Día de las Velitas 2025 | Colombiana en Argentina explicó por qué las encienden: “No te lo puedes perder”

El Día de las Velitas se celebra cada año en Colombia el 7 de diciembre y marca el comienzo de manera oficial de la temporada navideña y de final de año - crédito @linda_argentinizada/IG | @colectividadcolombianalp/IG

La tradición colombiana del Día de las Velitas se prepara para iluminar Mar del Plata y sus alrededores este domingo 7 de diciembre de 2025, gracias a la iniciativa de Linda Karina Buitrago, una joven colombiana residente en Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, Buitrago compartió un video explicativo sobre el sentido y los detalles de esta festividad en Colombia, y que marca el inicio de la temporada de Navidad y Año Nuevo para la comunidad colombiana y ha despertado interés entre los residentes locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, Buitrago profundizó en el valor simbólico de la jornada:

“Tradiciones colombianas que, como argentino, no te puedes perder. El siete de velitas. Y ojo, no es imponer. Cada siete de diciembre, en Colombia, prendemos una velita, ya sea por la prosperidad, ya sea por el dinero, ya sea por el éxito, ya sea por la familia, ya sea por tu novio, ya sea por lo que quieras”, inicia el video que grabó la joven migrante.

Sin embargo, más adelante hizo una aclaración: “La cuestión está en que todas están intencionadas”.

La colombiana señaló por qué se prenden velas en su país de origen cada 7 de diciembre - crédito @linda_argentinizada/IG

De acuerdo con su testimonio, este gesto colectivo representa deseos personales, familiares y comunitarios.

La colombiana en Argentina detalló que existe una creencia extendida entre los participantes del Día de las Velitas: “Dice el dicho que si esa velita tú la prendes y se consume por completo, tu deseo se va a cumplir. Y si alguien llega y te la sopla... Ya no se le va a cumplir nada”.

La joven radicada cerca de Mar del Plata, remarcó la posibilidad de replicar esta tradición lejos del país de origen, y dejó abierta una invitación a la comunidad de colombianos en el país del Cono Sur.

Estas son las actividades gratuitas que se ofrecerán en Mar del Plata el domingo 7 de diciembre de 2025 - tendrá crédito @linda_argentinizada/IG | @colectividadcolombianalp/IG

“Si tú, como yo, no puedes estar en Colombia para celebrar esta hermosa tradición, o eres argentino y te da mucha curiosidad, déjame decirte que La Plata se ilumina este 7 de diciembre a partir de las 17 horas (5:00 p. m.)”, relató Buitrago.

El evento tendrá lugar en las escalinatas de la catedral local, e incluirá “gastronomía típica de los diciembres colombianos, espectáculos en vivo y todo es libre y gratuito”, añadió la connacional.

En ediciones previas, comunidades colombianas asentadas en distintas ciudades de Argentina han celebrado el Día de las Velitas con concentraciones espontáneas, música, gastronomía y la disposición de velas en plazas y espacios públicos, y ha involucrado tanto a ciudadanos colombianos como a personas de otras nacionalidades interesadas en la diversidad cultural.

Decenas de comentarios de connacionales dejaron cuenta de que, a pesar de la distancia, los migrantes colombianos siguen celebrando el Día de las Velitas pese a estar lejos de su país de origen - crédito @linda_argentinizada/IG | @colectividadcolombianalp/IG

Para la ocasión de este año, Linda Karina Buitrago extendió una invitación directa: "Así que no diga que no le avisamos. Nos vemos este domingo”.

De dónde viene la tradición de celebrar el Día de las Velitas

La noche del 7 al 8 de diciembre representa uno de los momentos más emblemáticos del calendario colombiano con la llegada del Día de las Velitas, una festividad profundamente arraigada en la tradición y la religiosidad nacional.

De acuerdo con un informe de Señal Memoria, este evento se celebra de forma masiva en Colombia, en el que familias y comunidades participan en encender velas y faroles de variados colores y formas, transformando calles y hogares en escenarios iluminados.

El origen del Día de las Velitas tiene una relación directa con la proclamación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El 8 de diciembre de 1854 el papa Pío IX emitió la bula papal Ineffabilis Deus, que declaró como doctrina oficial de la Iglesia católica la creencia de que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción.

Esta fecha es de celebración y unión entre familias y vecinos, que se unen alrededor de las velas para pedir varios deseos, y cuyo origen es religioso - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa

La noticia impulsó al pueblo católico a expresar su alegría con un festejo que, con el tiempo, daría lugar a la fiesta conocida como Día de las Velitas.

Durante esta celebración, familias y vecinos en Colombia encienden velas y faroles —muchos elaborados con papel o cartón— buscando resguardar la llama frente al viento para permitir que las velas se consuman por completo.