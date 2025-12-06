Colombia

Cayó red criminal distribuidora de drogas en una universidad de Bucaramanga: tenían estupefacientes clasificados en formas, olores y sabores

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional revelaron que la estructura criminal operaba con roles definidos

Cayó red criminal distribuidora de
Cayó red criminal distribuidora de drogas en una universidad de Bucaramanga - crédito Policía Bucaramanga

La desarticulación de la organización criminal Los de la U en Bucaramanga, Santander, dejó al descubierto un sofisticado esquema de distribución de drogas dirigido principalmente a jóvenes universitarios. Las autoridades incautaron 52 kilogramos de marihuana, más de $44.000.000 en efectivo, un arma de fuego y municiones, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado de la operación, ocho de los catorce detenidos permanecerán en prisión preventiva, mientras que los otros seis cumplirán detención domiciliaria bajo vigilancia judicial, por decisión de un juez de control de garantías.

Las investigaciones de la Fiscalía
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional revelaron que la estructura criminal operaba con roles definidos - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

Según el reporte, en total se adelantaron once allanamientos en distintos puntos de Bucaramanga con un registro de 14 personas capturadas presuntamente vinculadas con la banda e identificadas como Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez.

Así como Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel. Durante los operativos, uno de los inmuebles inspeccionados funcionaba como laboratorio artesanal para el secado, modificación y almacenamiento de marihuana, donde los detenidos alteraban las sustancias ilícitas.

Los sindicados fueron capturados en
Los sindicados fueron capturados en flagrancia- crédito @PoliciaBmanga/X

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional revelaron que la estructura criminal operaba con roles definidos: obtenían drogas, modificaban su composición y las distribuían en empaques llamativos para captar la atención de estudiantes y otras personas que frecuentaban la zona universitaria. Entre las prácticas detectadas, la banda adulteraba la marihuana para modificar su apariencia, aroma y sabor, ofreciendo variantes frutales como fresa, mango, sandía y arándanos.

Además de lo anterior, la organización distribuía cocaína, bazuco y éxtasis, implementando estrategias de mercadeo orientadas a los jóvenes del entorno universitario. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Capturan a mujer en Bucaramanga por fabricación de estupefacientes

La capturada y los elementos
La capturada y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

En medio de la estrategia institucional “Yo Creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, la Policía Nacional, por medio del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional (SEPRO), logró la captura en flagrancia de una mujer identificada como Beatriz del Carmen Peraza, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el centro de Bucaramanga.

La captura se materializó mientras los uniformados adelantaban labores propias de la especialidad en la calle 18 con carrera 44, barrio Centro del municipio. Durante estos controles preventivos fue requerida la ciudadana mencionada, a quien, en el procedimiento de registro, se le hallaron ocultas dentro de un par de chancletas seis bolsas plásticas transparentes que contenían diferentes tipos de sustancias ilícitas.

Entre los elementos incautados se encontraron dos bolsas con sustancia pulverulenta derivada de la base de cocaína, dos bolsas con sustancia vegetal tipo marihuana y dos bolsas con una sustancia pulverulenta de color rosado, correspondiente a la droga sintética conocida como “tusi”.

La capturada y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarla ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.

“Seguiremos actuando con total determinación para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger cada rincón de nuestra ciudad. Nuestro compromiso es garantizar una Bucaramanga segura para todos”, afirmó el Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El uniformado también pidió a la comunidad denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana y reafirmó el compromiso de la institución para mantener seguros los entornos turísticos y espacios públicos.

