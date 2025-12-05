Colombia

“La noche era lo más horrible”: Miguel Ayala revela los detalles más duros de su secuestro y cómo vivió el rescate del Gaula

El joven cantante contó detalles estremecedores de los días que pasó amarrado y aislado, mientras su familia y el país vivían momentos de angustia y esperanza

Guardar
Miguel Ayala rompe el silencio
Miguel Ayala rompe el silencio y relata el drama de su secuestro junto a su mánager - crédito @directorpolicia / Infobae

Tras quince días de cautiverio, Miguel Ayala y su mánager de gira, Nicolás Pantoja, regresaron a sus hogares en un episodio que ha marcado a sus familias y al país.

El joven artista, en entrevista con Blu Radio y el matutino Buen día, Colombia, habló con profundidad de lo ocurrido y ofreció un relato crudo y emotivo sobre lo que vivió durante su secuestro en el Cauca.

Además, su padre, el cantante de música popular Giovanny Ayala, también dio declaraciones de la situación que vivió su hijo y describió la desaparición como “una de las pruebas más duras” que han enfrentado.

Gloria a Dios (…) hoy es una bendición tenerlos aquí”, expresó en Mañanas BLU, al recordar la angustia que vivió la familia y el apoyo que recibieron desde distintos rincones del país y reveló, además, que personas inescrupulosas intentaron aprovecharse de la situación mediante llamadas falsas, incluso desde cárceles, lo que agravó la desesperación de esos días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hubo muchas llamadas ficticias, tal vez de la cárcel, gente que no tenía oficio, gente que quiso sacarle provecho a la situación”, dijo el cantante a la emisora.

Giovanny Ayala confesó que le
Giovanny Ayala confesó que le hicieron llamadas para aprovecharse del secuestro de su hijo - crédito @miguelayala_oficial @@giovannyayalaoficial/ Instagram

La incertidumbre fue constante desde el primer minuto y en Buen día, Colombia, Miguel relató que aún no sabe con certeza quiénes fueron sus secuestradores.

Todavía no sabemos quiénes fueron porque nos cambiaban mucho el tema, que era Farc, que era otro grupo, que eran personas secuestradores normales y nunca nos aclararon bien, estuvimos muy confundidos en todo. Nunca nos aclararon quiénes eran, pero están investigación”, contó el joven rescatado.

El secuestro ocurrió el 16 de noviembre, cuando viajaban hacia el aeropuerto tras haber descansado un día luego de una presentación en Huisito, Cauca. Según las declaraciones de Miguel, alrededor de las 7:00 de la noche un vehículo los encerró y fue ahí cuando comenzó todo.

Se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron: ‘pase todo, pase todo’. Pensamos que era un robo”, contó. Pero la situación cambió de inmediato.

“Nos dijeron pase todo, pase todo, entonces nosotros nos quitaron todo, entonces dijimos, bueno, material, lo importante la vida. Cuando no, nosotros lo vamos a llevar a usted por hacer esto, por su papá, por su hermano, por usted. Y nos encerraron, nos llevaron y ahí nos comenzaron, nos llevaron otro carro, nos llevaron al lugar, caminamos como 5 horas”, contó Miguel Ayala.

La fe y la unión,
La fe y la unión, claves en la liberación de Miguel Ayala - crédito Policía Nacional

Fueron trasladados en varios vehículos y luego obligados a caminar varias horas en completa oscuridad hasta una zona rural de Rosas.

Miguel describió las condiciones del cautiverio como profundamente traumáticas, ya que permanecieron atados, sin luz natural y sin saber absolutamente nada del exterior.

La noche era lo más horrible. Uno no podía… cualquier ruido, una rama, y uno pendiente de que no le fueran a hacer algo. Tener los ojos cerrados era igual a tenerlos abiertos, no se veía absolutamente nada”, aseguró.

Aunque no sufrieron agresiones físicas, sí los amenazaron verbalmente: “Nos decían que si nos escapábamos nos iban a disparar”, relató en Buen día, Colombia; pese a ello, reconoció que el trato general fue “bien”, y que él y su amigo decidieron cooperar: “Siempre estuvimos muy juiciosos”.

El momento del rescate, ejecutado por el Gaula de la Policía, ocurrió cuando menos lo esperaban, según lo que Miguel narró, él y su amigo estaban conversando para hacer más llevaderos los interminables días cuando escucharon dos ruidos.

El emotivo reencuentro de Miguel
El emotivo reencuentro de Miguel Ayala con Giovanny Ayala tras su liberación: lágrimas, abrazos y una lección de vida - crédito Policía Nacional

Ellos se pararon. Nadie llegaba sin avisar… cuando vimos un zapato verde del Gaula Comando Jungla... Luego, sonaron varios disparos y yo me agaché porque uno no sabe se hagan delante de uno… jalé muy duro a mi amigo y caímos en un hueco que yo ni sabía que estaba ahí y desde ahí gritamos: ‘¡Somos nosotros, somos nosotros!’”, contó el hijo de Giovanny Ayala.

El instante en que escucharon “Policía Nacional, Gaula” fue —en sus palabras— un alivio indescriptible.

Tras la liberación, Miguel vivió un extraño estado de desconexión. “Me decían: ‘¿Qué tienes?’ y yo no reaccionaba. No quería ponerme feliz porque pensaba: ‘¿Qué tal sea un sueño?’”. Incluso llegó a rasguñarse para confirmar que lo sucedido estaba ocurriendo: “Yo reaccioné hasta que vi a mi familia”.

El reencuentro fue profundamente emotivo, pues “cada abrazo eran más lágrimas”, contó al recordar a su mamá, sus hermanos, sus tíos y su abuela, y en las primeras palabras que intercambió con su padre le pidió perdón por no haber escuchado siempre sus consejos, algo que le preguntó Néstor Morales en la entrevista, por las razones que tenía para decir eso.

Uno como hijo comete muchos errores… a veces uno ignora lo que dicen los papás, pero ellos siempre tienen la razón”, aclaró Miguel.

Miguel Ayala habló de los
Miguel Ayala habló de los detalles de su secuestro - crédito Policía Nacional

Conmovido, Miguel envió un mensaje a quienes permanecen secuestrados y a sus familias, y para los que le enviaron buen energía durante el tiempo en el que estuvo secuestrado.

“Colombia, gracias por sus oraciones, en serio, que me dieron muchas, muchas fuerzas allá. Los días eran muy feos y gracias a sus oraciones, gracias a Dios, a mi familia, a todos por brindarme esa fuerza y esas oraciones. Gracias“, mencionó en Buen día, Colombia, mientras que en Blu Radio dijo: ”Orar mucho por los secuestrados. Que tengan una feliz Navidad”.

Por su parte, Giovanny Ayala no descarta que esta experiencia inspire nuevas letras en su música, enfocadas en la libertad y en quienes aún sufren este flagelo. La familia, ahora dedicada a su recuperación emocional, insiste en que la fe y la unión fueron la clave para resistir la peor prueba que han vivido.

Temas Relacionados

Miguel AyalaRescate Miguel AyalaHijo Giovanny AyalaGiovanny AyalaSucuestro hijo Giovanny AyalaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Revelan las razones por las que Nequi se cae en las quincenas y dificulta pagos en Colombia

La plataforma bancaria ha registrado novedades recientes en la disponibilidad de algunos de sus servicios digitales durante las jornadas de mayor demanda en Colombia

Revelan las razones por las

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

La expectación crece entre los seguidores de Ornella Sierra, que recientemente oficializó su relación con Humberto Vargas y podría estar próxima a anunciar que será madre por primera vez

Ornella Sierra aviva rumores de

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalas en cuenta

El cierre de año impulsa un movimiento destacado en las compras de moda y lujo en Colombia, con tendencias específicas que toman fuerza durante la temporada navideña

Estas son las tendencias en

Tras anulación de decreto que prohibía consumo de droga en espacios público en Medellín: ¿se puede o no fumar ‘porro’ en la calle?

Las autoridades locales se pronunciarán luego del fallo que determinó el Tribunal Administrativo de Antioquia que el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez expidió el 17 de enero de 2024

Tras anulación de decreto que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio recordó a su

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confiesa que pensó en morir durante su hospitalización: “Ya no quería más”

Erick Pabón reveló lo que le dijo Ryan Castro por querer entrar a ‘La casa de los famosos’: “Se supone que es mi amigo”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

Así fue el emotivo homenaje de la hinchada del Junior a “el Pibe” Valderrama: “Se pasaron de calidad”

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”