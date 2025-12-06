Colombia

Fuertes lluvias y bajas temperaturas sorprenden a Bogotá, esto dice un meteorólogo sobre el fenómeno

La capital del país atraviesa jornadas inusuales de lluvias y frío durante el inicio de diciembre, mientras especialistas analizan las causas detrás de este clima

Guardar
Diciembre comenzó en Bogotá con
Diciembre comenzó en Bogotá con lluvias frecuentes y temperaturas bajas, lo que ha generado preguntas entre sus habitantes sobre el origen de estas condiciones - crédito Colprensa

Fuertes lluvias, vientos intensos, neblina y una notoria sensación de frío han marcado el inicio de diciembre en Bogotá.

En diferentes barrios de la capital han registrado daños en calles, caída de árboles y afectaciones en la movilidad, mientras habitantes reportan la necesidad de abrigarse más que otros años para enfrentar el clima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la reiteración de jornadas húmedas y bajas temperaturas, surgieron preguntas sobre la causa de este comportamiento inusual en pleno cierre de año.

El meteorólogo Christian Euscátegui explicó, en diálogo con medios nacionales como la W Radio y El Tiempo, el origen y las perspectivas del clima bogotano en estos días.

El Ideam pronosticó lluvias en
El Ideam pronosticó lluvias en varias regiones del país durante el puente de Velitas, especialmente entre el 6 y el 8 de diciembre, situación que podría afectar celebraciones y desplazamientos - crédito Idiger

Según el experto, un país con una climatología de precipitación heterogénea, es decir, hay zonas donde llueve muy poco y otras zonas donde llueve muchísimo, indicó el experto durante su entrevista en la emisora.

Euscátegui remarcó que, pese a percepciones frecuentes de lluvia en la capital, Bogotá es la sexta ciudad donde menos llueve en el país. Propuso analizar los eventos actuales no solo por su persistencia sino también en proporción a los promedios nacionales.

Si bien suele predominar un clima frío y moderadamente seco en la ciudad, los registros recientes de lluvias y vientos han superado lo habitual, según los datos oficiales.

El meteorólogo detalló el contexto estacional actual y mencionó que “estamos en esa transición hacia la temporada de menos lluvias que suele establecerse en región andina hacia la segunda quincena de diciembre, pero digamos que estamos en el final de la temporada de lluvias para la región andina, en ese orden de ideas, hay una propensión significativa, además de que tenemos unos fenómenos de variabilidad climática que inciden para que tengamos lluvias en este momento por encima de lo normal”, dijo en la emisora.

El experto explicó que hay una combinación de la transición estacional con la incidencia de factores de variabilidad climática, que pueden alterar la duración y la intensidad de los eventos meteorológicos.

De acuerdo con Euscátegui, estos fenómenos influyen en que, pese a acercarse la temporada seca, Bogotá todavía registre lluvias constantes y temperaturas por debajo del promedio esperado para diciembre.

El frío y la persistencia
El frío y la persistencia de lluvias sorprendieron a Bogotá en diciembre, fenómeno que un meteorólogo explicó como resultado de la transición climática y la influencia de varios factores de variabilidad - crédito Idiger

Las previsiones climáticas apuntan a que las lluvias y el frío persistirán durante los próximos días. El establecimiento definitivo de la temporada seca, según explicó, suele concretarse en la segunda mitad de diciembre, cuando se espera que el patrón lluvioso ceda gradualmente.

Hasta entonces, recomendó estar atento a los pronósticos y advertencias de entidades oficiales para evitar contratiempos derivados de la meteorología.

Estos factores suman un desafío adicional: los vientos generados por los cambios de presión atmosférica y las tormentas locales aumentan el riesgo de daños materiales y accidentes.

Las autoridades han reportado incidentes asociados a la caída de ramas, acumulación de agua en vías principales y demoras en el tráfico.

El tiempo ha obligado a los ciudadanos a reforzar las medidas de abrigo y adaptar sus rutinas diarias, una situación que se mantendrá hasta que termine completamente el ciclo lluvioso.

El contexto nacional de variabilidad es clave para entender el contraste entre ciudades en período de lluvias. Aunque Bogotá registra menos precipitaciones anuales que la mayoría de capitales regionales, puede atravesar episodios intensos como el actual, donde los promedios se alteran por razones estacionales y fenómenos climáticos globales.

Un diciembre inusualmente frío y
Un diciembre inusualmente frío y húmedo afecta a Bogotá; de acuerdo con un meteorólogo, la ciudad vive la transición entre temporadas y experimenta lluvias superiores a lo normal por causas climáticas específicas - crédito Idiger

Por ahora, autoridades distritales mantienen la alerta sobre puntos críticos ante los riesgos de inundaciones y accidentes viales. Exhortan a la población a tomar precauciones, proteger a niños y adultos mayores, y no subestimar los reportes oficiales sobre el clima.

Clima para el festivo de Velitas

El Ideam informó que:

  • El sábado 6 de diciembre se prevé aumento de lluvias en el oriente de la región Caribe y en sectores del sur de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el occidente de Caquetá y Putumayo.
  • El domingo 7 se esperan lluvias dispersas en la región Andina, con tormentas en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Amazonas y Meta.
  • Para el lunes 8 de diciembre, la mayoría de lluvias continuarán en Magdalena, Cesar, Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia y norte de Santander, mientras la Orinoquía y Amazonía tendrán precipitaciones aisladas.

Temas Relacionados

Lluvias en BogotáFrío en BogotáBogotáDiciembreClima en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el ranking de las ciudades más caras y más baratas según el Dane en noviembre de 2025

Las cifras del Dane muestran que el comportamiento de los servicios, la vivienda y los alimentos definió cuáles ciudades se ubicaron entre las más costosas y las más económicas del país

Este es el ranking de

Mujer rompió el protocolo en pleno evento presidencial para hacer una sentida petición, Petro no respondió: “Somos madres cabezas de hogar”

El mandatario colombiano optó por continuar su discurso, destacando los avances en materia de educación y salud en el territorio huilense

Mujer rompió el protocolo en

Partido Liberal negó aval a Carlos Quintero para las elecciones al Congreso en 2026: “Saben de dónde vinieron las presiones”

El representante a la Cámara rechazó la decisión y aseguró que una persona en específico pidió que lo “borraran del camino”

Partido Liberal negó aval a

Así se calcula la prima de fin de año para empleadas domésticas que trabajan por días

El cálculo y pago de la prima de fin de año para trabajadoras domésticas que laboran por días sigue criterios estrictos y no depende de la existencia de un contrato escrito, según explicó el abogado laboralista José Andrés Ruge Palacios en entrevista con Infobae Colombia

Así se calcula la prima

Juan Manuel Santos fue invitado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El Instituto Nobel extendió una invitación formal al expresidente colombiano para ofrecer el discurso central y participar en un panel del Foro del Premio Nobel de la Paz, organizado en medio de la entrega del galardón

Juan Manuel Santos fue invitado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

La Liendra compartió la situación que le tocó vivir como en los viejos tiempos tras sufrir percance en su tierra natal

Yina Calderón opinó y dio consejo a Blessd por supuesto gusto hacia las mujeres trans: “Seguro se dio dos traguitos y toma”

Yeison Jiménez regresa a El Campín, nueva cita en Bogotá tras su lleno total y miles de fanáticos en espera

Deportes

Compañero de Davinson Sánchez en

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026