Falleció la mamá del actor Mario Cimarro, tenía una enfermedad degenerativa: así le rindió homenaje en sus redes sociales

El protagonista de telenovelas recordó el legado educativo y humano de su madre, agradeciendo su paciencia y enseñanzas, y enfatizando cómo sus valores influyeron en su vida

Mario Cimarro anunció por en
Mario Cimarro anunció por en Instagram la muerte de su mamá - crédito @mariocimarro/Instagram

Mario Cimarro, conocido por su memorable papel en la exitosa telenovela colombiana Pasión de gavilanes, compartió un mensaje profundamente emotivo tras el fallecimiento de su madre María Paz el lunes 1 de diciembre de 2025, que enfrentaba desde hace años el deterioro progresivo de su salud causado por el Alzheimer.

La noticia, llegó desde La Habana, Cuba, donde el actor explicó a sus seguidores que llevaba semanas dedicadas exclusivamente a acompañar a su madre, viviendo sus últimos días al lado de su círculo más estrecho.

A través de sus redes sociales, el artista escribió: “Con el corazón hecho pedazos les comparto. Han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras para detenerme, para poder escribir. Desde el lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote.”

En palabras de Cimarro, su madre partió “bien acompañada”, subrayando el afecto recibido de la familia y el apoyo espiritual.

Con emotivo mensaje, Mario Cimarro
Con emotivo mensaje, Mario Cimarro comunicó la muerte de su mamá en redes sociales - crédito @mariocimarro/Instagram

En su extensa comunicación sobre el duelo, el actor de 54 años reveló su deseo de mantener viva la memoria de su madre: “Deseo honrarla con la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”.

Recordó el papel fundamental de María Paz como educadora: “Fue la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crió y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia.”

Cimarro recalcó el impacto del diagnóstico en la vida familiar: “Luchó como una campeona”, expresó. Admitió que la noticia de la enfermedad sorprendió a todos, pues no existían registros previos de Alzheimer en el círculo familiar.

En una entrevista concedida a la periodista María Celeste Arrarás en 2021, Cimarro explicó: “Esto nos tomó por sorpresa a todos. Venimos de una familia de gente como mi abuelo que duró más de 100 años y no existe récord en ningún miembro de la familia que haya padecido de Alzheimer, entonces esto nos tomó por sorpresa y nos desestabilizó muchísimo a todos”.

El actor compartió detalles sobre el carácter y legado de su madre, sosteniendo que ella supo guiarlo por caminos de resiliencia y fortaleza: “Con esa sabiduría que ‘Paz’ nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero”. Más allá del sufrimiento, manifestó la importancia de recordar y celebrar la vida de su madre a través de valores que ella supo transmitirle y dejar como legado a la familia.

Mario Cimarro compartió con sus seguidores varios momentos al lado de su mamá - crédito @mariocimarro/Instagram

En su despedida, Mario Cimarro evocó imágenes de un reencuentro familiar en el recuerdo: “Ya la imagino bailando con papá, el abuelo Gildardo, la mujer de Antonio y Mambito. Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo.”

Las palabras del actor encontraron eco entre colegas y admiradores, quienes respondieron con mensajes de apoyo y solidaridad por la pérdida.

Sale a la luz un terrible accidente que tuvo Mario Cimarro en las grabaciones de la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’

La telenovela Pasión de Gavilanes sigue levantando opiniones, a pesar de que hace ya dos años que se emitió su segunda temporada, 20 años después del estreno de la primera temporada.

Sus protagonistas alcanzaron la fama mundial gracias a ello, como es el caso de Mario Cimarro, Juan Reyes en la ficción, del que se ha conocido un accidente que sufrió durante las grabaciones de la serie.

Mario Cimarro sufrió accidente cuando
Mario Cimarro sufrió accidente cuando grababa la primera temporada de la telenovela Pasión de Gavilanes - crédito Instagram

Ocurrió en la primera temporada, cuando el cubano, que ahora tiene 49 años, sufrió una caída mientras cabalgaba, lo que obligó incluso a cambiar el guion escrito.

A pesar de que el actor era un experto en esto, como señalan sus compañeros de reparto, en especial Danna García, su pareja sentimental en la ficción como Normal Elizondo. Al caer del caballo se fracturó tres vértebras, quedando inconsciente.

Sin embargo, este no fue el único accidente que vivió el cubano, ya que también contrajo hepatitis en aquella primera temporada, además de tener un choque con una moto fracturándose una pierna, lo que hizo que en la serie tuvieran que pensar algo para que el personaje también sufriese esa lesión.

