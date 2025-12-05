Colombia

‘Mentor de relaciones’ extranjero se “estrelló” al tratar de conquistar a mujeres en las calles de Medellín: “Es acoso”

El autodenominado experto en relaciones ha causado revuelo al compartir consejos y videos de interacciones no solicitadas, provocando una discusión sobre los límites entre el coqueteo y el acoso callejero

Guardar
El supuesto "mentor de relaciones" desató una ola de comentarios por la forma en que busca conversar con mujeres en la calle - crédito @tinticoparados/X

Un creador de contenido, que sería de origen español y que se autodenomina ‘mentor de relaciones’, ha generado una fuerte polémica en redes sociales tras publicar videos en los que aborda a mujeres en espacios públicos de lo que parece ser Medellín, de acuerdo con el acento de algunas interlocutoras.

Los registros muestran interacciones no solicitadas en las que el hombre intenta entablar conversación por medio de frases que muchos usuarios han calificado como ejemplos de acoso callejero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En los videos, difundidos a través de plataformas digitales, el hombre interrumpe a distintas mujeres desconocidas con comentarios como: “¿Te puedo decir la verdad de mi idea en mi corazón?”, “Es que iba a la lavandería, pero te he visto así toda de azul y he dicho: esa chica se parece como al mar de las Maldivas”, o “Me encanta tu pelo, así rizadito. ¿Mi melena te gusta también?”.

Algunas mujeres evidenciaron su incomodidad
Algunas mujeres evidenciaron su incomodidad por las palabras del desconocido - crédito @tinticoparados/X

Las respuestas de las mujeres, expuestas en el video, reflejaron una aparente incomodidad ante la insistencia del autodenominado experto.

Las grabaciones dividieron opiniones. Un sector de los usuarios en plataformas digitales sostuvo que estas aproximaciones representan una modalidad moderna de acoso, ya que se trata de elogios, preguntas personales o proposiciones hechas sin consentimiento y en un espacio público.

Otros usuarios argumentaron que las mujeres en Colombia suelen ser difíciles de conquistar, mientras que algunos señalaron que los comentarios no eran apropiados para iniciar una conversación.

“Parlarse a una Colombiana siendo extranjero es imposible. Ellas crecieron con la parla Colombiana y no hay hombres que hablen más mierda que un colombiano echando cuento”; “No es porque sea extranjero, es por los comentarios tan estúpidos que hace jajajajajaja así espanta a cualquiera(sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Mientras que otros indicaron: ”Me encanta cuando se ponen a aplicar esos consejos de flirteo gringos y europeos y se dan cuenta de que en este país las mujeres son más agresivas que en el resto del mundo" ; “¿Este acosador, qué pitos?! Que horror. Nadie le pone atención, porque tiene una actitud supersospechosa e invasiva. Esta demente" ; “ Esq haces sentir a las mujeres muy incómodas, el q un desconocido te venga de repente a decir piropos es bastante raro y más de la manera q lo haces (sic)“.

Algunas mujeres fueron precavidas a responder lo "estrictamente necesario" - crédito @tinticoparados/X

En sus redes sociales, el creador de contenido, que se llamaría Pablo González, promueve consejos para quienes enfrentan dificultades al iniciar relaciones o conversaciones afectivas.

Entre sus recomendaciones, sugiere a sus seguidores aproximarse a mujeres solas y relajadas en la vía pública, haciendo comentarios que consideren “ligeros, honestos y juguetones”, como: “Te veo tan cómoda que he pensado que igual estabas guardando ese sitio para mí”.

También alude a señales físicas supuestamente interpretables como interés, sugiriendo que la clave del éxito radica en no romper la tranquilidad de la persona abordada.

La discusión en redes sociales se desarrolla ante el creciente rechazo social hacia los llamados “piropos en la calle” y en un contexto en el que algunos colectivos y organizaciones los identifican como una manifestación de acoso callejero, caracterizada por comentarios o gestos no deseados hacia desconocidos, que pueden generar temor o incomodidad y tener un impacto negativo en las víctimas.

Algunos usurios lo tildaron como
Algunos usurios lo tildaron como un tipo de acoso callejero - crédito Matías Arbotto

Y es que en países como Alemania, el Gobierno estudia penalizar los comentarios sexuales no deseados en espacios públicos para cerrar una laguna legal que actualmente deja sin sanción el acoso verbal.

El Partido Socialdemócrata (SPD) impulsa una propuesta que busca modificar el Código Penal e incluir gestos, silbidos y comentarios obscenos como delitos penales. Según la diputada Sonja Eichwede, el acoso callejero intimida a las víctimas y provoca que muchas mujeres eviten ciertas zonas, considerando que “el lenguaje y el comportamiento son una forma de violencia”.

Temas Relacionados

Mentor de relacionesAcoso callejero Medellín PiroposPiropos callejerosColombia-Noticias

Más Noticias

Conozca alternativas para las personas que cumplen la edad de pensión, pero son despedidos antes de cumplir las semanas

El acceso a la pensión depende del cumplimiento de semanas mínimas de aportes, con diferencias entre el régimen público administrado por Colpensiones y los fondos privados

Conozca alternativas para las personas

Resultados Súper Chontico Noche jueves 4 de diciembre 2025: Sorteo 6380

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

Diez de los mejores improvisadores de rap se enfrentarán en cinco jornadas en diferentes ciudades

Hora y dónde ver FMS

Benedetti respondió a Catherine Juvinao por crítica tras denunciar exclusión de la prepagada: “No espero su solidaridad”

El ministro informó que Sura canceló la póliza que lo cobijaba tanto él como su esposa y sus hijos y que garantizaba la prestación de servicios de salud por medicina prepagada

Benedetti respondió a Catherine Juvinao

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

El integrante de Alpha no dudó en enfrentarse al capitán de Gamma por la forma como se expresó de su compañera

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

‘Desafío Siglo XXI’: emotiva reacción de la mamá de Pedro al saber que le regalaron una moto

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”