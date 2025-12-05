Felipe Saruma entra oficialmente a la política colombiana: aspira a una curul en la Cámara en Atlántico

Felipe Saruma oficializa su ingreso a la política como candidato a la Cámara de Representantes - crédito @felipesaruma/ Instagram

La inclusión del productor Felipe Saruma en la lista para la Cámara de Representantes marca un hito en la carrera del también creador de contenido al ser la primera vez que usa su influencia para participar en política.

Esta decisión, que busca captar el voto joven y renovar la imagen del partido, se enmarca en la tendencia creciente de utilizar redes sociales y la influencia digital como herramientas clave para movilizar electores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El movimiento político se formalizó en la sede de la Registraduría Especial de Barranquilla, donde Cambio Radical presentó oficialmente su lista para la Cámara Baja por el Atlántico. En ella figura Andrés Felipe Camargo González, conocido como Felipe Saruma, en el cuarto renglón, junto a figuras como la exalcaldesa Dorita Bolívar. Aunque Saruma no asistió al acto de inscripción, dispone de plazo hasta el ocho de diciembre para oficializar su candidatura.

Felipe Saruma aparece en la lista de Cambio Radical para la Cámara de Representantes por Atlántico, resaltando el ingreso de creadores de contenido al escenario político - crédito @felipesaruma/ Instagram

La estrategia responde a la necesidad de conectar con un electorado cada vez más informado a través de plataformas digitales, según lo detalla la descripción del influencer en la página web de Cambio Radical.

La presencia de Saruma responde a una estrategia orientada a captar el voto joven, siguiendo el ejemplo de otros partidos que han sumado creadores de contenido a sus listas con el fin de modernizar la campaña.

“Reconocido dentro y fuera de Colombia por su creatividad y liderazgo, ha recorrido el territorio promoviendo la transformación digital y enseñando a miles de emprendedores a convertir sus ideas en oportunidades reales. Además, ha visibilizado la importancia de la salud mental, conectando profundamente con las nuevas generaciones”, dice la descripción con la que el partido presentó a Saruma como parte su lista.

Felipe Saruma, nacido en Bucaramanga el 4 de febrero de 1999, inició su trayectoria digital en 2012 como youtuber en el canal El Saru. Su popularidad se disparó durante la pandemia, cuando produjo ‘La Gran Cabaña’ junto a un grupo de amigos, consolidando su presencia en redes sociales. Actualmente, Saruma cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram y 11,1 millones en TikTok, donde sus publicaciones han superado los 232 millones de ‘likes’. Este alcance lo posiciona como uno de los creadores de contenido más influyentes del país, y su reconocimiento ha sido respaldado por su inclusión en listas de medios especializados.

El impacto de Saruma en la juventud colombiana ha sido notorio, tanto por su creatividad como por sus críticas sociales, factores que motivaron a Cambio Radical a sumarlo a sus filas.

El perfil de Felipe Saruma se caracteriza por su experiencia en redes sociales, donde suma más de 5 millones de seguidores en Instagram y 11,1 millones en TikTok - crédito captura de pantalla Cambio Radical

“Con más de 26 millones de seguidores, premios internacionales y una trayectoria forjada desde la resiliencia, llega como un líder fresco, preparado y cercano, capaz de entender el territorio, conectar con la gente”, añade el perfil de Felipe en la descripción de su candidatura.

En el plano personal, Saruma también ha sido figura pública por su relación con la influencer Andrea Valdiri, con quien contrajo matrimonio y posteriormente se separó a finales de 2023. A pesar de su alta exposición mediática, hasta el momento el influencer no ha realizado declaraciones públicas sobre su candidatura, aunque se prevé que lo haga en los próximos días.

Cambio Radical presentó lista a la Cámara de Representantes por Atlántico con apuesta por líderes jóvenes

La presentación estuvo liderada por Fuad Char, quien destacó la apuesta del partido por la renovación y la incorporación de nuevas figuras, con el objetivo de superar los 400.000 votos en las próximas elecciones legislativas.

Char señaló que esta convocatoria busca fortalecer el respaldo en las urnas y responde a una estrategia de modernización pensada por el equipo directivo, que incluye a su hijo Alejandro Char, actual alcalde de la ciudad.

El acto de inscripción se realizó en la Registraduría Especial de Barranquilla, donde el ambiente reflejó el respaldo y la expectativa por la renovación política en el departamento - crédito @ pcambioradical/ Instagram

La lista está encabezada por Dorita Bolívar, exalcaldesa de Usiacurí, quien priorizó el trabajo a favor de las mujeres, su equidad y seguridad. Entre los candidatos también figuran Samir Radi, Welfran Mendoza, Andrés Camargo (Felipe Saruma), Darlys Herrero y Yolanda Gutiérrez.

Estefanel Gutiérrez, presente en el último renglón, resaltó el compromiso del equipo con las comunidades rurales y urbanas del Atlántico, incluyendo pescadores, campesinos, artesanos y jóvenes del departamento.