Capturan a policía que estaría involucrado en intento de hurto a joyería y balacera en Bucaramanga en la que murió el intendente Fredy Leal

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó en rueda de prensa la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025 que el subintendente Richard José Sierra Bravo fue dejado a disposición de la justicia como presunto implicado en el asalto a una joyería ocurrido el 29 de noviembre en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa.

En este hecho, y como parte de la oportuna reacción de las autoridades fue asesinado el intendente Fredy Leal, que se enfrentó a tiros a la banda de ladrones.

El anuncio fue realizado por parte del general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que detalló las acciones legales adelantadas contra el funcionario policial y sostuvo que la institución no permitirá conductas ajenas a la transparencia y el honor institucional.

“A raíz de los hechos ocurridos el día 29 de noviembre en el centro comercial Cabecera, cuarta etapa, nuestra Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con el Juzgado Octavo Penal del municipio de Bucaramanga y la Fiscalía Tercera Especializada, estructura de apoyo, se emitió orden de captura en contra del subintendente Richard José Sierra Bravo”, inició el alto oficial.

El alto oficial informó que la orden judicial comprende delitos como homicidio agravado en calidad de tentativa, cohecho propio, hurto calificado y agravado, y falsificación, tráfico y porte de armas de fuego.

La investigación, conducida en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación permitió recolectar pruebas que vinculan al uniformado con el grupo de asaltantes que irrumpió el pasado 29 de noviembre en la joyería del centro comercial, ubicado en el sector occidental de Bucaramanga.

El intento de hurto y balacera en una joyería que se presentó en Bucaramanga: el crimen del oficial

Durante el frustrado atraco se registró un intercambio de disparos en el que resultó herido de gravedad el intendente Fredy Leal, que murió poco después mientras recibía atención médica.

El asalto provocó la movilización de patrullas en la zona, y generó pánico entre los visitantes del establecimiento (debido a que los hechos se presentaron una tarde de sábado, en una de las franjas horarias con mayor número de visitantes), todo por cuenta de las pesquisas exhaustivas que se iniciaron para determinar la identidad de los responsables.

En su intervención ante los medios, el general Quintero hizo hincapié en la política de “cero tolerancia” a la corrupción y en la prioridad institucional que representa la transparencia interna.

“Esto lo desarrollamos en toda esa política integral de transparencia policial y cero tolerancia a la corrupción. Y podemos mandar un mensaje el día de hoy que la policía es implacable con esos sujetos que se salen de los lineamientos de transparencia, de integridad y de honor policial”, añadió el alto oficial en las declaraciones que ofreció a medios.

Qué se sabe del uniformado detenido: el subintendente Richard José Sierra Bravo

El general agregó que Richard José Sierra Bravo llevaba aproximadamente tres meses incorporado a la zona metropolitana de Bucaramanga, tras haber llegado trasladado desde otra unidad.

“Ese señor (...) no lleva mucho tiempo acá”, dijo el alto oficial, mientras avanza la investigación busca esclarecer si existen posibles conexiones previas o interacciones del uniformado con estructuras delictivas dentro o fuera de la jurisdicción.

“Estamos avanzando para lograr con la captura del resto de delincuentes que participaron en estos hechos”, cerró el general Quintero en la rueda de prensa.

Por último se confirmó que el proceso penal sobre el subintendente Sierra sigue bajo reserva, respetando el curso de la investigación judicial.

La imagen que dejó el homenaje al intendente Fredy Leal: su perro no se despegó del féretro

La imagen de un perro pastor belga recostado junto al féretro del intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, conmovió a familiares, compañeros y ciudadanos durante las honras fúnebres realizadas el 1 de diciembre en Bucaramanga.

El oficial, de 39 años, fue despedido tras caer en cumplimiento del deber durante un asalto frustrado a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa.

La ceremonia se llevó a cabo en la capilla La Resurrección del Cementerio Las Colinas, donde la escena protagonizada por el perro de Leal Briceño captó la atención de los presentes y de los usuarios en redes sociales, luego de que se hiciera viral la imagen que compartió una de las uniformadas que acompañó las honras fúnebres en la capital del departamento de Santander.

El canino fue descrito por familiares y colegas como el “amigo fiel” del intendente, el animal no se separó del féretro en ningún momento, ni siquiera antes de que diera inicio la ceremonia oficial encabezada por la Policía Nacional.

Los asistentes destacaron que el lazo entre el oficial y su perro superaba el vínculo convencional entre mascota y amo, constituyéndose en una verdadera compañía cotidiana y un soporte afectivo.

Las imágenes y videos del pastor belga acompañando el féretro circularon ampliamente, inspirando frases como “nunca estuvo solo en su última guardia”, según consignó el diario Vanguardia de Santander en un informe especial sobre el homenaje.

Durante la ceremonia, decenas de uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, autoridades y ciudadanos se congregaron para rendir tributo.

Entre los momentos más solemnes, se realizó una calle de honor, la banda musical de la institución interpretó piezas de despedida y los grupos tácticos Coes y Gatre reforzaron la presencia institucional en reconocimiento del servicio y entrega del policía caído.

El homenaje incluyó el llamado a lista dirigido por un superior, en el que la ausencia del intendente fue simbolizada en palabras de uno de sus compañeros: “Permiso para hablar, mi coronel. El comando Leal no se encuentra; subió a los cielos a reagruparse, para formar parte de la guardia celestial”.

La familia de Leal Briceño recibió el acompañamiento de la institución. La esposa y su hijo de once años contaron con el apoyo y las condolencias públicas de parte de los altos mandos policiales, incluida una declaración del brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

“Mi abrazo de solidaridad y respeto para la familia de nuestro héroe, quien entregó su vida sirviendo a la Patria. Su compromiso y valentía permanecerán siempre en nuestra memoria. Que Dios conceda fortaleza y paz a sus seres queridos”, dijo el oficial.

Fredy Francisco Leal Briceño dedicó más de veinte años al servicio policial, con gran parte de su carrera en unidades especializadas como la Dijín y los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes).

Desde hace cinco años se desempeñaba como investigador judicial en la Sijín de Bucaramanga, acumulando más de sesenta cursos y certificaciones en investigación criminal, técnicas tácticas y derechos humanos, muchos de ellos realizados en el exterior.

A lo largo de su carrera recibió más de veinte condecoraciones por valía y compromiso en operaciones contra estructuras criminales.