Colombia

“Hay que dignificar el trabajo”: José Acuña Bayona alerta por impacto del salario mínimo en las mipymes colombianas

A pocos días de iniciar la negociación del salario mínimo de 2026, el empresario José Acuña Bayona expone efectos para las mipymes y plantea transiciones que permitan fortalecer el empleo formal sin aumentar riesgos para pequeños negocios del país

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El inicio del proceso para definir el salario mínimo del próximo año reactivó discusiones sobre indicadores laborales y capacidad productiva del país.

En ese escenario, el empresario José Acuña Bayona compartió un análisis citado por la Revista Semana en el que expone las tensiones que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas ante un posible reajuste.

Desde su perspectiva, los cambios salariales generan presiones directas sobre las estructuras de costo de las mipymes, que representan una porción significativa del empleo formal en Colombia.

- crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
- crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Acuña explicó que, para pequeños negocios, cada variación en el incremento anual puede incidir en la continuidad de sus trabajadores.

En sus palabras, “un pequeño empresario mira la nómina”, y lo hace desde la realidad de mantener en operación una unidad productiva con recursos limitados.

Señaló además que en diciembre, cuando se fijan los ajustes, cualquier punto adicional se convierte en una variable que determina si se mantiene o no un puesto, un aspecto que adquiere relevancia en empresas donde la nómina está estrechamente ligada al flujo de caja.

Las observaciones del empresario aparecen en medio de un mercado laboral que registra contrastes. Según cifras del Dane mencionadas por la Revista Semana, la informalidad alcanzó el 55 % entre julio y septiembre de 2025.

- crédito Juan Páez/Colprensa
- crédito Juan Páez/Colprensa

El Gobierno reportó cerca de 24 millones de personas ocupadas y una tasa de desempleo del 8,2 % en octubre, aunque una parte importante de la fuerza laboral continúa sin acceso a protección social ni garantías contractuales.

Estos elementos fueron tenidos en cuenta en los primeros encuentros de concertación, que este año se desarrollaron sin la presencia de Fenalco, gremio que decidió apartarse del proceso.

Acuña recordó que esa organización empresarial calificó su ausencia como una decisión “populista”, argumentando que no participaría “en condiciones donde la cifra ya está prácticamente decidida de antemano”.

La postura de Fenalco reavivó el debate sobre la manera en que se construyen los consensos salariales, así como sobre los insumos técnicos que suelen emplearse para establecer el monto final del aumento.

El salario mínimo vigente para 2025 es de $1.423.500, acompañado por un auxilio de transporte de $200.000. Sin embargo, el empresario puntualizó que el valor real asociado a un trabajador formal incluye aportes adicionales, entre ellos prestaciones sociales, contribuciones al sistema de salud y pensiones, parafiscales, cesantías, intereses y vacaciones.

Fajos de billetes de 50
Fajos de billetes de 50 mil pesos colombianos - crédito Colprensa

De acuerdo con su estimación, esa suma puede superar los $2 millones mensuales, una cifra que adquiere peso en pequeñas empresas donde la contratación representa uno de los principales costos operativos.

Datos mencionados por Acuña indican que las mipymes conforman alrededor del 99,5 % del tejido empresarial y generan cerca del 79–80 % del empleo formal. Desde su análisis, la informalidad continúa siendo una alternativa para múltiples emprendimientos que perciben la formalización como una carga compleja, especialmente cuando sus ingresos no les permiten asumir todos los compromisos legales.

El empresario afirmó que en muchos contextos, esa situación se convierte en parte de la rutina de pequeños comerciantes y trabajadores independientes.

Durante sus declaraciones, Acuña planteó tres elementos que, a su juicio, deben ser tenidos en cuenta en la concertación. Primero, el impacto del aumento salarial difiere entre grandes empresas y mipymes, por lo que considera necesario un enfoque diferenciado. Segundo, propuso implementar mecanismos que hagan más viable la transición hacia la formalidad, con acompañamientos graduales. Tercero, señaló que el Estado debería impulsar herramientas orientadas al fortalecimiento empresarial, más allá de asociar a las mipymes únicamente con obligaciones tributarias.

Al respecto sostuvo que “el Estado necesita más empresas formales para recaudar y garantizar derechos; la persona informal necesita sobrevivir hoy”.

Acuña también afirmó que el país debe avanzar hacia condiciones que permitan dignificar el trabajo con una transición responsable, enfatizando que dicho objetivo requiere considerar las capacidades reales de los negocios pequeños.

En sus palabras, “hay que dignificar el trabajo, pero dignificarlo también implica comprenderlo desde una transición responsable”, una apreciación que relaciona con la estabilidad de los establecimientos que generan una parte relevante de los empleos en Colombia.

El análisis de Acuña se incorpora a un escenario donde las conversaciones sobre el salario mínimo para 2026 siguen en marcha, mientras distintos actores económicos y sociales exponen sus evaluaciones frente al impacto de la medida en las empresas y en los trabajadores del país.

Temas Relacionados

salario mínimomipymesinformalidadnegociación laboralColombia-noticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander viernes 5 de diciembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander viernes

Motivos que pueden llevar a la suspensión de una mesada pensional y obligaciones que deben cumplir los beneficiarios

Las entidades de control verifican documentación, requisitos y reportes de cada beneficiario, lo que puede derivar en la suspensión del pago cuando existan irregularidades

Motivos que pueden llevar a

Magistrado Caldas solicita rechazar tutela con la que Palomino busca frenar orden de captura

La solicitud elevada por el magistrado Jorge Emilio Caldas abrió un nuevo escenario jurídico alrededor del recurso con el que la defensa del general (r) Rodolfo Palomino intenta dejar sin efecto la orden de captura emitida tras su condena

Magistrado Caldas solicita rechazar tutela

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 5 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

Ganadores de la lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: indígenas expulsaron a presuntos

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Esta es la fórmula secreta

Esta es la fórmula secreta que según Davo hace imparable a Luis Díaz y tiene que ver con la icónica canción ‘La Quemona’

Cazzu ‘prendió’ el Movistar Arena en Bogotá al cantar reconocido vallenato y una balada de Shakira: así fue si presentación

El Excel de infieles podría meterle en líos legales y una abogada reveló cuáles son las únicas listas donde sí puede “stalkear” personas en Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en Colombia: final de película por el título de la Fórmula 1

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Nacional y Medellín se juegan el cupo a la Copa Libertadores

La Dimayor castigó más a Atlético Nacional que a Medellín por la pelea de sus jugadores: vea las sanciones

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: “Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro”

La selección Colombia tendría listos los partidos amistosos para marzo de 2026: estos serían los rivales