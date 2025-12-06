Colombia

Expresidente Uribe madrugó a advertir que el Centro Democrático recuperará el sistema de salud: “Cepeda acabará con lo que ya dañó Petro”

Según el exmandatario, “los grandes perjudicados de la destrucción de la salud son 48 millones de colombianos que no pueden comprar pólizas privadas de salud”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez apuntó contra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

En vísperas de la celebración del Día de las Velitas, una fecha tradicional (7 de diciembre) que marca de manera oficial el inicio de la temporada navideña en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez madrugó el sábado 6 de diciembre a advertir por medio de un mensaje en redes que su partido (Centro Democrático) recuperará el sistema de salud.

En la publicación que quedó a las 6:00 a. m. en su cuenta de X, Uribe cuestionó, además de cómo el presidente Gustavo Petro ha destruido (según el mismo exmandatario) lo que había quedado cuando Iván Duque le dio paso a la administración del hoy jefe de Estado.

En su publicación el expresidente Uribe dejó claro que será con uno de sus candidatos de partido, o incluso, con otro precandidato y alianza, la forma de ganar los comicios de 2026.

“Recuperar la salud. Nos comprometemos como partido Centro Democrático, con un gobierno de una de las nuestras o de un aliado a recuperar y mejorar la salud”, inicia el mensaje del exsenador antioqueño.

En la segunda parte de su publicación el expresidente Uribe apuntó a un nombre específico como el rival a vencer, y advirtió: “Cepeda acabará con lo que ya dañó Petro”, refiriéndose al también precandidato y senador Iván Cepeda (coalición del Pacto Histórico).

En consecuencia, y en palabras del dirigente que integrará la lista de su partido que buscará ganar la mayor cantidad de curules en el Senado de la República, “los grandes perjudicados de la destrucción de la salud son 48 millones de colombianos que no pueden comprar pólizas privadas de salud. 4,4 millones que tienen posibilidades económicas han comprado póliza de salud”.

Como complemento a esta última parte de su misiva, Uribe Vélez concluyo: “El resto de compatriotas que no puede hacer esa compra sufre la destrucción de la salud del Petro-Cepedismo”.

