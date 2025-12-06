Colombia

Incautan cocaína escondida en una encomienda con lámparas en aeropuerto de Palmira

La incautación incluyó tres lámparas que contenían paquetes plastificados con un peso bruto total de un kilo de clorhidrato de cocaína

Cocaína en encomienda de lámparas
Cocaína en encomienda de lámparas en el aeropuerto de Palmira - crédito Deval

Las autoridades continúan entregando resultados positivos sobre la posesión y distribución de sustancias estupefacientes en las terminales aéreas.

La Policía Nacional de Colombia, en medio de la Estrategia de control de Plan Navidad con Propósito, incautó un kilo de clorhidrato de cocaína oculto en tres lámparas que tenían como destino la ciudad de Madrid, España.

Esta operación, realizada en la zona de carga del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, forma parte de los esfuerzos para impedir que organizaciones criminales utilicen rutas aéreas para el envío de sustancias ilícitas.

Según informó la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el hallazgo se produjo durante controles exhaustivos a envíos internacionales, donde los agentes detectaron la modalidad de ocultamiento mediante paquetes plastificados dentro de elementos decorativos.

Así lo confirmó el teniente Coronel, Edgar Rubio, comandante Distrito Especial de Policía Palmira: “Personal adscrito a nuestra compañía antinarcóticos en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, mediante diferentes planes de verificación y control en zona de carga internacional, a través de la utilización de un medio tecnológico tipo escáner, genera alerta un paquete, el cual a su interior tenía un elemento tipo lámparas. Al verificar, tenía oculto mil ciento veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína”.

En este caso, los narcotraficantes emplearon lámparas como camuflaje para el transporte de la droga. La incautación incluyó tres lámparas que contenían paquetes plastificados con un peso bruto total de un kilo de clorhidrato de cocaína.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos busca fortalecer las acciones de control y evitar que el tráfico de estupefacientes logre burlar la seguridad aeroportuaria.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de intensificar las acciones operativas para contrarrestar el tráfico de drogas y proteger las rutas aéreas del uso por parte de redes criminales, que han aumentado sus acciones criminales en esta modalidad con el objetivo de pasar desapercibidos pro las autoridades.

El teniente Coronel, Edgar Rubio, comandante Distrito Especial de Policía Palmira, sobre incautación de cocaína en lámparas - crédito Deval

Capturaron a jovencito por tráfico de drogas en el aeropuerto de Pereira

La reciente captura de un joven de 18 años en el aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira ha vuelto a revivir la constante problemática de los intentos por transportar sustancias ilícitas a través de terminales aéreos en Colombia.

El incidente ocurrió cuando un perro adiestrado para detectar drogas, perteneciente a la Policía Nacional, señaló una de las maletas que tenía como destino final Madrid, España, con escala en Bogotá.

El coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que la intervención fue posible gracias a estos controles:

Joven capturado aeropuerto de Pereira
Joven capturado aeropuerto de Pereira por transportar marihuana con destino a Europa - crédito Policía de Pereira

“Quiero mencionarles la incautación de casi kilo y medio de cocaína en el aeropuerto Matecaña. Un sujeto joven de 18 años iba hacia España y gracias a los controles que adelanta la Policía Nacional con sus guías caninos se logra detectar en su maleta estos elementos. Maleta que iba acondicionada con un doble fondo y ahí se logra la incautación de estos estupefacientes”, afirmó el oficial al medio local.

Tras la señal del canino, los policías procedieron a realizar una inspección manual de la maleta y encontraron un doble fondo. Escondidos allí, hallaron 1.398 gramos de clorhidrato de cocaína, sustancia que, según las autoridades, tendría un valor en el mercado superior a siete millones de pesos.

Camelo resaltó el papel de los controles y el trabajo de los guías caninos para prevenir el tráfico de drogas, remarcando que la maleta había sido modificada especialmente para ocultar la cocaína.

La persistencia de intentos por transportar droga a través de los controles de los aeropuertos colombianos quedó en evidencia por la reciente captura de un joven de 18 años en el aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira - crédito Pereira Convention Bureau/EFE

El joven, originario de Pereira, enfrentará cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Las autoridades procedieron a imponerle una medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Este tipo de operativos contribuyen a la ofensiva contra las organizaciones criminales que realizan actividades de narcotráfico, dentro y fuera del país.

