los candidatos más votados en la consulta interna del Pacto Histórico - crédito Wally/Facebook

Otra figura destacada es Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, comunicadora social y periodista que ha respaldado abiertamente el proyecto político de Gustavo Petro y está en la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá. Con más de 300.000 seguidores en X, ‘Lalis’ ha utilizado plataformas como TikTok e Instagram para el activismo político y la denuncia pública.

En la centroizquierda, el abogado y comentarista político Alejandro ‘Alejo’ Vergel se suma al ‘Frente Amplio Unitario’, una coalición promovida por Roy Barreras y Ernesto Samper.

También, aparecen figuras como Doctor Rawdy, médico especializado en medicina interna con cinco millones de seguidores, Hannah ‘Miss Melindres’ Escobar, química farmacéutica y artista reconocida por ganar una tutela al presidente Petro, y ‘El Profe Charles’ Figueroa, que promueve plataformas de líderes académicos y territoriales a través de sus redes.

La reconocida chef colombiana Leo Espinosa sera cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal - crédito @Leoescocina/X

De otro lado, el Partido Liberal apostó por Bitter Yeison, conocido como ‘Señor Biter’ por su activismo contra las fotomultas, que cuenta con un millón de seguidores en Instagram y cinco millones en TikTok.

También, se contempla la presencia de Leonor Espinosa, reconocida chef y propietaria del restaurante Leo, que será cabeza de lista a la Cámara de Representantes de Bogotá.

En las listas de Salvación Nacional figura Alejandro Bermeo, youtuber de derecha que apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella.