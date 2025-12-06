“Corrupto, lagarto de quinta”: Claudia López se desligó por completo de Roy Barreras y arremetió contra él

Claudia López aseguró que no respalda al precandidato Roy Barreras - crédito Senado

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López reveló cuál es su posición de cara a la contienda electoral, teniendo en cuenta los aspirantes a la Presidencia a los que se enfrenta.

En conversación con La Silla Vacía, la exmandataria local, que ha sido catalogada como una política “camaleónica” a quien es difícil ubicar en alguna corriente ideológica específica, aseguró que es falso afirmar que es afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, en las elecciones de 2026 está jugando desde una posición opositora.

Aseguró que las críticas en su contra al respecto no están fundamentadas adecuadamente, pese a que en las elecciones de 2022 votó en segunda vuelta por Petro, que para entonces se enfrentaba al ingeniero y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, que falleció en 2024 tras una larga lucha contra el cáncer.

Claudia López aseguró que está en contra del petrismo, aunque votó por Gustavo Petro en las elecciones de 2022 - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“La joda de: ‘Ay, voté por Petro y se le enroscó a Petro’. Yo nunca he estado en eso. Yo nunca he sido del Pacto Histórico, nunca he sido de un pacto de izquierda, nunca. Al único partido que yo había pertenecido era al Verde”, señaló la precandidata presidencial al medio de comunicación citado.

Según precisó, su voto a favor del primer mandatario, al que ha cuestionado y criticado en varias oportunidades durante su administración, obedeció a que entonces no hallaba otra mejor opción. “Yo voté a cambio de nada en segunda vuelta. No hemos estado juntos en nada”, indicó. Además, aclaró que el “petrismo” ha actuado como su oposición en múltiples ocasiones, por lo que no considera que sea una política que respalda a la izquierda, específicamente, a la que representa el jefe de Estado.

La crítica de López a Roy Barreras

Dejando de lado al Pacto Histórico y los aspirantes que respaldan al partido, se refirió a otro precandidato al que debe hacer frente en el proceso electoral: el exsenador Roy Barreras, que respalda al primer mandatario.

Claudia López aseguró que Roy Barreras puede ser una persona "querida", pero corrupta - crédito Roy Barreras/Facebook

López fue tajante al decir que no haría ninguna alianza con el excongresista. Afirmó, sin suministrar pruebas ni explicaciones, que el precandidato presidencial ha incurrido en actos de corrupción.

“Olvídate, yo qué me voy a meter con Roy, que es un corrupto, lagarto de quinta, olvídate. Puede ser querido, pero es un corrupto”, aseveró.

Tras ser cuestionada por sus afirmaciones, recalcó que Barreras sería “bastante” corrupto. Sin embargo, evitó ahondar en el tema y explicar las razones por las que considera que el exsenador podría ser catalogado de esa manera.

La exalcaldesa no ha sido precisamente distante del aspirante a la Presidencia. En 2022, Roy Barreras la respaldó con su propuesta de avanzar con la construcción del metro de Bogotá, que estuvo envuelta en demoras, opiniones divididas y trabas que impidieron que el proyecto se materializara años atrás.

Roy Barreras respaldó a Claudia López en su idea de continuar con la construcción del metro de Bogotá - crédito Europa Press

“Nosotros (con Claudia López) creemos que el metro hay que hacerlo ya, de la mejor manera posible, sin nada que lo dilate, y sin sobrecostos. Es una buena idea para la ciudad, el debate sobre el Metro quedará abierto, ¡Le apuesto al Metro ya!”, señaló Barreras, que para entonces fungía como presidente del Congreso.

No obstante, en 2021 hizo críticas a la exmandataria local, enfocándose en su administración. Afirmó desde ese momento que la exalcaldesa estaba centrándose en las elecciones presidenciales de 2026 y no precisamente en su labor como alcaldesa.

“Claudia, en mi opinión, es una mujer honesta, valiente, preparada, creo que puede hacer un buen gobierno en Bogotá y así lo deseamos (…) Pero en lugar de gobernar, al estar haciendo sindicaciones y estar ejerciendo posiciones políticas, tiene algo en mente. Yo creo que tiene en mente 2026, que Claudia –en últimas– con esas declaraciones erráticas, lo que pretende es descalificar a todo aquel que pueda ser su competidor en 2026″, dijo Barreras en conversación con Semana.