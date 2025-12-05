“La noche era lo más horrible”: Miguel Ayala revela los detalles más duros de su secuestro y cómo vivió el rescate del Gaula

Miguel Ayala rompe el silencio y relata el drama de su secuestro junto a su mánager - crédito @directorpolicia / Infobae

Tras quince días de cautiverio, Miguel Ayala y su mánager de gira, Nicolás Pantoja, regresaron a sus hogares en un episodio que ha marcado a sus familias y al país.

El joven artista, en entrevista con Blu Radio y el matutino Buen día, Colombia, habló con profundidad de lo ocurrido y ofreció un relato crudo y emotivo sobre lo que vivió durante su secuestro en el Cauca.

Además, su padre, el cantante de música popular Giovanny Ayala, también dio declaraciones de la situación que vivió su hijo y describió la desaparición como “una de las pruebas más duras” que han enfrentado.

“Gloria a Dios (…) hoy es una bendición tenerlos aquí”, expresó en Mañanas BLU, al recordar la angustia que vivió la familia y el apoyo que recibieron desde distintos rincones del país y reveló, además, que personas inescrupulosas intentaron aprovecharse de la situación mediante llamadas falsas, incluso desde cárceles, lo que agravó la desesperación de esos días.

“Hubo muchas llamadas ficticias, tal vez de la cárcel, gente que no tenía oficio, gente que quiso sacarle provecho a la situación”, dijo el cantante a la emisora.

Giovanny Ayala confesó que le hicieron llamadas para aprovecharse del secuestro de su hijo - crédito @miguelayala_oficial @@giovannyayalaoficial/ Instagram

La incertidumbre fue constante desde el primer minuto y en Buen día, Colombia, Miguel relató que aún no sabe con certeza quiénes fueron sus secuestradores.

“Todavía no sabemos quiénes fueron porque nos cambiaban mucho el tema, que era Farc, que era otro grupo, que eran personas secuestradores normales y nunca nos aclararon bien, estuvimos muy confundidos en todo. Nunca nos aclararon quiénes eran, pero están investigación”, contó el joven rescatado.

El secuestro ocurrió el 16 de noviembre, cuando viajaban hacia el aeropuerto tras haber descansado un día luego de una presentación en Huisito, Cauca. Según las declaraciones de Miguel, alrededor de las 7:00 de la noche un vehículo los encerró y fue ahí cuando comenzó todo.

“Se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron: ‘pase todo, pase todo’. Pensamos que era un robo”, contó. Pero la situación cambió de inmediato.

“Nos dijeron pase todo, pase todo, entonces nosotros nos quitaron todo, entonces dijimos, bueno, material, lo importante la vida. Cuando no, nosotros lo vamos a llevar a usted por hacer esto, por su papá, por su hermano, por usted. Y nos encerraron, nos llevaron y ahí nos comenzaron, nos llevaron otro carro, nos llevaron al lugar, caminamos como 5 horas”, contó Miguel Ayala.

La fe y la unión, claves en la liberación de Miguel Ayala - crédito Policía Nacional

Fueron trasladados en varios vehículos y luego obligados a caminar varias horas en completa oscuridad hasta una zona rural de Rosas.

Miguel describió las condiciones del cautiverio como profundamente traumáticas, ya que permanecieron atados, sin luz natural y sin saber absolutamente nada del exterior.

“La noche era lo más horrible. Uno no podía… cualquier ruido, una rama, y uno pendiente de que no le fueran a hacer algo. Tener los ojos cerrados era igual a tenerlos abiertos, no se veía absolutamente nada”, aseguró.

Aunque no sufrieron agresiones físicas, sí los amenazaron verbalmente: “Nos decían que si nos escapábamos nos iban a disparar”, relató en Buen día, Colombia; pese a ello, reconoció que el trato general fue “bien”, y que él y su amigo decidieron cooperar: “Siempre estuvimos muy juiciosos”.

El momento del rescate, ejecutado por el Gaula de la Policía, ocurrió cuando menos lo esperaban, según lo que Miguel narró, él y su amigo estaban conversando para hacer más llevaderos los interminables días cuando escucharon dos ruidos.

El emotivo reencuentro de Miguel Ayala con Giovanny Ayala tras su liberación: lágrimas, abrazos y una lección de vida - crédito Policía Nacional

“Ellos se pararon. Nadie llegaba sin avisar… cuando vimos un zapato verde del Gaula Comando Jungla... Luego, sonaron varios disparos y yo me agaché porque uno no sabe se hagan delante de uno… jalé muy duro a mi amigo y caímos en un hueco que yo ni sabía que estaba ahí y desde ahí gritamos: ‘¡Somos nosotros, somos nosotros!’”, contó el hijo de Giovanny Ayala.

El instante en que escucharon “Policía Nacional, Gaula” fue —en sus palabras— un alivio indescriptible.

Tras la liberación, Miguel vivió un extraño estado de desconexión. “Me decían: ‘¿Qué tienes?’ y yo no reaccionaba. No quería ponerme feliz porque pensaba: ‘¿Qué tal sea un sueño?’”. Incluso llegó a rasguñarse para confirmar que lo sucedido estaba ocurriendo: “Yo reaccioné hasta que vi a mi familia”.

El reencuentro fue profundamente emotivo, pues “cada abrazo eran más lágrimas”, contó al recordar a su mamá, sus hermanos, sus tíos y su abuela, y en las primeras palabras que intercambió con su padre le pidió perdón por no haber escuchado siempre sus consejos, algo que le preguntó Néstor Morales en la entrevista, por las razones que tenía para decir eso.

“Uno como hijo comete muchos errores… a veces uno ignora lo que dicen los papás, pero ellos siempre tienen la razón”, aclaró Miguel.

Miguel Ayala habló de los detalles de su secuestro - crédito Policía Nacional

Conmovido, Miguel envió un mensaje a quienes permanecen secuestrados y a sus familias, y para los que le enviaron buen energía durante el tiempo en el que estuvo secuestrado.

“Colombia, gracias por sus oraciones, en serio, que me dieron muchas, muchas fuerzas allá. Los días eran muy feos y gracias a sus oraciones, gracias a Dios, a mi familia, a todos por brindarme esa fuerza y esas oraciones. Gracias“, mencionó en Buen día, Colombia, mientras que en Blu Radio dijo: ”Orar mucho por los secuestrados. Que tengan una feliz Navidad”.

Por su parte, Giovanny Ayala no descarta que esta experiencia inspire nuevas letras en su música, enfocadas en la libertad y en quienes aún sufren este flagelo. La familia, ahora dedicada a su recuperación emocional, insiste en que la fe y la unión fueron la clave para resistir la peor prueba que han vivido.