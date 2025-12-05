Jessi Uribe revela el impresionante clóset de Paola Jara con cientos de prendas de lujo: “Como un almacén”

Tenis, botas, tacones y sombreros de Paola Jara se distribuyen en un vestidor que sorprende por su amplitud y organización - crédito @jessiuribe3/ Instagram

El cantante de música popular Jessi Uribe exhibió en redes sociales el espacio destinado al clóset de Paola Jara, que parece una boutique por el tamaño y la variedad de artículos de moda y accesorios que contiene.

En el registro, el artista describió con humor el lugar y mostró parte de la vida cotidiana que comparte junto a su pareja.

La revelación se produjo durante una etapa de cambios importantes para la pareja, luego del nacimiento de su hija Emilia el 19 de noviembre.

Ambos han hecho público el proceso de crecimiento de la familia y comparten habitualmente con sus seguidores detalles sobre su rutina y entorno privado. La llegada de la bebé marcó una etapa de unión y nuevos hábitos en el hogar de los artistas.

En el recorrido por el clóset, Jessi Uribe expresó: “Ja, qué chimba, dejó esto como un almacén. No, no, no, casi no tiene que ponerse a Pao, si le duran así; a mí, no creo”, y mostró la diversidad de prendas y accesorios por más de ocho puertas en los que la intérprete guarda sus pertenencias.

Se observaron decenas de tenis, botas, tacones y numerosos sombreros utilizados por Paola Jara durante sus shows y actividades profesionales.

El cantante también aprovechó para enseñar parte de su propio espacio, donde destaca su colección de chaquetas de estilos llamativos. Ambos han adaptado su hogar para acomodar sus pertenencias y reflejan afinidad por los lujos y la practicidad en su día a día.

Jessi Uribe y Paola Jara consolidaron su relación matrimonial en mayo de 2022, luego de un periodo de noviazgo que atrajo la atención pública. Tras la polémica inicial por su unión, la pareja ha mostrado una imagen de estabilidad y ha fortalecido su presencia familiar con la llegada de Emilia. Recientemente, el nacimiento de su hija ha representado una nueva etapa, caracterizada por la cercanía y la convivencia en el hogar.

La exhibición del clóset de Paola Jara es parte de la tendencia de figuras públicas de compartir aspectos de su intimidad en redes sociales, generando interés y conversaciones en plataformas digitales sobre su estilo de vida y su dinámica familiar.

Paola Jara revela detalles de Emilia y comparte una emotiva confesión sobre su experiencia como madre

Luego del nacimiento de Emilia, su primera hija junto a Jessi Uribe, Paola Jara ha conmovido a sus seguidores al revelar de a poco detalles íntimos de esta nueva etapa y del aspecto físico de la bebé. En recientes publicaciones en redes sociales, la artista mostró una fotografía donde se ve una de las manitos de Emilia antes de dormir, acompañada del mensaje: “Feliz noche”, reflejando su deleite y conexión con su hija.

Además de compartir pequeños momentos de la rutina con la recién nacida, Paola Jara transmitió a su audiencia una confesión personal sobre el proceso de maternidad y los desafíos que enfrenta como madre primeriza.

A través de una oración publicada en sus historias, la artista expresó: “Amado Dios, gracias por llegar a mi alma y regalarme la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy dejo en tus manos mis pensamientos, mis pasos y todo lo que está por venir”. La cantante afirmó que la fe se ha transformado en su refugio y apoyo para encontrar serenidad y equilibrio mientras se adapta a su nueva vida familiar.

Paola Jara reconoció que aunque existen jornadas difíciles, el amor y respaldo de su hija, su pareja y el entorno cercano la han ayudado a mantener la fortaleza y le han servido de inspiración durante la transición a la maternidad.

Los seguidores de la pareja han mostrado entusiasmo y expectativa en redes sociales ante cada nuevo dato que comparten sobre Emilia, aunque ambos han sido claros respecto a mantener su rostro en privado. Según revelaron en entrevistas previas, la decisión obedece principalmente al deseo de Jessi Uribe de evitar comentarios inoportunos y proteger a la menor, tras experiencias pasadas con sus otros hijos.

Con el paso de los días, la pareja continúa compartiendo fragmentos de su cotidianidad, marcados por el crecimiento de su hija y la creación de un entorno familiar que ha generado conversación y empatía entre sus seguidores.