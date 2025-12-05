Gustavo Petro sacó pecho por encuestas que indican mejoría en la imagen de la fuerza pública en Colombia: “El amor ha subido”

El presidente Gustavo Petro en la ceremonia de ascenso que se llevó a cabo en la Escuela José María Córdova - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, presidió el jueves 4 de diciembre de 2025 la ceremonia de graduación y ascenso de oficiales en la Escuela Militar José María Córdova de Bogotá. Durante la jornada, el primer mandatario de los colombianos resaltó el aumento en la favorabilidad de la fuerza pública en las encuestas recientes y reiteró el impacto positivo que esto tiene sobre la moral institucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En su discurso a los nuevos oficiales, que se encontraban presentes desde tempranas horas en el establecimiento militar, Petro expresó que el respaldo de la ciudadanía hacia el Ejército y la Policía se ha incrementado durante su Gobierno, en un fenómeno que, según dijo, contribuye de manera significativa a fortalecer el compromiso de los uniformados con la sociedad. Y que estaría ligado, según su hipótesis, al mejoramiento de sus condiciones.

“El nivel de popularidad en las encuestas del Ejército y la Policía sube. Cuando sube el cariño de una población hacia su fuerza pública aparece lo que se llama la moral, que es la capacidad que tiene uno de hacer sacrificios por los demás, lo cual es difícil porque lo que nos están enseñando es lo contrario: que solo hay que sacrificarse por uno mismo”, afirmó el jefe de Estado en este evento, en el que aprovechó para arremeter contra sus detractores, y contra Estados Unidos.

En la graduación y ascenso de oficiales del Ejército, en la escuela José María Córdova de Bogotá, el primer mandatario destacó la buena imagen de las Fuerzas Militares y de Policía según las encuestas - crédito @InfoPresidencia/X

Y añadió que las banderas, como símbolos, representan a la sociedad. “Las banderas son símbolos de la gente, detrás de cada símbolo lo que está es la gente y nunca hay que olvidar eso, si se defiende una bandera lo que se defiende es la gente, y en este caso lo que hay que defender es la gente de Colombia”, dijo Petro, que sentenció que el grado de amor por la fuerza pública ha subido en este Gobierno. “Y eso es un éxito”, reiteró el primer mandatario en la ceremonia.

Y es que en cuanto a la imagen de algunas instituciones, de acuerdo con la medición de Invamer, presentada el domingo 30 de noviembre y contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, las Fuerzas Militares aparecen con la mejor percepción, seguida por la Iglesia y la Registraduría Nacional del Estado Civil: con el 76,6% de opinión favorable, en contraste que el 17,4% desfavorable y el 6,0% que prefirió no responder, o dijo no conocer el contenido del ejercicio.

La policía no se quedó atrás, pues alcanzó el 64,4% de opinión favorable, mientras que el 29,9% es desfavorable y el 5,7% expresó no saber o no conocer sobre el interrogante en mención. Todo esto, en una medición hecha a personas mayores de 18 años de ambos géneros, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y provenientes de diversas regiones de Colombia, conforme lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2056 de 2022, o ley de encuestas.

La fuerza pública goza de buena imagen en el contexto nacional, según las recientes encuestas - crédito Colprensa

En ese orden de ideas, es oportuno destacar que el margen de error total de la medición, en la que también se estableció la intención de voto para las elecciones presidenciales, y la imagen del jefe de Estado, es del 1,81%, y el nivel de confianza es del 95%. La recolección de información se llevó a cabo entre el 15 y el 27 de noviembre de este año, periodo en el cual se consultó a 3.800 ciudadanos distribuidos en 148 municipios del país.

Gustavo Petro honró a los miembros de la fuerza pública

En el evento se celebró la graduación y ascenso de 200 oficiales correspondientes al curso Capitán Hugo Rafael Moncada Gómez, de los cuales 197 son colombianos y tres provienen de Panamá. Los nuevos oficiales recibieron sus despachos luego de culminar un proceso extenso de formación académica y militar en la escuela militar, una de las instituciones más emblemáticas del país en materia de formación castrense, que albergó elementos foráneos.

De forma simultánea, el cronograma de actos oficiales incluyó una jornada especial en reconocimiento a los mejores desempeños académicos dentro de la formación militar. De ellos, dos oficiales recibieron la Medalla Militar Francisco José de Caldas, siendo esta una distinción reservada para los que alcanzan los más altos rangos de excelencia en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, que continúan -según Petro- de acuerdo con su plan de consolidación.

Estos comentarios del presidente Gustavo Petro parecerían ir en claro respaldo al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez - crédito Colprensa

Posteriormente, la agenda del jefe de Estado continuó en la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca, en donde encabezó el acto de ascenso de 186 subtenientes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Esta promoción estuvo compuesta por 127 integrantes del Curso Regular número 98 y 59 del Curso Administrativo número 51, para un total de 135 hombres y 51 mujeres; en un sitio que fue epicentro de ataques terroristas.

Y entre los graduados sobresalen tres jóvenes provenientes de minorías étnicas, incluida la alférez Hailef Martínez, que se convierte en la primera oficial wayuu en alcanzar este rango dentro de la Fuerza Aeroespacial. Este hecho representa un avance en la inclusión y la representación étnica dentro de las fuerzas armadas, en una jornada de nuevos retos para los egresados, que asumirán cargos de responsabilidad en diferentes regiones de Colombia.