Gobierno Petro autorizó extradición de alias Gocho, temido jefe del Tren de Aragua: sería enviado a Chile pese a petición de Venezuela

La defensa del capturado pidió que no fuera extraditado a Venezuela - crédito Policía Nacional

Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como alias Gocho, señalado integrante de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, finalmente será extraditado a Chile, tras la autorización del presidente Gustavo Petro.

La medida, formalizada mediante una resolución publicada en el Diario Oficial el 3 de diciembre de este año y citada por El Espectador, implica que será la justicia chilena la encargada de procesar a Carrillo Ortiz por su supuesta participación en el crimen contra el exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, en el país sudamericano.

El proceso de extradición de Carrillo Ortiz, quien permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá junto a otros tres presuntos integrantes del Tren de Aragua, se produce tras una serie de solicitudes simultáneas de extradición por parte de Chile y Venezuela.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ya había emitido un concepto favorable el 23 de octubre, al considerar que la petición chilena “es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido”.

Con esta decisión, deja a Venezuela sin la posibilidad de juzgar al acusado en su territorio, lo que podría intensificar las tensiones diplomáticas entre los tres países.