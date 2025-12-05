Guarda de TransMilenio condecorado por el Concejo de Bogotá resultó apuñalado por colados en el portal 20 de julio

El concejal criticó la falta de seguridad en el portal 20 de Julio, escenario de constante afluencia de colados - crédito @JD_Quinteror/X

Un nuevo caso de violencia vinculado a la evasión del pago de pasajes se registró en la tarde del 5 de diciembre en el sistema Transmilenio de Bogotá, menos de un mes después de que los guardas de seguridad fueran condecorados por el Concejo de Bogotá por su labor frente a un caso similar.

De acuerdo con el concejal Juan David Quintero, que difundió el caso a través de su cuenta en X tras conocer un video grabado por uno de los trabajadores, varios sujetos saltaron el torniquete del Portal 20 de Julio sin pagar el pasaje y, al ser confrontados por el personal de vigilancia, respondieron con amenazas y ataques con arma blanca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video divulgado por Quintero, se observa cómo un joven con sudadera negra extrae un arma blanca e intenta herir a los guardas de seguridad. El altercado continuó en un puente peatonal, donde los trabajadores de TransMilenio intentaron resguardarse con un bolillo mientras eran perseguidos por tres sujetos, uno de ellos vestido de azul, quien también blandió el arma para intentar apuñalar al personal operativo.

Así fue el nuevo enfrentamiento en el portal 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá - crédito @JD_Quinteror/X

El concejal señaló: “Hemos insistido muchas veces en que el alcalde tiene que reforzar la seguridad en Transmilenio y que la Policía no llegue tarde, como ocurrió en ese Portal. No podemos permitir que hayan batallas campales dentro del sistema”.

De acuerdo con el relato de Quintero, uno de los guardas resultó herido por arma blanca durante el enfrentamiento. El concejal reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y la respuesta de la Policía frente a estos hechos para evitar situaciones similares dentro del sistema de transporte público.

“Hemos insistido muchas veces en que el alcalde mayor de Bogotá tiene que reforzar la seguridad en Transmilenio con todas las medidas y, además, asegurar que la Policía Nacional no llegue siempre tarde, como ocurrió hoy hace unos minutos en el Portal 20 de Julio. La batalla la tenemos que dar contra los ilegales, no permitir que hayan batallas campales dentro de TransMilenio”, indicó el cabildante.

Consultada sobre lo sucedido, TransMilenio S.A. rechazó en un comunicado “todos los actos de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y las instalaciones de TM” e hizo “un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de incidentes”.

El 25 de noviembre, guardias de seguridad del Portal 20 de Julio recibieron reconocimiento oficial por su valentía y compromiso luego de enfrentar agresiones armadas durante un intento de evasión de pasaje - crédito Juan David Quintero

La empresa confirmó que los implicados en el hecho evadieron el pago del pasaje y agredieron físicamente al equipo de vigilancia que intervino para restablecer el orden. La entidad informó que el comando de transporte masivo de la Policía pudo reaccionar y retener a los agresores, estableciendo que se trataba de menores de edad.

En relación con su personal operativo, TransMilenio subrayó que presta un “servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá” y recalcó la importancia de fortalecer su seguridad.

Este tipo de incidentes no han sido aislados en el sistema. Dos meses atrás se registró en el mismo portal una agresión similar, también involucrando arma blanca, tras un reclamo a pasajeros que evadían el pago. En aquella ocasión, no se reportaron lesionados y un responsable fue capturado.

La directora técnica de seguridad de TransMilenio indicó que hasta septiembre se habían reportado cerca de 195 agresiones a guardas en los portales Suba, 20 de Julio, Terreros, San Mateo y León XIII. La evasión del pasaje ronda el 14%, sumando pérdidas cercanas a los $121 mil millones en el primer semestre del año.

Hace menos de un mes, vigilantes de TransMilenio enfrentaron agresiones con armas blancas al intentar evitar el ingreso irregular de jóvenes al sistema - crédito Juan David Quintero

“Tremendo fracaso conjunto de todas las alcaldías, policía y sistema judicial. Los guardias de seguridad no deberían exponer la vida de esa forma. Si no hay consecuencias, estos gamines nunca va a dejar de delinquir. Si hay cambiar el código penal, pues que el congreso lo haga”; “Demasiado grave. Toca identificar a todas esas personas y judicializarlas. Que rabia. Que impotencia (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.