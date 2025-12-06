Capturados cuatro presuntos miembros del grupo Caicedo, por extorsión en el centro de Medellín

La Policía de Medellín capturó a cuatro presuntos miembros del grupo delincuencial Caicedo por extorsión a comerciantes del centro - crédito Policía Medellín

Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Caicedo fueron capturados en Medellín por su responsabilidad en la extorsión sistemática a comerciantes del centro de la ciudad, según informó la Policía Metropolitana.

El despliegue policial se centró en el corazón del centro de la ciudad, específicamente en los sectores de Maturín, Cisneros, San Antonio y La Alhambra. La investigación, que tomó 22 días e incluyó seguimiento constante y análisis de grabaciones de videovigilancia, permitió ubicar y detener a los presuntos extorsionistas que se dedicaban a intimidar a comerciantes formales e informales.

Entre los capturados figura alias El Guajiro, identificado como cabecilla del grupo y originario de La Guajira, quien operaba junto a un ciudadano venezolano y dos colombianos en sectores como Maturín, Cisneros, San Antonio y La Alhambra.

El Brigadier General William Castaño Ramos explicó: “Del Plan Navidad, una Navidad con propósito, queremos anunciar el primer resultado operacional importante en el marco de esta estrategia. Precisamente tiene que ver con la captura de cuatro sujetos que se dedicaban a extorsionar a comerciantes formales, pero también informales”.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados por concierto para delinquir, extorsión y lesiones personales - crédito Policía

De igual manera, el oficial detalló que “estas personas se encargaban de cobrar entre 20.000 y 42.000 pesos semanales para permitirles la ubicación en algunos puntos de la ciudad, especialmente los que acabo de nombrar”.

Las quejas por extorsión son una constante entre comerciantes del centro, una situación que para las autoridades demanda respuestas urgentes especialmente en esta época del año.

“Sabemos que todos los años es una queja reiterativa de los comerciantes, especialmente en el centro, por el cobro de extorsiones de algunos sujetos para permitir la ubicación de personas en ciertos sectores de la ciudad”, relató el oficial.

Las capturas se materializaron tras una orden judicial y fueron posibles gracias al trabajo coordinado del Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos enfrentan cargos de concierto para delinquir, extorsión y lesiones personales, “fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir, por extorsión, pero también por lesiones personales”, precisó el alto oficial.

Los detenidos, entre ellos alias El Guajiro, exigían pagos semanales de hasta cuarenta y cinco mil pesos a comerciantes formales e informales - crédito Policía Medellín

Finalmente, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural a los cuatro procesados. El brigadier insistió: “Podemos indicar que sacamos de circulación a estos sujetos que estaban amedrantando a la comunidad y que lo venían haciendo desde hace varios días”.

Desmantelan call center criminal en cárcel de Medellín: esto se sabe

La reciente operación judicial en la cárcel Bellavista de Medellín reveló que un grupo de internos mantenía una red clandestina dedicada a la extorsión telefónica, aprovechando la cercanía de la temporada decembrina para incrementar sus actividades ilícitas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que, tras varios meses de tareas de inteligencia, se logró identificar y vigilar el funcionamiento constante de este call center ilegal dentro del patio dos del centro penitenciario.

Más de setecientos reclusos compartían el patio dos, desde donde se coordinaban llamadas intimidatorias para exigir dinero a las víctimas - crédito Policía Valle de Aburrá

El seguimiento minucioso permitió a las autoridades establecer que los reclusos realizaban llamadas amenazantes a distintas víctimas, con el fin de exigirles transferencias de dinero bajo presión.

Los investigadores constataron que la estructura operaba de forma continua y había ajustado sus métodos para sacar provecho de las fechas en que las personas reciben pagos extraordinarios, como primas y bonificaciones navideñas.

Durante el operativo de intervención, la policía decomisó una significativa cantidad de elementos vinculados a estas prácticas ilícitas: 50 teléfonos celulares, 20 cargadores, dos módems de internet, más de 100 gramos de estupefacientes y 20 armas cortopunzantes.

Según las autoridades, estos objetos eran fundamentales para la actividad criminal dentro del penal, permitiendo la comunicación con el exterior y facilitando la coordinación de las extorsiones.

Los responsables de la investigación destacaron el carácter sistemático y la peligrosidad del grupo, señalando que el hallazgo evidencia la capacidad de adaptación de los delincuentes al contexto carcelario y su intento de multiplicar el impacto de sus delitos aprovechando períodos de mayor circulación de dinero entre la población.