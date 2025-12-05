Colombia

Jessi Uribe revela el impresionante clóset de Paola Jara con cientos de prendas de lujo: “Como un almacén”

El artista compartió imágenes del impresionante armario, donde sobresalen los accesorios y prendas de la cantante, que se estrenó como mamá

Guardar
Tenis, botas, tacones y sombreros
Tenis, botas, tacones y sombreros de Paola Jara se distribuyen en un vestidor que sorprende por su amplitud y organización - crédito @jessiuribe3/ Instagram

El cantante de música popular Jessi Uribe exhibió en redes sociales el espacio destinado al clóset de Paola Jara, que parece una boutique por el tamaño y la variedad de artículos de moda y accesorios que contiene.

En el registro, el artista describió con humor el lugar y mostró parte de la vida cotidiana que comparte junto a su pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La revelación se produjo durante una etapa de cambios importantes para la pareja, luego del nacimiento de su hija Emilia el 19 de noviembre.

Ambos han hecho público el proceso de crecimiento de la familia y comparten habitualmente con sus seguidores detalles sobre su rutina y entorno privado. La llegada de la bebé marcó una etapa de unión y nuevos hábitos en el hogar de los artistas.

En el recorrido por el clóset, Jessi Uribe expresó: “Ja, qué chimba, dejó esto como un almacén. No, no, no, casi no tiene que ponerse a Pao, si le duran así; a mí, no creo”, y mostró la diversidad de prendas y accesorios por más de ocho puertas en los que la intérprete guarda sus pertenencias.

El clóset de Paola Jara,
El clóset de Paola Jara, con más de ocho puertas, exhibe una diversidad de prendas, calzado y accesorios, y fue presentado por Jessi Uribe como el espacio más amplio del hogar - crédito @jessiuribe3/ Instagram

Se observaron decenas de tenis, botas, tacones y numerosos sombreros utilizados por Paola Jara durante sus shows y actividades profesionales.

El cantante también aprovechó para enseñar parte de su propio espacio, donde destaca su colección de chaquetas de estilos llamativos. Ambos han adaptado su hogar para acomodar sus pertenencias y reflejan afinidad por los lujos y la practicidad en su día a día.

Jessi Uribe y Paola Jara consolidaron su relación matrimonial en mayo de 2022, luego de un periodo de noviazgo que atrajo la atención pública. Tras la polémica inicial por su unión, la pareja ha mostrado una imagen de estabilidad y ha fortalecido su presencia familiar con la llegada de Emilia. Recientemente, el nacimiento de su hija ha representado una nueva etapa, caracterizada por la cercanía y la convivencia en el hogar.

El cantante de música popular bromeó con la cantidad de lujos que tiene su pareja en el closet que parece un almacén de ropa - crédito @jessiuribe3/ Instagram

La exhibición del clóset de Paola Jara es parte de la tendencia de figuras públicas de compartir aspectos de su intimidad en redes sociales, generando interés y conversaciones en plataformas digitales sobre su estilo de vida y su dinámica familiar.

Paola Jara revela detalles de Emilia y comparte una emotiva confesión sobre su experiencia como madre

Luego del nacimiento de Emilia, su primera hija junto a Jessi Uribe, Paola Jara ha conmovido a sus seguidores al revelar de a poco detalles íntimos de esta nueva etapa y del aspecto físico de la bebé. En recientes publicaciones en redes sociales, la artista mostró una fotografía donde se ve una de las manitos de Emilia antes de dormir, acompañada del mensaje: “Feliz noche”, reflejando su deleite y conexión con su hija.

Además de compartir pequeños momentos de la rutina con la recién nacida, Paola Jara transmitió a su audiencia una confesión personal sobre el proceso de maternidad y los desafíos que enfrenta como madre primeriza.

A través de una oración,
A través de una oración, la cantante expresó cómo la fe y la familia la sostienen durante los retos de la maternidad junto a Jessi Uribe - crédito PaolaJarapj/Instagram

A través de una oración publicada en sus historias, la artista expresó: “Amado Dios, gracias por llegar a mi alma y regalarme la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy dejo en tus manos mis pensamientos, mis pasos y todo lo que está por venir”. La cantante afirmó que la fe se ha transformado en su refugio y apoyo para encontrar serenidad y equilibrio mientras se adapta a su nueva vida familiar.

Paola Jara reconoció que aunque existen jornadas difíciles, el amor y respaldo de su hija, su pareja y el entorno cercano la han ayudado a mantener la fortaleza y le han servido de inspiración durante la transición a la maternidad.

Los seguidores de la pareja han mostrado entusiasmo y expectativa en redes sociales ante cada nuevo dato que comparten sobre Emilia, aunque ambos han sido claros respecto a mantener su rostro en privado. Según revelaron en entrevistas previas, la decisión obedece principalmente al deseo de Jessi Uribe de evitar comentarios inoportunos y proteger a la menor, tras experiencias pasadas con sus otros hijos.

Paola Jara compartió una imagen
Paola Jara compartió una imagen de la mano de Emilia, gesto que conmovió a sus seguidores e ilustra la intimidad de su nueva etapa como madre - crédito @jessiuribe/IG

Con el paso de los días, la pareja continúa compartiendo fragmentos de su cotidianidad, marcados por el crecimiento de su hija y la creación de un entorno familiar que ha generado conversación y empatía entre sus seguidores.

Temas Relacionados

Jessi UribePaola Jaraclóset de Paola Jarafamosos en ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Así se presentó en Shark Tank la mujer señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá: “Hola, mi nombre es Zulma Guzmán”

El caso de la fundadora de Carbee, que saltó a la fama por su apuesta en movilidad compartida, expone los desafíos y riesgos del emprendimiento en Colombia

Así se presentó en Shark

El desgarrador mensaje del padre de una de las menores envenenadas con Talio en el que ya aseguraba que alguien las había matado: “Una persona fue capaz de arrebatar todo esto”

Las sentidas palabras del padre fueron escritas en memoria de su hija, Emilia Forero Uricoechea, en la fecha del que habría sido su cumpleaños número 14

El desgarrador mensaje del padre

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Siga el minuto a minuto desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Estos son los requisitos que tiene Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’

Durante su visita a Colombia, el ‘streamer’ español explicó a May Osorio qué busca realmente en los participantes del evento de boxeo más popular entre creadores de contenido

Estos son los requisitos que

Alcalde de Bogotá confirmó que se levanta medida de Pico y placa para dos días a final de año

Carlos Fernando Galán detalló que solamente estos dos días se verán exentos de la restricción, permaneciendo el esquema habitual de Pico y placa durante el resto de diciembre y enero

Alcalde de Bogotá confirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Estos son los requisitos que

Estos son los requisitos que tiene Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’

La locura que desataron Ibai Llanos y Westcol en la comuna 13 de Medellín; allí el famoso streamer español grabó un blog: “Señor, ¿me regala una foto?”

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO hoy: Siga el minuto a minuto de diciembre desde Colombia

Clásico paisa terminó a los golpes en la recta final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: jugadores vieron la tarjeta roja al final del compromiso

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026, sobre las expectativas que tiene con la selección Colombia: “Llegar al último día”

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay: Junior a un paso de la final y Nacional espera un favor de Medellín

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares