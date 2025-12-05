Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

La comunicadora social explicó que debió recibir atención médica urgente debido a un fuerte dolor - @vanepulgarin/ Instagram

La modelo y comunicadora social Vanessa Pulgarín Monsalve, quien ostenta el título de Miss Colombia 2025, generó preocupación entre sus seguidores al mostrarse en silla de ruedas a través de sus redes sociales la noche del 4 de diciembre.

A solo 15 días de haber cumplido con la agenda de compromisos tras el certamen de Miss Universo 2025, Pulgarín permanecía fuera del país para descansar y culminar actividades personales, cuando una inesperada situación de salud obligó a buscar atención médica urgente.

Según explicó la propia Pulgarín en sus historias de Instagram y quedó documentado por varios medios, la molestia comenzó con un dolor muy intenso en la columna que fue en aumento durante varias horas.

Durante su estadía en el hospital, los médicos consideraron fundamental realizar diversos exámenes y radiografías para descartar complicaciones mayores y garantizar el tratamiento adecuado. Las imágenes que mostró Pulgarín incluían radiografías de su columna, detalle que generó aún más interrogantes en quienes han seguido de cerca su trayectoria en el modelaje y los medios de comunicación.

La modelo compartió el quebranto de salud que afectó su columna, por lo que apareció en silla de ruedas - crédito @vanepulgarin/ Instagram

“Tengo muchas cosas por contarles. No se asusten, estoy, mucho mejor, todo empezó porque tenía un dolor muy fuerte”, confesó Pulgarín junto a una foto en la que se le ve en silla de ruedas en un centro médico.

Ante la severidad de los síntomas, debió trasladarse a un hospital, donde fue evaluada de inmediato por un equipo de especialistas: “Nunca había estado tantas veces en urgencias. Gracias a Dios nada ha sido grave y he dado con personas muy hermosas. No se preocupen, hoy ya puedo moverme mucho más”, relató la exreina de belleza en una publicación dirigida a tranquilizar a quienes la siguen.

Lo más impactante de las imágenes compartidas por la miss fue la radiografía de su columna, pues la comparó con una columna con postura normal en donde se puede ver la gran diferencia en la postura, siendo esto lo que le ocasionaba dolor. “La foto que subí fue hace 2 días, por eso le digo que no se preocupen, ya puedo caminar mucho más”, aclaró.

Las radiografías de Pulgarín alertaron a sus seguidores por el estado de su columna - crédito @vanepulgarin/ Instagram

Pulgarín aprovechó la oportunidad para actualizar a sus fans con un mensaje positivo y un anuncio importante: “Les tengo muy buenas noticias: llego a Medellín el 5 de diciembre a las 8 p.m., los amo”. De esta manera, confirmaba que ya se encontraba mejor y que su regreso a Colombia sería pronto, tras recibir la atención necesaria y confirmar que ninguna complicación mayor ponía en riesgo su salud.

El episodio marcó un momento de alta exposición personal para la modelo, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas y recalcó la importancia de prestar atención a cualquier señal de alerta en el organismo. “Tenía un dolor muy fuerte”, reiteró Pulgarín al explicar el contexto de su hospitalización, aunque aclaró que la evolución después del incidente ha sido favorable y que retoma poco a poco su movilidad.

La rápida recuperación de Vanessa Pulgarín ha permitido disipar la preocupación inicial tanto en el entorno mediático como entre sus seguidores, quienes continúan atentos a sus actualizaciones en redes sociales y aguardan su arribo a Medellín tras uno de los momentos más complejos a nivel de salud en su carrera reciente.

Vanessa Pulgarín explicó por qué usó traje de baño enterizo en Miss Universe

La participación de Vanessa Pulgarín en el Miss Universe 2025 captó la atención de seguidores y generó debate en redes sociales después de que la representante de Colombia desfilara en la etapa de traje de baño usando un enterizo en lugar del habitual bikini de dos piezas.

Frente a la ola de comentarios y especulaciones surgidas, Pulgarín optó por explicar, en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, cómo las circunstancias la llevaron a tomar esa decisión en pleno backstage.

El apuro de Vanessa Pulgarín: así terminó usando un enterizo en la competencia preliminar de Miss Universe - crédito @missuniversooo8/tiktok

Según relató, el proceso detrás de la pasarela se vive con mucha tensión y los detalles de vestuario son conocidos por las candidatas solo hasta el último momento. “Ninguna de las candidatas sabía cuál traje de baño le correspondería usar en la gala del top 30 ni tampoco los organizadores; es un tema que se conoce casi a último minuto”, aclaró Pulgarín.

Explicó que al recibir su bikini de dos piezas color vino tinto, notó que la prenda le quedaba demasiado grande de un lado y muy ajustada de otro, lo que hacía imposible usarla con seguridad en el escenario.