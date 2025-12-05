Petro sigue defendiendo la polémica compra de aviones Gripen de críticas por presuntas irregularidades: “Se entregó toda la documentación”

El contrato para la adquisición de 17 aeronaves es por más de 16 billones de pesos - crédito Saab/Presidencia

El acuerdo para la adquisición de aviones de combate Gripen por más de $17 billones puso bajo la lupa de la Contraloría General de la República el proceso de compra más costoso en la historia del país. La magnitud de la operación, sumada a los cuestionamientos sobre su transparencia y justificación, llevó a que el organismo de control fiscal, encabezado por Carlos Hernán Rodríguez, exija respuestas detalladas al Ministerio de Defensa sobre cada aspecto del contrato, según se desprende de la reunión sostenida con el ministro Pedro Sánchez.

El contralor Rodríguez enfatizó que, si se identifican elementos que lo ameriten, la Contraloría ejercerá su función de advertencia. Explicó que esta facultad permite un control preventivo y concomitante, sin limitar la posibilidad de realizar un control posterior y selectivo en caso de que se detecte un posible detrimento patrimonial. El funcionario subrayó: “Si hay las condiciones para realizar algún tipo de función de advertencia, la Contraloría lo va a hacer”.

El ente de control solicitó información exhaustiva sobre el proceso que llevó a la selección de los aviones suecos. Entre los requerimientos figuran el estudio operacional que justificó la elección de los Gripen, la copia discriminada de los ítems que componen el valor total del contrato —incluyendo estudios previos, aeronaves, armamento, simuladores, soporte logístico, repuestos, formación e infraestructura—, así como los análisis comparativos frente a las ofertas de otros países. Rodríguez también pidió los documentos que sustentan la definición del precio, considerando factores como potencia, alcance y validación en combate.

Durante la reunión, el contralor reconoció la necesidad de la compra, pero aseguró que la información recibida será tratada con estricta confidencialidad por ser un asunto de seguridad nacional. No obstante, la Contraloría mantiene abiertos varios interrogantes que el Ministerio de Defensa deberá responder: ¿Cuántas propuestas finales se recibieron y por qué valores? ¿Se consideraron ofertas de otros proveedores de caza-combate de gobiernos anteriores? ¿Quiénes obtuvieron los mejores puntajes en las evaluaciones previas de la Fuerza Aeroespacial? ¿Bajo qué modalidad se realizó la contratación?

El organismo también busca esclarecer si la negociación se efectuó bajo un esquema de Gobierno a Gobierno o mediante contratación directa con una persona jurídica de derecho privado, y cuáles fueron los fundamentos para ello.

La defensa de Petro a la compra de los aviones gripen

Las indagaciones del organismo de control generaron críticas en varios sectores, por lo que el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para disipar cualquier tipo de duda frente al proceso de compra. Así mismo, aseguró que desde su administración “se le ha abierto toda la documentación a la contraloría sobre el contrato Gripen. Hasta ahora todo marcha bien. La compra de los aviones era necesaria”, escribió Petro en su cuenta de X.

El jefe de Estado se volvió a defender de las críticas en el acto de graduación de oficiales en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca.

“Críticas nos han llovido en las últimas semanas, era de esperarse, me lo habían advertido. Y si uno hace un repaso de flotas que se compran, que no son de origen estadounidense, ese es el común y general situación”, afirmó el mandatario nacional.

Y agregó: Los aviones no se hacen por los estados, se hacen por empresas privadas. Y como casi todas las armas en el mundo, son negocios, business, y, por tanto, tienen diferentes intereses particulares, que no son simplemente nacional, ojalá lo fuera así, tienen qué ver también por la codicia (...) no nos hemos robado un dólar de Gripen, como grita la prensa de la oligarquía todos los días”.