Medio internacional afirma que Estados Unidos realizó cuatro bombardeos contra narcolanchas cerca de Buenaventura: una pertenecería al ELN

La revelación de que Estados Unidos ha ejecutado al menos cuatro bombardeos cerca de las costas de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, encendió las alarmas en el país y reactivó el debate internacional sobre la legalidad de la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico y grupos armados en la región.

Según una investigación del medio estadounidense The Washington Post, estos ataques hacen parte de una campaña que, desde septiembre, deja al menos 87 personas muertas.

El diario detalla que, de un total de 19 ataques recientes contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, cuatro se produjeron muy cerca de Colombia, frente a Buenaventura, y otros dos en una franja marítima entre Colombia y Ecuador.

Sin embargo, solo en uno de esos casos existirían indicios concretos de un vínculo directo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que los demás no tendrían aún confirmación sobre su pertenencia a esa guerrilla. Estos bombardeos habrían ocurrido entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre, aunque no se precisan las coordenadas exactas de cada operación.

La información ha generado especial preocupación en Colombia por el señalamiento al ELN, grupo armado con presencia en varias regiones del país y con estructuras activas en zonas de frontera y rutas del narcotráfico en el Pacífico.

Las versiones indican que una de las embarcaciones atacadas estaría al servicio de esta guerrilla, particularmente en corredores marítimos usados para el tráfico de drogas hacia Centroamérica, mientras que las demás lanchas tendrían presuntos vínculos con redes del narcotráfico sin atribución directa a un grupo armado específico.

Además, la investigación menciona que algunas de las embarcaciones atacadas en el Caribe estarían relacionadas con redes criminales transnacionales, entre ellas estructuras asociadas al Tren de Aragua, organización de origen venezolano con presencia en varios países de la región.

La ofensiva estadounidense ha sido defendida públicamente por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien afirmó en su cuenta verificada en X que “estos narco-terroristas han matado a más estadounidenses que al-Qaeda, y serán tratados de la misma manera”.

La Casa Blanca ha sostenido que se trata de acciones en el marco de un “conflicto armado” contra los carteles de la droga, postura respaldada por el presidente Donald Trump.

Así se desarrolló la secuencia de ataques

La campaña militar de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de narcotráfico comenzó el 2 de septiembre con un primer ataque en el mar Caribe, que dejó once personas muertas.

El 15 de septiembre se registró un nuevo bombardeo contra otra lancha sospechosa, y el 19 del mismo mes un tercer ataque en aguas internacionales dejó tres fallecidos, generando los primeros cuestionamientos sobre la legalidad de estas operaciones.

En octubre la ofensiva se intensificó. El 3 de ese mes, un ataque cerca de las costas de Venezuela dejó cuatro muertos. El 14 de octubre se registró otro golpe que terminó con la vida de seis personas, de acuerdo con The Washington Post.

Dos días después, el 16, una embarcación semisumergible fue atacada en el Caribe, con saldo de dos fallecidos y dos sobrevivientes. El 17 de octubre ocurrió el único caso en el que se ha señalado de forma directa un posible vínculo con el ELN.

La violencia continuó el 21 y 22 de octubre con nuevos bombardeos en el Pacífico oriental. El 24 de octubre, seis personas murieron en un ataque nocturno en el Caribe atribuido a una embarcación relacionada con el Tren de Aragua.

El 27 de octubre se produjo la jornada más letal: tres ataques contra cuatro lanchas dejaron al menos 14 muertos. Dos días después, el 29, otra operación en el Pacífico dejó cuatro víctimas más.

En noviembre se registraron nuevos bombardeos los días 1, 4, 6, 9, 10 y 15, con saldos que oscilaron entre tres y cuatro muertos por operación.

Finalmente, el 4 de diciembre, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó otro ataque en el Pacífico oriental que dejó cuatro hombres muertos, mientras altos mandos militares enfrentaban cuestionamientos ante el Congreso estadounidense por el alcance de esta campaña.