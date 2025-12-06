Fuertes lluvias y bajas temperaturas sorprenden a Bogotá, esto dice un meteorólogo sobre el fenómeno

Diciembre comenzó en Bogotá con lluvias frecuentes y temperaturas bajas, lo que ha generado preguntas entre sus habitantes sobre el origen de estas condiciones - crédito Colprensa

Fuertes lluvias, vientos intensos, neblina y una notoria sensación de frío han marcado el inicio de diciembre en Bogotá.

En diferentes barrios de la capital han registrado daños en calles, caída de árboles y afectaciones en la movilidad, mientras habitantes reportan la necesidad de abrigarse más que otros años para enfrentar el clima.

Ante la reiteración de jornadas húmedas y bajas temperaturas, surgieron preguntas sobre la causa de este comportamiento inusual en pleno cierre de año.

El meteorólogo Christian Euscátegui explicó, en diálogo con medios nacionales como la W Radio y El Tiempo, el origen y las perspectivas del clima bogotano en estos días.

Según el experto, un país con una climatología de precipitación heterogénea, es decir, hay zonas donde llueve muy poco y otras zonas donde llueve muchísimo, indicó el experto durante su entrevista en la emisora.

Euscátegui remarcó que, pese a percepciones frecuentes de lluvia en la capital, Bogotá es la sexta ciudad donde menos llueve en el país. Propuso analizar los eventos actuales no solo por su persistencia sino también en proporción a los promedios nacionales.

Si bien suele predominar un clima frío y moderadamente seco en la ciudad, los registros recientes de lluvias y vientos han superado lo habitual, según los datos oficiales.

El meteorólogo detalló el contexto estacional actual y mencionó que “estamos en esa transición hacia la temporada de menos lluvias que suele establecerse en región andina hacia la segunda quincena de diciembre, pero digamos que estamos en el final de la temporada de lluvias para la región andina, en ese orden de ideas, hay una propensión significativa, además de que tenemos unos fenómenos de variabilidad climática que inciden para que tengamos lluvias en este momento por encima de lo normal”, dijo en la emisora.

El experto explicó que hay una combinación de la transición estacional con la incidencia de factores de variabilidad climática, que pueden alterar la duración y la intensidad de los eventos meteorológicos.

De acuerdo con Euscátegui, estos fenómenos influyen en que, pese a acercarse la temporada seca, Bogotá todavía registre lluvias constantes y temperaturas por debajo del promedio esperado para diciembre.

Las previsiones climáticas apuntan a que las lluvias y el frío persistirán durante los próximos días. El establecimiento definitivo de la temporada seca, según explicó, suele concretarse en la segunda mitad de diciembre, cuando se espera que el patrón lluvioso ceda gradualmente.

Hasta entonces, recomendó estar atento a los pronósticos y advertencias de entidades oficiales para evitar contratiempos derivados de la meteorología.

Estos factores suman un desafío adicional: los vientos generados por los cambios de presión atmosférica y las tormentas locales aumentan el riesgo de daños materiales y accidentes.

Las autoridades han reportado incidentes asociados a la caída de ramas, acumulación de agua en vías principales y demoras en el tráfico.

El tiempo ha obligado a los ciudadanos a reforzar las medidas de abrigo y adaptar sus rutinas diarias, una situación que se mantendrá hasta que termine completamente el ciclo lluvioso.

El contexto nacional de variabilidad es clave para entender el contraste entre ciudades en período de lluvias. Aunque Bogotá registra menos precipitaciones anuales que la mayoría de capitales regionales, puede atravesar episodios intensos como el actual, donde los promedios se alteran por razones estacionales y fenómenos climáticos globales.

Por ahora, autoridades distritales mantienen la alerta sobre puntos críticos ante los riesgos de inundaciones y accidentes viales. Exhortan a la población a tomar precauciones, proteger a niños y adultos mayores, y no subestimar los reportes oficiales sobre el clima.

Clima para el festivo de Velitas

El Ideam informó que:

El sábado 6 de diciembre se prevé aumento de lluvias en el oriente de la región Caribe y en sectores del sur de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el occidente de Caquetá y Putumayo.

El domingo 7 se esperan lluvias dispersas en la región Andina, con tormentas en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Amazonas y Meta.

Para el lunes 8 de diciembre, la mayoría de lluvias continuarán en Magdalena, Cesar, Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia y norte de Santander, mientras la Orinoquía y Amazonía tendrán precipitaciones aisladas.