Fernando Solórzano reveló cuál es la situación que no le permite entrar a participar en ‘Masterchef Celebrity’

El reconocido actor colombiano confesó qué es lo que todavía no lo deja estar listo para enfrentarse a los retos culinarios del famoso ‘reality’ y contó lo que prefiere hacer antes de aceptar el desafío

El actor Fernando Solórzano, más conocido en el mundo del entretenimiento como El Flaco Solórzano, ha sido invitado en varias ocasiones a participar en MasterChef Celebrity, pero hasta ahora ha decidido rechazar la propuesta debido a sus dudas sobre sus habilidades culinarias.

Aunque no descarta sumarse en el futuro, Solórzano ha manifestado que antes de aceptar el reto quiere prepararse adecuadamente, considerando que el nivel de exigencia en el programa es cada vez mayor.

Esta decisión se produce en un momento en el que el actor, de sesenta y dos años, se encuentra explorando nuevos proyectos profesionales, tanto en el teatro como en la televisión y el cine, donde planea desempeñarse como productor y escritor, según comentó en entrevista con Buen día, Colombia.

En la etapa más reciente de su carrera, Solórzano ha destacado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde logró ubicarse entre los diez finalistas.

El reality, que finalmente fue ganado por Altafulla, permitió que el actor caleño se consolidara como una figura analítica y consejera dentro de la competencia, muchas personas empezaron a seguirlo en sus redes sociales, según él mismo ha comentado, porque les gustó la forma de ser que demostró tener cuando estaba la casa estudio.

Durante su paso por el programa, Solórzano creó diversas secciones y se ganó la confianza de sus compañeros, aunque también protagonizó algunos desacuerdos, especialmente con Yina Calderón.

En la fase final, asumió el rol de jefe de campaña de uno de los finalistas, Melissa Gate específicamente porque la considera su amiga y le gustó el personaje que desenvolvió en el programa, demostrando su capacidad para proyectar y apoyar a otros participantes.

Sobre la posibilidad de ingresar a MasterChef Celebrity, Solórzano explicó en el matutino que la principal razón de su reticencia es la diferencia entre las habilidades requeridas en los distintos realities.

Me han invitado varias veces, pero a ese (MasterChef) sí me da miedo. En La casa de los famosos la habilidad era mi personalidad, acá la habilidad es la cocina. No es que sea un ñoño, pero no soy tan habilidoso”.

El actor añadió que le preocupa no contar con las habilidades necesarias para dar la talla en una competencia de cocina tan rigurosa.

Me da vaina no tener las condiciones. Yo le he dicho a Rausch) que voy, pero me entreno porque cada vez el nivel es más alto en MasterChef. Yo me puedo hacer mi carne, pero que me pongan a hacer un flan, a hacer un postre; no he hecho un postre en mi vida. Me voy a entrenar a ver…”, reveló El Flaco.

A pesar de sus reservas, Solórzano no descarta la posibilidad de aceptar el desafío culinario en el futuro, siempre y cuando logre prepararse adecuadamente, posiblemente con la ayuda de Jorge Rausch, con quien ha fortalecido una amistad a raíz de su colaboración en el pódcast.

En relación con su futuro inmediato, el actor ha demostrado su respaldo a su pareja, Lorena Altamirano, la cual va a entrar a participar en la tercera edición de La casa de los famosos Colombia y espera que ella logre un desempeño destacado, como el que él mismo alcanzó.

En entrevista con Infobae Colombia, el actor indicó que “le parece un buen experimento el hecho de que su pareja ingrese a La casa de los famosos Colombia, pero que le parece un reto fuerte y bacano”, en el cual espera acompañarla y apoyarla.

Mientras tanto, Solórzano se encuentra enfocado en llevar al teatro un pódcast que creó junto al chef Jorge Rausch, titulado Andropausicos, en el que ambos abordan temas relacionados con los hombres maduros y los desafíos que enfrentan en distintas etapas de la vida.

