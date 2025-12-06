Abelardo de la Espriella hace pública carta a Uribe y se aparta de la consulta opositora de marzo: “No puedo someter el mandato ciudadano a una maquinaria política”

Abelardo de la Espriella hizo pública la carta enviada al expresidente Álvaro Uribe en la que rechaza participar en la consulta opositora prevista para marzo de 2026 - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria y aspirante a la Presidencia, hizo pública la carta que le envió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que anunció su decisión de no participar en la consulta opositora prevista para marzo de 2026.

En el documento, el dirigente expone las razones por las que se aparta de ese mecanismo, al considerar que no refleja el mandato popular que, según afirma, respalda su aspiración.

En la misiva, De la Espriella sostiene que su movimiento no surge de estructuras políticas tradicionales, sino del respaldo directo de la ciudadanía, representado en más de 4,8 millones de firmas recolectadas en todo el país.

Para el aspirante, aceptar una consulta implicaría diluir esa manifestación de apoyo popular al ponerla al mismo nivel de proyectos políticos sustentados en maquinarias partidistas.

A su juicio, su candidatura responde a un fenómeno ciudadano que no debería someterse a los mecanismos clásicos de la política.

Uno de los argumentos centrales de su rechazo es el costo fiscal que implicaría la consulta. De la Espriella advirtió que se trataría de un gasto público innecesario en medio de las actuales dificultades económicas que atraviesa el país.

En su carta recordó, además, que en el pasado fue crítico de este tipo de procesos cuando fueron impulsados por sectores de izquierda, por lo que, según indicó, mantener la coherencia con sus posturas le exige hoy rechazar ese mecanismo.

El líder de Defensores de la Patria también se refirió a la propuesta que él mismo hizo para definir un candidato único de la oposición mediante una gran encuesta nacional el próximo 10 de diciembre.

Según explicó, esa iniciativa fue descartada por otros actores políticos. Incluso denunció que su nombre habría sido vetado de manera anticipada para participar en la consulta de marzo, lo que, desde su punto de vista, demuestra que no existen garantías de igualdad. “Aún hoy, aquellos que propugnan por una consulta han vetado mi nombre para participar en ella, excluyéndome de antemano”, afirmó.

Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y aspirante presidencial, sostiene que su candidatura se debe al respaldo directo de millones de ciudadanos - crédito Luisa González/Reuters

En su mensaje, De la Espriella insistió en que la unidad de la oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro es una urgencia nacional. Sin embargo, señaló que esa unidad no puede construirse sobre procesos que, en su concepto, resultan lentos y fragmentarios.

A su juicio, una consulta podría profundizar las divisiones internas entre los sectores opositores, en lugar de fortalecerlos frente al oficialismo. Por ello, reiteró que los mecanismos ágiles, como las encuestas, serían una alternativa más rápida y transparente.

El aspirante presidencial también dejó claro que, si no se logra un acuerdo amplio para escoger un solo candidato de la oposición, está dispuesto a ir directamente a la primera vuelta presidencial.

Para De la Espriella, someterse a una consulta podría significar “perder un tiempo valioso en procesos que podrían fragmentarnos aún más”, mientras el candidato del oficialismo avanza sin mayores obstáculos en su campaña hacia 2026.

Otro de los puntos más fuertes de la carta tiene que ver con su postura frente a los adversarios políticos. De la Espriella aseguró que, pese a no haber atacado a otros aspirantes de la oposición y a haber hecho llamados insistentes a la unidad, su único resultado ha sido el rechazo y el veto.

En su carta, De la Espriella señaló al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda como sus principales adversarios políticos de cara a las elecciones de 2026 - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

En ese contexto, afirmó que no reconoce más enemigos políticos que al presidente Gustavo Petro, al senador Iván Cepeda y a quienes considera sus aliados, marcando así una línea directa de confrontación con el actual Gobierno.

En ese mismo sentido, el líder de Defensores de la Patria advirtió sobre el riesgo de que la oposición llegue dividida a la contienda presidencial. Según su análisis, mientras los sectores opositores mantienen disputas internas, el “candidato del régimen” podría consolidarse sin un contrapeso fuerte.

Por eso, extendió una invitación a todos los sectores que no han sido aliados del actual Gobierno para construir un frente común capaz de enfrentar al oficialismo en las urnas.

Aunque su postura significa una diferencia pública frente a una iniciativa impulsada por Álvaro Uribe, De la Espriella fue enfático en expresar su respeto por el expresidente, a quien reconoció como guía y referente político.

Aclaró que esta es la primera vez que discrepa de manera abierta de una reflexión de Uribe y reiteró su disposición a dialogar con él y con los demás actores de la oposición para buscar salidas que permitan la unidad.

Finalmente, el aspirante presidencial se definió como el verdadero outsider de la contienda, ajeno a las élites políticas y económicas tradicionales. En su carta advirtió que un outsider no puede comportarse como un insider sin correr el riesgo de perder su esencia.

En el cierre del mensaje, evocó el ejemplo de Uribe en 2001, cuando, según recordó, decidió oír el clamor ciudadano y lanzarse a la Presidencia por fuera de las estructuras de su partido, como una muestra de que, en momentos decisivos, la voz del pueblo debe estar por encima de cualquier cálculo político.